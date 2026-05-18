Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting Update : मेक्सिकोत पुन्हा एकदा गँगवॉरचा भडका उडाल आहे. एका अंदाधुंद गोळीबार एका लहान निष्पाप मुलासह १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 10:35 AM
  • मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका
  • अंदाधुंद गोळीबारात लहान मुलांसह १० ठार
  • परिसरात खळबळ
Mexico Shooting News in Marathi : मेक्सिको सिटी : मेक्सिको(Mexico) त गँगवॉरने अत्यंत हिंसक वळण घेतले आहे. मेक्सिकोच्या पुएल्बा प्रांतात रविवारी (१७ मे) तेहुउइत्झिंगो शहरात अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात एका निषप्पाप मुलासह १० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या थरारक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात दहशत पसरली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव नागरिकांनी आपली घरे सोडण्यास सुरुवात केली आहे.

नेमकं काय घडलं?

पुएल्बाच्या स्थानिक सुरक्षा यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात बंदुकधारकांनी अचानक एका रहिवासी भागावर गोळीबार (Firing) करण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यात ६ पुरुष, ३ महिला आणि एका मुलाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. हल्लेखोरांनी अत्यंत क्रूरपणे गोळीबार केला. यामुळे संपूर्ण परिसरात मोठा गोंधळ उडाला होता.

हल्ल्यामागचे कारण अस्पष्ट

सध्या या हल्ल्यामागचे कारण अस्पष्ट असून हा हल्ला स्थानिक ड्रग कार्टेल किंवा गुन्हेगारी टोळ्यांमधील अंतर्गत वादातून झाला असण्याची शक्यता सुरक्षा यंत्रणांनी वर्तवली आहे. फेडरल एजन्सी आणि सुरक्षा दल सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण परिसरात कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

नागरिकांचे पलायन

या भीषण हल्ल्यानंतर मध्य मेक्सिकोतील नागरिकांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर टीका केली आहे. गँगवॉरच्या वाढत्या धोक्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे. भीतीपोटी नागरिकांनी पलायन केले असून आतापर्यंत सुमारे ८०० ते १००० कुटुंबानी आपली घरे आणि मालमत्ता सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला आहे.

सरकारकडून सुरक्षेचे कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये संताप आणि असंतोषाचे वातावरण आहे. पुएब्लाचे गव्हर्नर अलेजांड्रो यांनी देखील या घटनेवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण

गेल्या काही महिन्यात मेक्सिकोच्या पुएब्ला प्रांतात हिंसेचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. हुहुएलतान एल ग्रांडे शहरात अशाच्या एका घटनेत ६ जणांची हत्या करण्यात आली होती. तसेच आणखी एका हल्ल्यात ३ जणांचा बळी गेला होता. मेक्सिकोतील वाढता हिंचासार आणि निरापराध नागरिकांवरील हल्ले जागतिक स्तरावर चिंतेचे कारण बनले आहेत. स्थानिक पोलिस आरोपींचा शोध घेण्यात अपयशी ठरले असून सध्या या घटनांवर आता तपास यंत्रणा काम करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मेक्सिकोत कुठे घडली गोळीबाराची घटना?

    Ans: मेक्सिकोच्या पुएल्बा प्रांतात रविवारी (१७ मे) तेहुउइत्झिंगो शहरात अंदाधुंद गोळीबाराची घटना घडली आहे.

  • Que: मेक्सिकोच्या पुएल्बा गोळीबारात किती जीवितहानी झाली?

    Ans: या गोळीबारात एका निषप्पाप मुलासह १० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. यात ६ पुरुष, ३ महिला आणि एका मुलाचा समावेश आहे.

  • Que: मेक्सिकोत गोळीबाराच्या घटनेचे कारण काय आहे?

    Ans: या हल्ल्यामागचे कारण अस्पष्ट असून हा हल्ला स्थानिक ड्रग कार्टेल किंवा गुन्हेगारी टोळ्यांमधील अंतर्गत वादातून झाला असण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Published On: May 18, 2026 | 10:32 AM

