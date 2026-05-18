Nagpur Crime: नागपुरात पुन्हा गोळीबार! महाल परिसरात मध्यरात्री थरार; तीन बाईकवर आले अन् दोनदा गोळीबार केला

नागपूरच्या महाल परिसरातील कोठीरोड येथे मध्यरात्री सहा जणांनी दोनदा गोळीबार केल्याची घटना घडली. वर्चस्व आणि दहशत पसरवण्यासाठी फायरिंग झाल्याचा संशय असून आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोतवाली पोलीस तपास करत आहेत.

Updated On: May 18, 2026 | 09:49 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • महालातील कोठीरोड परिसरात मध्यरात्री गोळीबाराची घटना
  • तीन बाईकवर आलेल्या सहा जणांनी दोनदा फायरिंग केल्याची माहिती
  • आरोपींवर अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे असल्याचा पोलिसांचा संशय
नागपूर: नागपूर शहरातून गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. नागपूरच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या महालच्या कोठी रोड परिसरात गोळीबार झाल्याची घटना घडली. तीन बाईकवर आलेल्या सहा जणांनी दोनदा गोळीबार केल्याची माहिती आहे. ही घटना रविवारी रात्री अकरा ते बाराच्या सुमारास घडली. या घटनेने शहरात एकच खळबळ उडालेली असून भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

काय घडलं नेमक?

रवी मोहतो, गंगा काकडे यांनी गोळीबार केल्याची माहिती सौरभ नावाच्या फिर्यादीने दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. वर्चस्व आणि दहशत पसरविण्यासाठी ही फायरिंग केल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या असून ते अमली पदार्थ विक्री आणि बाळगण्याचे त्यांच्यावर गुन्हे आहेत. त्यांच्यातील अंतर्गत वादातून ही गोळीबार झाल्याचे बोलले जात आहे.

घडलेली घटना नागपूरच्या संघ कार्यालयापासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर घडली. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोतवाली पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून तपासांती या प्रकरणाचे सत्य समजू शकणार आहे.

नागपूर येथून एक हत्येची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अज्ञात दारू पिणे फ्लॅटमध्ये घुसून 40 वर्ष फायनान्स कंपनीचे एजंट यांची चाकूने भोसकून निर्घुण हत्या केली. पोलिसांनी प्रॉपर्टीचा वाद किंवा जुन्या वैमनस्यातून ही हत्या केली असावी अशी संख्या व्यक्त केली जात आहे. घडलेली घटना ही गिट्टीगधाम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सेमिनरी हिल्स परिसरात गौरखेडे कॉम्प्लेक्स मध्ये शनिवारी दुपारी घडली.

हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव अजय श्रीवास असे आहे. अजय श्रीवास एका फायनान्स कंपनीत एजंट म्हणून कार्यरत होते आणि सोबतच प्रॉपर्टी चे बिलिंग चे काम आहे ते करायचे. कौटुंबिक वादामुळे गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून त्यांची पत्नी वेगळी राहत होती. तेव्हापासून ते आपल्या आई सोबत घरात राहत होते. मात्र पंधरा दिवसांपूर्वीच त्यांच्या आईचे निधन झाले होते त्यानंतर ते एकटेच राहत होते.

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबाराची घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना नागपूरच्या महाल परिसरातील कोठीरोड येथे घडली.

  • Que: पोलिसांच्या माहितीनुसार फायरिंग कोणी केले?

    Ans: फिर्यादीच्या माहितीनुसार रवी मोहतो आणि गंगा काकडे यांनी फायरिंग केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: गोळीबारामागे कोणते कारण असल्याचा संशय आहे?

    Ans: वर्चस्व आणि दहशत पसरवण्यासाठी तसेच अंतर्गत वादातून गोळीबार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Published On: May 18, 2026 | 09:49 AM

