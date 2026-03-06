US Iran War : ‘या, आम्ही तुमची वाट पाहतोय!’ अराघची यांचा अमेरिकेवर घातक प्रहार; US सैन्यासाठी ‘यमद्वार’ ठरेल इराण

Abbas Araghchi NBC interview Iran war 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धाचा वणवा (US-Israel Iran War) आता अशा टोकाला पोहोचला आहे जिथे मुत्सद्देगिरीचे सर्व मार्ग बंद होताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि इस्रायल इराणमध्ये ‘ग्राऊंड ऑपरेशन’ म्हणजेच जमिनीवरील लष्करी कारवाई करण्याची तयारी करत असतानाच, इराणने अत्यंत कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी एनबीसी (NBC) ला दिलेल्या एका स्फोटक मुलाखतीत स्पष्ट केले की, इराण आता कोणत्याही परिस्थितीत युद्धबंदीची (Ceasefire) मागणी करणार नाही.
तेहरानहून व्हिडिओ लिंकद्वारे बोलताना अराघची यांचा आत्मविश्वास आणि आक्रमकता स्पष्टपणे जाणवत होती. जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिकन सैन्य इराणच्या भूमीवर पाऊल ठेवणार या कल्पनेने त्यांना भीती वाटते का? त्यावर अराघची हसले आणि म्हणाले, “नाही, उलट आम्ही त्यांची वाट पाहत आहोत. आम्हाला आमच्या लष्करी क्षमतेवर पूर्ण विश्वास आहे. जर अमेरिकेने जमिनीवर युद्ध सुरू केले, तर ती त्यांच्यासाठी सर्वात मोठी ऐतिहासिक चूक आणि समस्या ठरेल.” इराणने गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा प्रकारच्या युद्धासाठी तयारी केली असून त्यांचे सैन्य आता ‘मोबिलायझेशन मोड’मध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अब्बास अराघची यांनी अमेरिकेवर गंभीर आरोप केला की, वॉशिंग्टन कधीही ‘गुड फेथ’ म्हणजेच प्रामाणिक हेतूने चर्चा करत नाही. त्यांनी उघड केले की, गेल्या वर्षी आणि या वर्षी दोनदा अमेरिकेसोबत गुप्त चर्चा सुरू होत्या. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे जेव्हा जेव्हा टेबलावर चर्चा सुरू असायची, त्याच वेळी अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ले केले. “ज्या पक्षाला चर्चेच्या आड हल्ले करायचे आहेत, त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे म्हणत त्यांनी मुत्सद्देगिरीचे दरवाजे तूर्तास बंद केले आहेत.
Iran Ready For US Ground Invasion, Foreign Minister Says – NBC Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said on Thursday that Iran is ready for a U.S. ground invasion of the country as the war between Iran, the U.S. and Israel has quickly spread across the region. He also refused… — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 5, 2026
मुलाखतीदरम्यान अराघची यांनी जूनमध्ये इस्रायलसोबत झालेल्या १२ दिवसांच्या संघर्षाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, त्या काळात अमेरिकेने इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवर बॉम्बफेक केली होती, तरीही इराणने गुडघे टेकले नाहीत. “त्यावेळीही आम्ही युद्धबंदी मागितली नव्हती, पण अखेर इस्रायललाच बिनशर्त युद्ध थांबवावे लागले होते. इराण हा माघार घेणारा देश नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला.
ट्रम्प प्रशासनाने इराणला पूर्णपणे संपवण्याचा विडा उचलला आहे, तर इराणने आपली अण्वस्त्र आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र सज्जता वाढवली आहे. जर अमेरिकेने खरंच जमिनीवरून हल्ला केला, तर या युद्धाची व्याप्ती संपूर्ण जगाला कवेत घेईल, अशी भीती संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सध्या जगभरातील मुस्लिम देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, त्यांनी अमेरिकेला दिलेली ही थेट धमकी युद्धाच्या आगीत तेल ओतणारी ठरली आहे.
Ans: इराणच्या मते, जेव्हा जेव्हा अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू झाली, तेव्हा अमेरिकेने चर्चेच्या दरम्यानच हल्ले केले. अमेरिकेच्या या 'दुहेरी' धोरणामुळे इराणने आता वाटाघाटी नाकारल्या आहेत.
Ans: नाही, परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी स्पष्ट केले की इराणचे सैन्य गेल्या अनेक वर्षांपासून या दिवसाची तयारी करत आहे आणि अमेरिकन सैन्य जमिनीवर उतरल्यास ती अमेरिकेसाठी मोठी अडचण ठरेल.
Ans: नाही, इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्यांनी कोणत्याही देशाकडे किंवा अमेरिकेकडे युद्धबंदीची मागणी केलेली नाही आणि ते लढण्यासाठी सज्ज आहेत.