Weather Forecast: 44 अंशाच्या तापत्या उन्हात 15 राज्यात पडणार ‘तुफानी’ पाऊस, देशाच्या वातावरण असंतुलित

सोमवार, २० एप्रिल रोजी दिल्लीत कमाल तापमान ३९ ते ४१ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २० ते २२ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. बहुतेक भागांमध्ये किमान तापमान सामान्य राहील. सकाळी ताशी १५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. हवामान विभागाच्या मते, २१ एप्रिल रोजी हवामानात कोणताही बदल अपेक्षित नाही.
उत्तर प्रदेशातील हवामान
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) २० आणि २१ एप्रिल रोजी पूर्व उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, भदोही, मिर्झापूर, जौनपूर, देवरिया आणि गोरखपूरसाठी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. प्रयागराज, वाराणसी, सुलतानपूर, आग्रा, बाराबंकी, बहराइच, शाहजहानपूर आणि हरदोई यांसारख्या शहरांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा खूप जास्त नोंदवले जात असून, उष्णतेच्या लाटेची सुरुवात झाली आहे.
उत्तर प्रदेशात, प्रयागराजमध्ये ४४.६ अंश सेल्सिअस, वाराणसीमध्ये ४४.२ अंश सेल्सिअस आणि बांदामध्ये ४३.६ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. सुलतानपूर, बाराबंकी आणि बहराइचसह इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही तापमान ४२ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त झाले आहे. लखनौ येथील हवामान केंद्रानुसार, कोरडे पश्चिमी वारे तापमानवाढीस कारणीभूत ठरत आहेत.
बिहारमध्ये हवामान कसे असेल?
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २३ एप्रिल रोजी बिहारमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह वादळी पावसाची शक्यता आहे. शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, आज दुपारनंतर प्रचंड उष्णता असेल आणि उष्माघाताचा धोका वाढू शकतो. हवामान विभागाने बिहारच्या पूर्व भागासाठी, विशेषतः सीमांचल प्रदेशासाठी इशारा जारी केला आहे.
हिमाचल प्रदेशात २० ते २५ एप्रिल दरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. शिमला हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २३ एप्रिलपासून हिमालयीन प्रदेशात एका नवीन पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रणालीचा प्रभाव पडू शकतो. २०, २४ आणि २५ एप्रिल रोजी मध्यम आणि उंच डोंगराळ भागात पावसाची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र, केरळ, पुदुचेरी, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशातील हवामान
आंध्र प्रदेशात २० ते २३ एप्रिल दरम्यान, तेलंगणा आणि कर्नाटकात २० ते २२ एप्रिल दरम्यान मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. केरळ आणि माहेमध्ये २० ते २३ एप्रिल दरम्यान, आणि तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि कराईकलमध्ये २२ आणि २३ एप्रिल रोजी मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात अनेक राज्यांंमध्ये कडक उन्हाळा असून विदर्भात ४५ अंशाच्या वर पारा जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी दुपारच्या उन्हात बाहेर न पडण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.