CRPF Recruitment 2026: खाकी वर्दीचं स्वप्न होणार पूर्ण! CRPF मध्ये तब्बल 9195 पदांसाठी मेगा भरती, मिळणार ‘इतका’ पगार

या भरतीमध्ये विविध ‘ट्रेड्स’ म्हणजेच व्यावसायिक शाखा आणि तांत्रिक पदांचा समावेश आहे. एकूण ९,१९५ रिक्त पदांचे विविध गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे: या भरतीचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, या पदांसाठी अर्ज करण्यास पुरुष आणि महिला – दोन्ही उमेदवार पात्र आहेत. यापैकी ९,०९६ पदे पुरुष उमेदवारांसाठी, ७९ पदे महिला उमेदवारांसाठी आणि २० पदे ‘पायोनियर विंग’साठी राखीव आहेत. या पदांमध्ये चालक, आचारी, सुतार, शिंपी, न्हावी, धोबी, स्वच्छता कर्मचारी आणि इतर तांत्रिक भूमिकांसह विविध प्रकारच्या व्यवसायांचा समावेश आहे.
CRPF कॉन्स्टेबल भरती २०२६ साठी अर्ज प्रक्रिया २० एप्रिल २०२६ पासून सुरू होत आहे आणि उमेदवार १९ मे २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख देखील हीच आहे; त्यामुळे, उमेदवारांना असा सल्ला दिला जातो की त्यांनी अंतिम मुदतीपर्यंत वाट न पाहता, शेवटच्या काही तासांत उद्भवू शकणाऱ्या तांत्रिक अडचणी किंवा वेबसाइटवरील गर्दी टाळण्यासाठी, आपले अर्ज लवकरात लवकर भरावेत.
CRPF कॉन्स्टेबल भरती २०२६ साठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवार भारताचे नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी किमान १० वी उत्तीर्ण केलेली असणे गरजेचे आहे. काही विशिष्ट तांत्रिक किंवा व्यापार-संबंधित पदांसाठी, ITI प्रमाणपत्र किंवा संबंधित कामाचा अनुभव देखील असणं आवश्यक असू शकतो. ‘चालक’ पदासाठी उमेदवाराचे वय २१ ते २७ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक असल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. तर इतर पदांसाठी वयोमर्यादा १८ ते २३ वर्षांच्या दरम्यान निश्चित करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलतीचे लाभ दिले जातील.
CRPF कॉन्स्टेबल भरतीसाठीची निवड प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये पार पडेल. यामध्ये शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी म्हणजेच PET, शारीरिक मानके चाचणी म्हणजेच PST, संगणक-आधारित चाचणी म्हणजेच CBT, व्यापार/कौशल्य चाचणी म्हणजेच Trade/Skill Test, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच अंतिम निवड ही प्रामुख्याने CBT मधील कामगिरीवर आणि इतर सर्व टप्पे यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यावर आधारित असणार आहे.
CRPF कॉन्स्टेबल भरतीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी CRPF च्या अधिकृत website ला भेट द्यावी: rect.crpf.gov.in.
त्यानंतर, ‘Constable Recruitment 2026’ या link वर क्लिक करा.
आता, नवीन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा आणि अर्ज भरा.
नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
शेवटी, अर्ज शुल्क भरा, अर्ज सादर करा आणि सादर केलेल्या अर्जाची एक प्रत काढून घ्या.