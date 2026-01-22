Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Nuclear Weapons Testing Affecting Humans Over 40 Lakh Deaths Worldwide

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Testing : एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. युद्धाविना लाखो लोकांचा मृत्यू झाला असून यासाठी न्यूक्लियर चाचण्या कारणीभूत बनत आहे. या चाचण्यांदरम्यान बाहेर पडणाऱ्या रेडिएशनमुळे नाहक बळी जात आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 11:23 PM
Nuclear Weapons

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • नॉर्वेजियन पीपल्स एडच्या अहवालानुसार अणुचाचण्यांमुळे ४० लाख लोकांचा बळी
  • रशिया पासून ते चीन पर्यंतच्या देशांचा समावेश
  • प्रत्येक मानवी शरीरात आढळले रिडिएशन्स
Nuclear Weapons : सध्या जगभरातील नऊ देशांकडे न्यूक्लियर शस्त्रे तयार करण्याची ताकद आहे. यामध्ये महासत्ता देश अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, युके, भारत पाकिस्तान, इस्रायल, उत्तर कोरिया या देशांचा समावेश आहे. हे देश सतत अणु चाचण्या करत असतात. अणु शस्त्रे बनवण्याकडे केवळ युद्धाच्या दृष्टीने पाहिले जाते. परंतु अनेकदा या अणु चाचण्यांमुळे मानवी जीवनावर गंभीर परिणाम होतो. सध्या याबाबत एक धक्कादायक अहवाला समोर आला आहे. केवळ या अणु चाचण्यांमुळे ४० लाख लोकांचा बळी गेला आहे. या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

चाचण्या थांबून पण रेडिएशन्समुळे अनेकांचा बळी

नॉर्वेजियन पीपल्स एड (NPA) या मानवी हक्क संघटनने ३०० पानांचा एक धक्कादायक अहवाला प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, जगभरात अणु शक्ती असलेल्या देशांनी केलेल्या चाचण्यांमुळे किमान ४० लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अहवालामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

  • या अहवालानुसार, १९४५ ते २०१७ च्या कालावधीत जगभरात २,४०० हून अधिक अणु चाचण्या झाल्या आहेत.
  • यामध्ये नऊ महासत्ता देशांचा समावेश आहे. या देशांनी १९९० नंतर अणु चाचण्या थांबवल्या आहेत, परंतु आजही या चाचण्यांमुळे पसरलेल्या रेडिएशन्सचा लोकांवर गंभीर परिणाम होत आहे. लोकांना अनेक आरोग्यविषयक समस्यांचा अनुवाशिंकतेमुळे सामना करावा लागत आहे.
  • हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानच्या शहरांवर अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी १९४५ मध्ये दोन अणुबॉम्ब डागले होते. ज्यामुळे आजही या भागात लोकांना रेडिएशन्समुळे अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.
  • अहवालानुसार, प्रत्येक जिवंत लोकांच्या शरीरात, हाडांमध्ये अणुचाचण्यांमधून बाहेर पडलेले किरणोत्सर्ग (Radiations) अस्तित्वात आहे. या लोकांना हृदयविकार, स्ट्रोक आणि आनुवाशिंक आजार होत आहे.
  • १९८० पर्यंत सुरु असलेल्या चाचण्यांमुळे २० लाख लोकांचा रेडिएशन्समुळे कर्करोग होऊन मृत्यू झाल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
  • १९५४ मध्ये अमेरिकेने केलेल्या ब्रावो टेस्टमुळे संपूर्ण परिसरात रडिएशन्स पसरले होते. ज्याचा परिणाम आजही जाणवतो.
  • शिवाय फ्रान्सने पोलिनेशियामध्ये केलेल्या चाचण्या देखील अत्यंत धोकादाक आहे. मार्शल आयलंड्स आणि अल्जीरियात आजही याचे दुष्परिणाम दिसून येतात.

या लोकांवर सर्वाधिक परिणाम

अहवालनुसार, अणु चाचण्यांचा परिणाम हा गर्भवती महिला, बाळांवर आणि लहान बाळांवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. पुरुषांच्या तुलने महिलांना कर्करोगाचा ५२% धोका जास्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रेडिएशनसाठी कोणतीही सुरक्षितता नसल्यामुळे त्यांचा पिढ्यानपिढ्या परिणाम होत आहे.

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अणु चाचण्यांमुळे किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: नॉर्वेजियन पीपल्स एडच्या (NPA) च्या अहवालानुसार, न्यूक्लियर चाचण्यांमुळे ४० लाख लोक अकाली मृत्यूमुखी पडले आहेत.

  • Que: अणु चाचण्यांचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर झाला आहे?

    Ans: अणु चाचण्यांचा सर्वाधिक परिणाम महिला आणि मुलांवर झाला आहे.

Web Title: Nuclear weapons testing affecting humans over 40 lakh deaths worldwide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 11:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
1

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
2

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण
3

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट
4

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM