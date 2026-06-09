Oman Oil Tanker Fire : ओमान किनाऱ्याजवळ तेल टँकरला भीषण आग; २४ भारतीय नाविकांबाबत मोठी अपडेट

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शिपिंग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या आखातात मादागास्करचा ध्वज असलेल्या MT Marivex टँकरला भीषण आग लागली होती. मंत्रालयाने दिलेल्या तपशीलानुसार, सोमवारी (०८ जून) दुपारी १.३० च्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेच्या वेळी जहाजावर २४ भारतीय नाविक उपस्थित होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व नाविक सुरक्षित आहेत. तसेच जहावर कोणचाही माल नसल्याने मोठी हानी झालेली नाही.
देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील या घटनेची दखल घेत ओमानमधील भारतीय दूतावास, नौदल आणि संरक्षण मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. सध्या सरकार परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवून आहेत. ओमानमधील भारतीय दूतावसही या घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या किनाऱ्यापासून सुमारे १५ नॉटिकल मैल अंतरावर हा स्फोट झाला. या अचानक झालेल्या स्फोटामुळे जहाजाचे इंजिन रुम उद्ध्वस्त झाल आहे. स्फोट इतका भयंकर होता की इंजिन रुममध्ये मोठे छिद्र पडले. या स्फोटामुळे जहाजावर भीषण आग लागली होती. यानंतर तातडीने जगाजावरील कर्मचाऱ्यांनी आपत्कालीन मदतीसाठी सिग्नल पाठवला.
सध्या जहाजावर आग नेमकी कशी लागली याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. परंतु जहाजावर बाहेरुन एखाद्या क्षेपणास्त्राचा किंवा ड्रोनचा मारा झावा का याचा तपास केला जात आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. ज्यामध्ये जहाजावर भीषण आग लागल्याचे दृश्य दिसत आहे.
Indian Navy in Harmouz 24 Indian Seafarers seeking urgent assistance at 2057.07N 059 degree 0813 off coast Oman onboard @IndiannavyMedia @MEAIndia @DrSJaishankar @shipmin_india @ITFglobalunion pic.twitter.com/PljHOhTGVv — FSUI (@FSUIINDIA) June 8, 2026
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