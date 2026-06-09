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Oman Oil Tanker Fire : ओमान किनाऱ्याजवळ तेल टँकरला भीषण आग; २४ भारतीय नाविकांबाबत मोठी अपडेट

Updated On: Jun 09, 2026 | 10:09 AM IST
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सारांश

Oman oil tanker fire : ओमानच्या आखातात एका तेल टँकरवर भीषण स्फोट झाला असून घटनेवेळी २४ भारतीय नाविक जहाजावर उपस्थित होते. या घटनेनंतर भारत सरकार अलर्ट मोडवर असून ओमानमधील भारतीय दूतावासाशी आणि नौदलाशी समन्वय साधत आहे. सर्व नाविक सुरक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Oman Oil Tanker Fire

Oman Oil Tanker Fire : ओमान किनाऱ्याजवळ तेल टँकरला भीषण आग; २४ भारतीय नाविकांबाबत मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ओमान किनाऱ्याजवळ तेल टँकरला भीषण आग
  • जहाजावर अडकेलेले २४ भारतीय नाविक सुरक्षित
  • आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट
Oman Oil Tanker Fire News in Marathi : पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्धाचा भडका उडाला आहे. इस्रायल आणि इराणने एकमेकांवर हल्ले चढवले आहेत. ज्यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये पुन्हा अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक ठरली आहे. ओमानजवळ भारतीय नाविक असलेल्या एका तेल टँकरवर भीषण स्फोट झाला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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नेमकं काय घडलं?

शिपिंग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या आखातात मादागास्करचा ध्वज असलेल्या MT Marivex टँकरला भीषण आग लागली होती. मंत्रालयाने दिलेल्या तपशीलानुसार, सोमवारी (०८ जून) दुपारी १.३० च्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेच्या वेळी जहाजावर २४ भारतीय नाविक उपस्थित होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व नाविक सुरक्षित आहेत. तसेच जहावर कोणचाही माल नसल्याने मोठी हानी झालेली नाही.

देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील या घटनेची दखल घेत ओमानमधील भारतीय दूतावास, नौदल आणि संरक्षण मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे. सध्या सरकार परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवून आहेत. ओमानमधील भारतीय दूतावसही या घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

इंजिन रुमचे नुकसान

दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओमानच्या किनाऱ्यापासून सुमारे १५ नॉटिकल मैल अंतरावर हा स्फोट झाला. या अचानक झालेल्या स्फोटामुळे जहाजाचे इंजिन रुम उद्ध्वस्त झाल आहे. स्फोट इतका भयंकर होता की इंजिन रुममध्ये मोठे छिद्र पडले. या स्फोटामुळे जहाजावर भीषण आग लागली होती. यानंतर तातडीने जगाजावरील कर्मचाऱ्यांनी आपत्कालीन मदतीसाठी सिग्नल पाठवला.

आगीचे कारण अस्पष्ट

सध्या जहाजावर आग नेमकी कशी लागली याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. परंतु जहाजावर बाहेरुन एखाद्या क्षेपणास्त्राचा किंवा ड्रोनचा मारा झावा का याचा तपास केला जात आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. ज्यामध्ये जहाजावर भीषण आग लागल्याचे दृश्य दिसत आहे.

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Web Title: Oman oil tanker fire indian crew safe government alert mode

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Published On: Jun 09, 2026 | 10:09 AM

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