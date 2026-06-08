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Solar Storm Alert : सौर वादळाचा पृथ्वीला तडाखा! भारताच्या आकाशात दिसू शकतात दुर्मिळ ‘ऑरोरा’, नासाचा इशारा

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:19 PM IST
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सारांश

Solar Storm Alert : आज रात्री पृथ्वीवर भू-चुंबकीय वादळाचा इशारा नासाने दिला आहे. या वादळामुळे भारतासह अनेक देशांमध्ये दुर्मिळ ऑरोराचे दृश्य पाहायला मिळणार आहे.

Aurora

Solar Storm Alert : सौर वादळाचा पृथ्वीला तडाखा! भारताच्या आकाशात दिसू शकतात दुर्मिळ 'ऑरोरा', नासाचा इशारा (फोटो सौजन्य: iStock)

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विस्तार
  • सौर वादळाचा पृथ्वाला तडाखा
  • भारताच्या आकाशात दिसू शकतात दुर्मिळ ‘ऑरोरा’
  • नासाचा इशारा
Solar Storm Alert : आज अवकाशात एक अत्यंत दुर्मिळ घटना घडणार आहे. सूर्याच्या पृष्ठभागावर ०६ जून रोजी भीषण स्फोट झाला असून याच्या उद्रेकातून पसरणारा कोरोनल मास इजेक्शन (CME) म्हणजेचे चुंबकीय कणांचे ढग पृथ्वीच्या दिशेने येत आहे. यामुळे आज रात्री पृथ्वीवर भू-चुंबकीय वादळाचा इशारा नासाने दिला असून काही भागात ऑरोरा दिसण्याची शक्यताही वर्तवली आहे.

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नासाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही आठवड्याभरापासून सूर्याचे तापमान अधिक वाढत होते. ज्यामुळे सतत उद्रेक होऊन एकामागून एक चुंबकीय वायूचे ढग सौरमंडळला धडकत होते. ०६ जून रोजी सर्वात मोठा मोठा भीषण स्फोट घडला. सक्रिय प्रदेश ४४६१ नावाच्या सौर पृष्ठभागावर हा स्फोट घडल्याचे नासाने सांगितले. हा स्फोट अत्यंत तीव्र आणि अचानक होता, जो चुंबकीय उर्जेच्या स्फोटक उत्सर्जनामुळे होते.

याचा पृथ्वीवर तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. हे सौर वादळ पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येत असून रात्रीपर्यंत पृथ्वीवर पोहचू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या अवकाश हवामान केंद्राने तीव्र भूचुंबकीय वादळाचा इशारा दिला आहे. आज रात्री ११.३० तदे पहाटे २.३० पर्यंत हे वादळ धडकू शकते. सूर्यापासून बाहेर पडलेले उर्जा कण पृथ्वीच्या चुंबकीय कवचावर आदळ्यावर भूचुंबतीय वादळ निर्माण गोते.

अवकाशात या भागांमध्ये दिसणार ऑरोरा

या घटनेमुळे नासाने ऑरोराचे दर्शन होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. भारताच्या लडाखमध्ये हॅनले, नुब्रा व्हॅली, पॅंगॉन्ग त्सो परिसर, काश्मीरच्या काही भागात आणि उत्तरखंडातील हिमालयीन प्रदेशात अवकाश स्वच्छ असल्यास हिरव्या, जांभाळ्या आणि लाल-गुलाबी रंगाचा प्रकाश झळकू शकतो.

परंतु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगळुरु, चेन्नई किंवा कोलकाता यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे आणि ढगाळ वातावरणामुळे हे दृश्य दिसण्याची शक्यत कमी आहे.

भारतात अत्यंत दुर्मिळ दिसते ऑरोरचे दृश्य

पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रामुळे सूर्यावकरुन येणारे रंगती कण उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवांकडे खेचले जातात. यामुळे त्याला ध्रुवीय प्रकाश म्हणतात. भारत हा विषुवृत्ताच्या जवळ आहे. यामुळे या भागात ऑरोराचे दृश्य अत्यंत दुर्मिळ असते. एखादे अतिशय शक्तीशाली वादळ पृथ्वीवर धडकल्यावर पृथ्वीचा चुंबकीय कवच थोडे वळेत तेव्हाच भारताच्या लडाखसारख्या उंची हिमालयीन प्रदेशात हे दृश्य पाहायला मिळते.

कोणत्या देशात पाहायला मिळेल ऑरोरा

भारताशिवाय, अमेरिकेच्या सिॲटल, मिनीॲपोलिस, कॅनडा, स्कॉटलँड, स्कॅन्डिनेव्हिया आणि आइसलँडमध्ये ऑरोर स्पष्टपणे दिसेल.दक्षिण गोलार्धात, ऑस्ट्रेलियातील टास्मानिया, न्यूझीलंडच्या दक्षिण बेटावर ऑस्ट्रेलिसचे आणि अर्जेंटिना व चिलीच्या दक्षिणेकडेही ऑरोराचे दृश्य दिसेल.


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Web Title: Solar storm alert aurora india nasa warning

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:19 PM

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