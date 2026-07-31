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Nepal: नेपाळ सुनसरी गोळीबार प्रकरण पेटले! सरकारकडून पीडितांना शासकीय नोकरी; मदरशांच्या कसून चौकशीचे आदेश

Updated On: Jul 31, 2026 | 12:05 PM IST
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सारांश

Nepal Sunsari Violence: नेपाळमधील सुनसरी येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर, सरकार आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांमध्ये सलोखा झाला आहे. मृतांना शहीद म्हणून घोषित करण्याबाबत आणि त्यांना शासकीय नोकऱ्या देण्याबाबत सात-कलमी करार करण्यात आला.

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Nepal: नेपाळ सुनसरी गोळीबार प्रकरण पेटले! सरकारकडून पीडितांना शासकीय नोकरी; मदरशांच्या कसून चौकशीचे आदेश ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ७-कलमी ऐतिहासिक करार
  • १० लाखांची मदत अन् शासकीय नोकरी
  • मदरशांची तात्काळ चौकशी

नेपाळमधील (Nepal) सुनसरी जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून पेटलेला जातीय तणाव आणि हिंसाचाराच्या भीषण घटनेनंतर आता शांतता प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडले आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा नेपाळ सरकार आणि पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या दोन निष्पाप तरुणांच्या कुटुंबीयांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक सात-कलमी करार पार पडला. या करारामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रशासन आणि शोकाकुल कुटुंबीयांमधील ताणलेला संघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे. सरकारने पीडितांच्या मुख्य मागण्या मान्य केल्या असून तडजोडीनंतर आज दुपारी दोन्ही मृत तरुणांवर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

नेपाळचे गृहमंत्री सुदान गुरुंग आणि मृत ओम प्रकाश मेहता व जय प्रकाश मेहता यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांमध्ये पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत कराराची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. या बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. हिंसेची धग शांत करण्यासाठी आणि पीडित कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलत त्यांच्या सर्व रास्त मागण्यांसमोर सकारात्मक कौल दिला आहे.

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७-कलमी करारातील महत्त्वाच्या तरतुदी

गृहमंत्री सुदान गुरुंग आणि मृत तरुणांच्या पालकांमध्ये झालेल्या सहमतीनुसार ७-कलमी करारात खालील प्रमुख निर्णयांचा समावेश करण्यात आला आहे:

१. शहीद दर्जा: नेपाळ सरकारतर्फे पोलीस गोळीबारात जीव गमावलेल्या ओम प्रकाश मेहता आणि जय प्रकाश मेहता या दोघांनाही अधिकृतपणे ‘शहीद’ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू केली जाईल.

२. १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत: मृत तरुणांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांना झालेल्या अपरिमित नुकसानाची भरपाई म्हणून नेपाळ सरकारतर्फे प्रत्येकी १० लाख नेपाळी रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाईल.

३. शासकीय नोकरीचे आश्वासन: पीडित कुटुंबांचा आर्थिक आधार टिकवून ठेवण्यासाठी, दोन्ही मृत तरुणांच्या कुटुंबातील एका पात्र आणि शिक्षित सदस्याला शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जाईल.

४. मदरशांची कडक चौकशी: सुनसरी जिल्ह्यातील देवानगंज (वॉर्ड क्र. ३) येथील मदरशाच्या कायदेशीर स्थितीची, त्याच्या निधीची आणि तेथील उपक्रमांची तात्काळ चौकशी केली जाईल. हिंसाचारादरम्यान तेथे लपून बसलेल्या किंवा उपद्रव घडवणाऱ्या गुन्हेगारांना हुडकून काढून कठोर कायदेशीर शिक्षा दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

५. स्मारक उद्यानाची निर्मिती: स्थानिक प्रशासनाच्या थेट सहकार्याने मृत तरुणांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ सुनसरी क्षेत्रात एका भव्य ‘स्मारक उद्यानाची’ (Memorial Park) उभारणी केली जाईल.

६. कठोर कायदेशीर कारवाई: या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय तपास समितीच्या अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर आणि उपद्रव पसरवणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल केले जातील.

७. तडजोडीनंतर अंत्यसंस्कारास सहमती: सरकारसोबत झालेल्या या सकारात्मक करारानंतर कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेण्याचे मान्य केले असून आज दुपारी २ वाजता शासकीय सन्मानासह त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडतील.

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नेमका काय होता सुनसरीतील हिंसाचाराचा वाद?

सुनसरी जिल्ह्यातील देवानगंज-३ (कप्तानगंज) परिसरात धार्मिक मिरवणुकीच्या तयारीदरम्यान आणि मोठ्या आवाजात गाणी वाजवण्यावरून दोन गटांत क्षुल्लक कारणावरून वाद सुरू झाला. या वादाचे रूपांतर बघता बघता भीषण जातीय दंगलीत झाले. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या तीव्र चकमकीत जमावाने दगडफेक, जाळपोळ आणि लाठ्या-काठ्यांचा वापर केला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ओम प्रकाश मेहता आणि जय प्रकाश मेहता या दोन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हिंसेत अनेक वाहने पेटवून देण्यात आली आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांची तोडफोड करण्यात आली.

चार जिल्ह्यांत कडक संचारबंदी अन् सैन्याचे ध्वजसंचलन

हिंसाचाराची झळ पसरू नये यासाठी प्रशासनाने सुनसरीसह शेजारच्या चार जिल्ह्यांमध्ये अनिश्चित काळासाठी कडक संचारबंदी (Curfew) लागू केली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेपाळी सैन्याने (Nepal Army) आणि सशस्त्र पोलीस दलाने अत्यंत संवेदनशील भागांचा ताबा घेतला आहे. सैन्याकडून बख्तरबंद वाहनांच्या साहाय्याने गस्त घातली जात असून शहरांमध्ये फ्लॅग मार्च (ध्वजसंचलन) केले जात आहे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि शांतता बाळगा, असे भावनिक आवाहन नेपाळचे पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांनी देशातील जनतेला केले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही, असा इशाराही पंतप्रधानांनी दिला आहे.

तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता संपूर्ण परिसरात ड्रोन कॅमेरे आणि हवाई पाळत ठेवली जात आहे. करारानुसार दुपारी २ वाजता होणाऱ्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना पूर्णपणे हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.

Web Title: Nepal sunsari violence 7 point agreement martyr status marathi news

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Published On: Jul 31, 2026 | 12:05 PM

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