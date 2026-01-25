Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

Delcy Rodriguez : व्हेनेझुएलात मोठी खळबळ उडाली आहे. कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यावर अमेरिकन लष्कराशी हातमिळवणी केल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. नुकत्याच लीक झालेल्या ऑडिमुळे हा आरोप करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:46 AM
Delcy Rodriguez & US
  • व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षांवर अमेरिकेशी गुप्त करार केल्याचा आरोप
  • १५ मिनिटांच्या लीक ऑडिओने उडाली खळबळ
  • डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी आरोप फेटाळत त्यांच्यावर दबाव आणल्याचा केला युक्तिवाद
  • नेमकं काय प्रकरण?
US military intervention in Venezuela : काराकस : व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) राजकारणात सध्या मोठा गोंधळ उडाला आहे. निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांच्या अटकेनंतर व्हेनेझुएलाची सत्ता उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्या हाती आहे. सध्या त्यांच्याबाबत एक गंभीर गौफ्यस्फोट करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर अमेरिकन लष्कराशी गुप्त हातमिळवणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देखील मोठी खळबळ उडाली आहे.

व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद; दक्षिण आफ्रिकेत ट्रम्पच्या दडपशाही विरोधात लोक एकजुट

काय आहे ऑडिओत?

याच वेळी एक लीक झालेल्या ऑडिओने देखील या प्रकरणाला गंभीर वळण दिले आहे. या ऑडिओनुसार डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी दावा केला की, अमेरिकेन सैन्याने व्हेनेझुएलावर लष्करी कारवाईची धमकी दिली होती. यावेळी त्यांनी केवळ १५ मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. या काळात त्यांना अमेरिकेच्या सर्व अटी मान्य करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. अन्यथा त्यांची हत्या करण्यात आली असती. रॉड्रिग्ज यांच्या म्हमण्यानुसार, मादुरो यांना अटक केल्यानंतर अमेरिकेने त्यांच्या आणि त्यांच्या भावावर जॉर्ज रॉड्रिग्ज आणि गृहमंत्री डिओसदाडो कॅबेलो यांना त्यांच्या अटी मान्य करण्यासाठी धमक्या दिल्या होत्या.

रॉड्रिग्जने असाही दावा केला की, अमेरिकन लष्कराने  त्यांच्यावर मानिसकरित्या दबाव वाढवला होता. यासाठी त्यांनी निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांची हत्या करण्यात आली असल्याची खोटी बातमी त्यांना देण्यात आली. परंतु मादुरो यांना अटक करुन न्यूयॉर्कमध्ये नेण्यात आले होते. मात्र अमेरिकन सैन्याने रॉड्रिग्ज यांना मादुरोच्या हत्येसाठी जबाबदार धरत अटी मान्य करण्यास भाग पाडले. यामुळे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशात अराजकता निर्माण होऊ नये, सत्ता कोलमडू नये यासाठी अमेरिकेच्या अटी स्वीकारल्या.

राजकीय तज्ज्ञांचे रॉड्रिग्जवर गंभीर आरोप

परंतु हा ऑडिओ लीक झाल्यानंतर राजकीत तज्ज्ञांनी रॉड्रिग्ज यांच्यावर अमेरिकेशी हातमिळवणी केली असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. रॉड्रिग्ज स्वत:ला अमेरिकेला बळी पडल्याचे दाखवत आहे, पण प्रत्यक्षात मादुरो यांना सत्तेवरुन हटवण्यासाठी त्यांचाच हात आहे. कारण अंतर्गत सहकार्याशिवाय राष्ट्राध्यक्षांची अटक अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.  शिवाय डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी देखील रॉड्रिग्जचे कैतुक केल्याने त्यांच्यावरील संशयाची सुई अधिक गडद झाली आहे. सध्या या प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Madurao चे अपहरण की 5 बिलियन डॉलरची डील? Venezuela वरील हल्ल्याबाबत ट्रम्पचा मोठा गौप्यस्फोट

Published On: Jan 25, 2026 | 10:29 AM

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

