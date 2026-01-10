Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Oil Sale : ट्रम्प यांची मोठी घोषणा! व्हेनेझुएलाचे 5 कोटी बॅरल तेल विक्रीला, भारताला खरेदीची संधी?

Venezuela Oil Sale : ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे तेल जागतिक बाजारपेठेत विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० दशलक्ष बॅरल तेल अमेरिका विकणार असून याची भारतालाही खरेदीची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:37 AM
America selling venezuelas 50 million barrels of crude oil

Oil Sale : ट्रम्प यांची मोठी घोषणा! व्हेनेझुएलाचे 5 कोटी बॅरल तेल विक्रीला, भारताला खरेदीची संधी? (फोटो सौजन्य: ai जनरेटेड)

  • डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा
  • अमेरिका व्हेनेझुएलाचे ५ कोटी बॅरल जागतिक बाजारात विकणार
  • भारतालाही मिळणार खरेदीची संधी?
Venezuela Oil Sale : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प व्हेनेझुएलाचे ५० दशलक्ष म्हणजेच ५ कोटी बॅरल तेल जागतिक बाजारपेठेत विकणार आहे. त्यांच्या या घोषणेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. या हेतू व्हेनेझुएलाच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारण्यासाठी, तसेच अमेरिकेच्या  कंपन्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे जागतिक तेल आणि उर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. याचा जागतिक तेल बाजारावर काय परिणाम होईल यावर सध्या चर्चा सुरु आहे. याच वेळी अमेरिका भारतालाही व्हेनेझुएलाची तेल खरेदी करण्याची संधी देणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

Oil Politics : व्हेनेझुएलातील तेलाचे साठे का आहेत इतके खास? ज्यावर खिळल्या जागतिक महाशक्तींच्या नजरा

व्हेनेझुएलात अमेरिकेची गुंतवणूक

तेल कंपनींच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत ट्रम्प यांनी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या पायाभूत सुविधा पुन्हा उभारण्यासाठी १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलीआहे. तसेच व्हेनेझुएलाने तेलाच्या शुद्धीकरण आणि विक्रीसाठी अमेरिकेला मान्यता दिले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, यामुळे केवळ व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्थाच नव्ह, तर अमेरिकन लोकांना देखील याचा लक्षणीय फायदा होणार आहेत.

भारतालाही मिळणार तेल खरेदीची संधी?

दरम्यान या घडामोडींवेळीच ट्रम्प प्रशासनाकडून भारतासाठी महत्त्वाचे संकेत मिळाले आहे. ट्रम्प प्रशासन व्हेनेझुलातून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. सध्या भारताच्या उर्जा क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे. यासाठी भारताला कच्चा तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात गरजेची आहे. अशा परिस्थितीत भारताला व्हेनेझुएलाकडून तेल स्वस्त दरात मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल. अमेरिकेच्या सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भारताच्या तेल खरेदीबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत.

जागतिक स्तरावरील परिणाम

दरम्यान अमेरिकेच्या या निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठांवरही होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक तेलपुरवठा वाढेल, परंतु याच्यामुळे तेलाच्या किंमतीवर दबाव येईल. याचा फायदा तेल आयात करणाऱ्या देशांना, मुख्य करुन भारताला मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. तसेच जागतिक उर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

‘ते अमेरिकेला घाबरतात…’ ; रशियन टँकर जप्त करताच ट्रम्पचे Putin-Jinping ला खुलं आव्हान

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या तेलाबाबत काय निर्णय घेतला आहे?

    Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ट्रम्प व्हेनेझुएलाचे ५० दशलक्ष म्हणजेच ५ कोटी बॅरल तेल जागतिक बाजारपेठेत विकणार आहे.

  • Que: ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारताला काय फायदा होईल?

    Ans: भारताला व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करण्याची संधी मिळाल्यास, तेल स्वस्त दरात, पर्यायी साठा म्हणून उपलब्ध होईल. यामुळे भारताची उर्जा सुरक्षा बळकट होण्यास आणि तेल आयातीलवर खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

  • Que: ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे जागतिक तेल विक्रीवर काय परिणाम होईल?

    Ans: यामुळे जागतिक तेलपुरवठा वाढेल, परंतु याच्यामुळे तेलाच्या किंमतीवर दबाव येईल. याचा फायदा तेल आयात करणाऱ्या देशांना होईल.

