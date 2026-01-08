Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी पुन्हा राजकीय हिंसाचार; BNP पक्षाच्या युवा नेत्याची गोळ्या घालून हत्या 

Bangladesh Political Violence : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात पुन्हा एकदा रक्तरंजित राजकारण घडले आहे. BNP पक्षाच्या युवा नेत्याची हत्या करण्यात आली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 11:16 AM
Bangladesh political violence

बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी पुन्हा राजकीय हिंसाचार; BNP पक्षाच्या युवा नेत्याची गोळ्या घालून हत्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Bangladesh News in Marathi : ढाका : गेल्या काही काळात बांगलादेशात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावारण आहे. हिंदूच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या हत्येमुळे बांगलादेशच्या आगामी निवडणुकांबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी चिंता व्यक्त केली आहे. याच वेळी बांगलादेशच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हिंसाचार घडला आहे. बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) च्या युवा नेत्याची हत्या करण्यात आली आहे. हा पक्ष माजी अध्यक्षा खालिदा जिया यांचा मुलगा तारिक रहमान यांच्या नेतृत्त्वाखाली आहे.

Osman Hadi हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट ; बांगलादेश पोलिसांनी सरकाबाबत केली धक्कादायक माहिती उघड

बांगलादेशाच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजीजूर रहमान मुसाब्बीर याची हत्या करण्यात आली आहे. मंगळवारी (०६ डिसेंबर २०२६) रोजी ही घटना घडली आहे. अजीजूर रहमान मुसाब्बीर हे ढाका मेट्रोपॉलिन नॉर्थ व्हॉलंटियर पार्टीचे सरचिटणीस होते. मंगळवारी ८.३० च्या सुमारास बसुंधरा येथील कारवान बाजार परिसरात त्यांच्या हल्ला करण्यात आला होता.

हल्लेखोरांनी मुसाब्बीरवर अनेक गोळ्या झाडल्या आणि तिथून पळ काढला. या हल्ल्यात आणखी एक नागरिक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. नागरिकाला तातडीने रुग्णलयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. मुसब्बीर देखील गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना एका खाजगी रुग्णलयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात वाढता राजकीय हिंसाचार

बांगलादेशाच्या सार्वत्रिक निवडणुका या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडणार आहे. परंतु त्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहे. राजकीय सूडातून लोकांची हत्या केली जात आहे. यापूर्वी इंन्कलाब मंचचे प्रवक्ते उस्मान हादी यांची हत्या करण्यात आली होती. ही हत्या अवामी लीग आणि त्याच्या छात्र लीग पक्षाने राजकीय सूडातून घडवून आणली असल्याचे पोलिसांना तपासात आढळून आले आहे.

शिवाय हिंदूचया हत्यांचेही प्रमाण बांगलादेशात प्रचंड वाढले आहे. आतापर्यंत २० दिवसात तब्बल ५ जणांच्या गोळ्या झाडून, मारहाण करुन, जिवंत जाळून हत्या करण्यात आली आहे. या सर्व घडामोडी पाहता बांगलादेशाच्या सुरक्षा व कायदा व्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. तसेच येत्या आगामी निवडणुका निष्पक्ष होणार का नाही याबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व घडमोडींवर बांगलादेशच्या मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखालील अंतरिम सरकारने मौन धरले आहे. यामुळे तज्ज्ञांकडून गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

मोठी बातमी! बांगलादेशमधे हिंदू हादरले! धडाधड गोळ्या झाडून मृत्यू, २० दिवसात तब्बल ५ ….

  • Que: बांगलादेशात पुन्हा कोणाची हत्या करण्यात आली ?

    Ans: बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) च्या युवा नेता अजीजूर रहमान मुसाब्बीर याची हत्या करण्यात आली आहे.

  • Que: अजीजूर रहमान मुसाब्बीर यांची हत्या कधी व कुठे करण्यात आली?

    Ans: अजीजूर रहमान मुसाब्बीर यांची हत्या मंगळवारी ०६ जानेवारी २०२६ रोजी ८.३० च्या सुमारास बसुंधरा येथील कारवान बाजार परिसरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली.

  • Que: बांगलादेशातील हिंसाचारावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय प्रतिक्रिया उमटत आहेत?

    Ans: बांगलादेशातील हिंसाचाराचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र निषेध केला जात आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय मानावाधिकार संघटनांकडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Jan 08, 2026 | 11:13 AM

