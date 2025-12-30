Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

इराणमध्ये खामेनी सरकारविरोधात उसळले आंदोलन; हजारो Gen Z रस्त्यावर, कारण काय?

Iran Gen Z Protest : इराणमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. खामेनी सरकारविरोधात जनरेशनल झेड रस्त्यावर उतरले असून तीव्र आंदोलन सुरु आहे. इराणचा रियाची किंमत घसरल्याने जनता तापली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 02:03 PM
iran gen z protest

इराणमध्ये खामेनी सरकारविरोधात उसळले आंदोलन; हजारो Gen Z रस्त्यावर, कारण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणमध्ये खामेनी सरकारविरोधात उसळले आंदोलन
  • डॉलरच्या किंमतीत वाढल झाल्याने रियालची घसरण
  • जनरेशन झेड चे तरुण खामेनी सरकारविरोधात रस्त्यावर
Iran Gen Z Protest News in Marathi : तेहरान : इराणमध्ये (Iran)खामेनी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन उसळले आहे. इराणच्या जनरेशनल झेडचे तरुण सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत. अनेक शहरांमध्ये हिंसक परिस्थिती असून लोक सरकारविरोधी घोषणाबाजी करत आहेत. समोवारी (२९ डिसेंबर) रात्री हे आंदोलन सुरु झाले होते. मीडिया रिपोर्टनुसार, मंगळवार संध्याकाळापर्यंत ही निदर्शने सुरुच राहणार असून यामुळे इराणमध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.

Hijab: जगाचे लक्ष इराणकडे! मॅरेथॉनमधील ‘या’ धक्कादायक घटनेमुळे महिलांच्या हक्कांवरील वाद पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, Photo Viral

मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन डॉलरच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून इराण चलन रियालची तीव्र घसरण झाली आहे. याच्या निषेधार्थ ही निदर्शने सुरु आहे. लोकांनी बाजारपेठा बंद ठेवल्या असून रस्त्यांवर, चौंकामध्ये आणि विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये धावा केला आहे. यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. इराणची राजधावनी तेहरानमध्ये ग्रँड बाजार, कमर्शियल सेंटर आणि अलादीन मॉल बंद करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी जमली आहे. सध्या निदर्शकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र निदर्शकांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला आहे. याचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.

या निदर्शनांमध्ये महागाई आणि आर्थिक समस्यांविरोधात घोषणा दिल्या जात आहे. तसेच राजकीय घोषणा देखील दिल्या जात आहे. अनेकांनी हुकूमशहाला मृत्यूदंडाच्या आणि देशाचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या आहे. तसेच राजेशाहीच्या समर्थनार्थही घोषणा दिल्या जात आहेत. सध्या डॉलरची किंमत १४४,००० तोमनपर्यंत पोहोतचली आहे. परंतु याच्या तुलनेत इराणचे चलन रियाल कमी झाले आहे. यामुळे व्यवासायात अनिश्चित निर्माण जाली आहे.


VIDEO VIRAL: जगाने पाहिली जिवंत पेंटिंग! मेहरालू तलावावर फ्लेमिंगोंचा अद्वितीय नाच; ड्रोनने टिपला ‘निसर्गाचा कॅन्व्हास’

Published On: Dec 30, 2025 | 02:03 PM

