White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

Updated On: May 24, 2026 | 07:32 AM IST
सारांश

एका संशयित बंदूकधाऱ्याने व्हाईट हाऊसबाहेरील सुरक्षा चौकीवर गोळीबार केला, जिथे सिक्रेट सर्व्हिसचे अधिकारी तैनात होते. सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार केला, ज्यात संशयित हल्लेखोर जखमी झाला.

White House Firing : अमेरिकेतील 'व्हाईट हाऊस'बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वॉशिंग्टन-डीसी येथील व्हाईट हाऊसजवळ शनिवारी रात्री अचानक गोळीबार झाला. व्हाईट हाऊस परिसराजवळील १७ वा स्ट्रीट आणि पेनसिल्व्हेनिया ॲव्हेन्यू NW या भागात अंदाजे ३० गोळ्या झाडल्याचा आवाज ऐकू आला. सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार केला, ज्यात संशयित हल्लेखोराचा मृत्यू झाला.

पेनसिल्व्हेनिया ॲव्हेन्यू NW हा परिसर आयझेनहॉवर एक्झिक्युटिव्ह ऑफिस बिल्डिंगजवळ आहे. वृत्तानुसार, एका संशयित बंदूकधाऱ्याने व्हाईट हाऊसबाहेरील सुरक्षा चौकीवर गोळीबार केला, जिथे सिक्रेट सर्व्हिसचे अधिकारी तैनात होते. सिक्रेट सर्व्हिसच्या जवानांनी प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार केला, ज्यात संशयित हल्लेखोराचा मृत्यू झाला. या गोळीबारात एक पादचारी व्यक्तीही जखमी झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या पादचाऱ्याची प्रकृती गंभीर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घटनेच्या वेळी व्हाईट हाऊसमध्ये होते. ते सध्या सुरक्षित असल्याचे वृत्त आहे.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, कोणत्याही संभाव्य धोक्याला त्वरित तोंड देण्यासाठी व्हाईट हाऊसच्या छतावर प्रति-स्नायपर्स तैनात करण्यात आले होते. घटनेच्या वेळी सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण परिसरावर पाळत वाढवली होती. गोळीबारानंतर, संपूर्ण परिसरात कडक सुरक्षा तैनात करण्यात आली. व्हाईट हाऊसचा नॉर्थ लॉन तात्काळ रिकामा करून तात्पुरता लॉकडाउन करण्यात आला.

यूएस सिक्रेट सर्व्हिसकडून सोशल मीडियावर माहिती

यूएस सिक्रेट सर्व्हिसने ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, त्यांना व्हाईट हाऊसपासून फक्त एक ब्लॉक अंतरावर असलेल्या १७ व्या स्ट्रीट आणि पेनसिल्व्हेनिया अव्हेन्यूजवळ गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली आहे. एजन्सीने सांगितले की, ते घटनास्थळावरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने या माहितीची पडताळणी करत आहेत.

शनिवारी सांयकाळी सहाला झाला हल्ला

शनिवारी सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर थोड्याच वेळात, एका व्यक्तीने आपल्या बॅकपॅकमधून शस्त्र काढून १७ वा स्ट्रीट आणि पेनसिल्व्हेनिया अव्हेन्यूच्या परिसरात गोळीबार केला. सिक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्युत्तर म्हणून गोळीबार केला, ज्यात संशयित जखमी झाला. त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याचा मृत्यू झाला.

Published On: May 24, 2026 | 07:24 AM

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे 'राष्ट्रीय बंधू दिन'; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

May 24, 2026 | 07:30 AM
White House Firing : अमेरिकेतील 'व्हाईट हाऊस'बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

May 24, 2026 | 07:24 AM
Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

May 24, 2026 | 07:05 AM
उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकं खूप जास्त दुखतं? मग ‘हे’ उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, जुनाट त्रासांपासून मिळेल सुटका

उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकं खूप जास्त दुखतं? मग ‘हे’ उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, जुनाट त्रासांपासून मिळेल सुटका

May 24, 2026 | 05:30 AM
“येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 24, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

May 24, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 मध्ये Shreyas Iyer ने केला राडा; ‘सरपंच’चे शानदार शतक; प्ले-ऑफची शर्यत कायम…

IPL 2026 मध्ये Shreyas Iyer ने केला राडा; ‘सरपंच’चे शानदार शतक; प्ले-ऑफची शर्यत कायम…

May 23, 2026 | 11:10 PM

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM