गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us B1 Lancer Bomber Strike Iran Irgc Bases Strait Of Hormuz Escalation 2026

US-Iran War: अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला, तेहरान उडवून देण्याचा इशारा

Updated On: Jul 23, 2026 | 01:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

US B1 Lancer Iran Strike : अमेरिकेच्या लष्कराने प्रथमच आपल्या सर्वात शक्तिशाली बी-१ लान्सर बॉम्बरचा वापर करून इराणी लष्करी तळ आणि आयआरजीसी केंद्रांवर मोठा हल्ला चढवला आहे.

us b1 lancer bomber strike iran irgc bases strait of hormuz escalation 2026

US-Iran War: अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला, तेहरान उडवून देण्याचा इशारा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • B-1 Lancer ची थरारक तैनाती
  • IRGC च्या लष्करी क्षमतेवर मोठा वार
  • जागतिक चिंतेत वाढ

मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष एका अत्यंत भयानक आणि विनाशाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष युद्ध पुन्हा पेटले असताना, अमेरिकेने आता आपल्या लष्करी ताकदीचा सर्वात उग्र चेहरा जगासमोर आणला आहे. अमेरिकन हवाई दलाने (US Air Force) प्रथमच आपले अति-संहारक आणि महाकाय ‘बी-१ लान्सर’ (B-1 Lancer) हे लांब पल्ल्याचे स्टेल्थ बॉम्बर (Long-range Bomber) वापरून इराणी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या मुख्य तळांवर भीषण बॉम्बहल्ला चढवला आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेतील वातावरण कमालीचे तापले आहे.

अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, या विशेष मोहिमेदरम्यान इराणची प्रमुख लष्करी ऑपरेशन्स केंद्रे, ड्रोन साठवणूक आणि निर्मिती गृहे, विमानांचे हँगर्स आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजांना लक्ष्य करणाऱ्या सागरी क्षेपणास्त्र तळांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. हे बॉम्बर ब्रिटनमधील विशेष हवाई तळावरून उडून थेट इराणच्या हवाई हद्दीत घुसले होते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या जागतिक व्यापारी जहाजांना इराणकडून असलेला धोका कायमचा संपवणे, हा या मोहिमेमागचा मुख्य हेतू असल्याचे लष्करी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Oil crisis :कच्या तेलाची किंमत १०० डॉलर पार जाण्याची शक्यता ; इराण अमेरिका युद्धाचा परिणाम

बी-१ लान्सर (B-1 Lancer) बॉम्बर इतका प्राणघातक का मानला जातो?

बी-१ लान्सर हे अमेरिकन हवाई दलाच्या ताफ्यातील सर्वात वजनदार, वेगाने धावणारे आणि प्रचंड संहारक क्षमता असलेले सुपरसॉनिक बॉम्बर आहे.

  • प्रचंड पेलोड क्षमता: हे महाकाय विमान एकाच वेळी तब्बल ७५,००० पाउंड (सुमारे ३४,००० किलोग्रॅम) वजनाची प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि अचूक मारा करणारे बॉम्ब वाहून नेऊ शकते.
  • जड बॉम्बची ताकद: हे विमान २,००० पौंड वजनाचे २४ जड बॉम्ब एकाच वेळी शत्रूच्या छावणीवर वर्षाव करू शकते.
  • ध्वनीपेक्षा जास्त वेग: अतिशय कमी उंचीवरून ध्वनीच्या वेगापेक्षा (Mach 1.2 speed) अधिक वेगाने उडण्याची क्षमता या विमानात असल्यामुळे शत्रूच्या रडार यंत्रणेला चकवून लक्ष्य भेदणे याला सहज शक्य होते.

रणभूमीवर बी-१ लान्सरसारख्या महाकाय विमानाला उतरवणे हा अमेरिकेकडून इराणला दिलेला अत्यंत स्पष्ट इशारा आहे की, ही लष्करी कारवाई आता केवळ मर्यादित नसून एका पूर्ण क्षमतेच्या युद्धात रूपांतरित झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : USTariff :ट्रम्प यांची २०२८ पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर २००% शुल्क आकारण्याची घोषणा;भारताच्या औषध निर्यातीवर परिणाम होणार

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा: पूल आणि ऊर्जा प्रकल्प उडवणार!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या राजवटीविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी थेट इशारा दिला आहे की, जर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आंतरराष्ट्रीय तेलवाहू जहाजांची वाहतूक रोखण्याचा किंवा त्यांच्यावर हल्ले करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, तर अमेरिका केवळ लष्करी तळांवर थांबणार नाही. तेहरानसह इराणच्या मुख्य शहरांमधील महत्त्वाचे रस्ते, पूल, पॉवर प्लांट्स आणि ऊर्जा प्रकल्प बॉम्ब मारून उद्ध्वस्त केले जातील.

दुसऱ्या बाजूला इराणनेही या धमकीला प्रतिआव्हान दिले असून, अमेरिकेच्या आखाती मित्रराष्ट्रांमधील पायाभूत सुविधांना (Gulf Infrastructure) लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. इराण समर्थित येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रात (Red Sea) सौदी अरेबिया आणि इतर देशांच्या इंधन जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ले वाढवले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले असून जागतिक महागाईचा धोका वाढला आहे.

कतार आणि ओमान या देशांकडून दोन्ही बाजूंमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असले, तरी इराणचे लष्करी नेतृत्व सध्या कोणत्याही तडजोडीच्या मूडमध्ये दिसत नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मात्र दावा केला आहे की, “अमेरिकेच्या या सततच्या विनाशकारी हल्ल्यांमुळे इराणचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि ते लवकरच शरणागती पत्करून चर्चेच्या टेबलावर येतील”.

Web Title: Us b1 lancer bomber strike iran irgc bases strait of hormuz escalation 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abraham Accords : लेबनॉन-इस्रायल युद्ध थांबणार? अब्राहम अकॉर्ड्स करारावर ट्रम्प यांचे मोठे संकेत
1

Abraham Accords : लेबनॉन-इस्रायल युद्ध थांबणार? अब्राहम अकॉर्ड्स करारावर ट्रम्प यांचे मोठे संकेत

Iran Attack Kuwait : इराण-अमेरिका संघर्षाचा फटका कुवैतला; पाणीपुरवठा यंत्रणा धोक्यात?
2

Iran Attack Kuwait : इराण-अमेरिका संघर्षाचा फटका कुवैतला; पाणीपुरवठा यंत्रणा धोक्यात?

Netanyahu Arrest Controversy : न्यूयॉर्कमध्ये येताच नेतान्याहूंना अटक होणार? ममदानी यांच्या विधानावर ट्रम्प यांचा पलटवार
3

Netanyahu Arrest Controversy : न्यूयॉर्कमध्ये येताच नेतान्याहूंना अटक होणार? ममदानी यांच्या विधानावर ट्रम्प यांचा पलटवार

Flood News : भारताच्या शेजारी देशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; १२ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
4

Flood News : भारताच्या शेजारी देशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; १२ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Iran War: अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला, तेहरान उडवून देण्याचा इशारा

US-Iran War: अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला, तेहरान उडवून देण्याचा इशारा

Jul 23, 2026 | 01:15 PM
Jalgaon Crime: सकाळी कामावर गेला, काही वेळातच मृतावस्थेत सापडला; जळगावातील गूढ मृत्यूने खळबळ

Jalgaon Crime: सकाळी कामावर गेला, काही वेळातच मृतावस्थेत सापडला; जळगावातील गूढ मृत्यूने खळबळ

Jul 23, 2026 | 01:08 PM
पीएमपीएमलच्या कारभारावरून रविंद्र साळेगावकर आक्रमक; महापालिकेच्या सभेत केल्या या महत्त्वाच्या मागण्या

पीएमपीएमलच्या कारभारावरून रविंद्र साळेगावकर आक्रमक; महापालिकेच्या सभेत केल्या या महत्त्वाच्या मागण्या

Jul 23, 2026 | 01:06 PM
ITR Verification:करदात्यांनो, सावधान! ITR फाइल केलं, पण व्हेरिफाय नाही? जाणून घ्या ‘या’ Steps

ITR Verification:करदात्यांनो, सावधान! ITR फाइल केलं, पण व्हेरिफाय नाही? जाणून घ्या ‘या’ Steps

Jul 23, 2026 | 01:05 PM
Ashadhi Wari 2026: वारीत फुगडी खेळल्यानंतर वारकरी एकमेकांच्या पाया का पडतात? जाणून घ्या आध्यात्मिक कारण

Ashadhi Wari 2026: वारीत फुगडी खेळल्यानंतर वारकरी एकमेकांच्या पाया का पडतात? जाणून घ्या आध्यात्मिक कारण

Jul 23, 2026 | 01:00 PM
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला चालना! मुंबईत मूर्तिकारांना ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटप

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला चालना! मुंबईत मूर्तिकारांना ४०९ टन शाडू मातीचे मोफत वाटप

Jul 23, 2026 | 01:00 PM
CJP Protest: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद, 3 स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा कायम

CJP Protest: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद, 3 स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा कायम

Jul 23, 2026 | 12:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा