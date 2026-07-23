US-Iran War: अमेरिकेचे सर्वात घातक B-1 Lancer बॉम्बर मैदानात; इराणच्या IRGC तळांवर भीषण हल्ला, तेहरान उडवून देण्याचा इशारा

मध्य पूर्वेमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष एका अत्यंत भयानक आणि विनाशाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. गेल्या १२ दिवसांपासून दोन्ही देशांमधील प्रत्यक्ष युद्ध पुन्हा पेटले असताना, अमेरिकेने आता आपल्या लष्करी ताकदीचा सर्वात उग्र चेहरा जगासमोर आणला आहे. अमेरिकन हवाई दलाने (US Air Force) प्रथमच आपले अति-संहारक आणि महाकाय ‘बी-१ लान्सर’ (B-1 Lancer) हे लांब पल्ल्याचे स्टेल्थ बॉम्बर (Long-range Bomber) वापरून इराणी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या मुख्य तळांवर भीषण बॉम्बहल्ला चढवला आहे. या कारवाईमुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेतील वातावरण कमालीचे तापले आहे.
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, या विशेष मोहिमेदरम्यान इराणची प्रमुख लष्करी ऑपरेशन्स केंद्रे, ड्रोन साठवणूक आणि निर्मिती गृहे, विमानांचे हँगर्स आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाजांना लक्ष्य करणाऱ्या सागरी क्षेपणास्त्र तळांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. हे बॉम्बर ब्रिटनमधील विशेष हवाई तळावरून उडून थेट इराणच्या हवाई हद्दीत घुसले होते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या जागतिक व्यापारी जहाजांना इराणकडून असलेला धोका कायमचा संपवणे, हा या मोहिमेमागचा मुख्य हेतू असल्याचे लष्करी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
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बी-१ लान्सर हे अमेरिकन हवाई दलाच्या ताफ्यातील सर्वात वजनदार, वेगाने धावणारे आणि प्रचंड संहारक क्षमता असलेले सुपरसॉनिक बॉम्बर आहे.
रणभूमीवर बी-१ लान्सरसारख्या महाकाय विमानाला उतरवणे हा अमेरिकेकडून इराणला दिलेला अत्यंत स्पष्ट इशारा आहे की, ही लष्करी कारवाई आता केवळ मर्यादित नसून एका पूर्ण क्षमतेच्या युद्धात रूपांतरित झाली आहे.
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अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या राजवटीविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी थेट इशारा दिला आहे की, जर इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आंतरराष्ट्रीय तेलवाहू जहाजांची वाहतूक रोखण्याचा किंवा त्यांच्यावर हल्ले करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, तर अमेरिका केवळ लष्करी तळांवर थांबणार नाही. तेहरानसह इराणच्या मुख्य शहरांमधील महत्त्वाचे रस्ते, पूल, पॉवर प्लांट्स आणि ऊर्जा प्रकल्प बॉम्ब मारून उद्ध्वस्त केले जातील.
दुसऱ्या बाजूला इराणनेही या धमकीला प्रतिआव्हान दिले असून, अमेरिकेच्या आखाती मित्रराष्ट्रांमधील पायाभूत सुविधांना (Gulf Infrastructure) लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. इराण समर्थित येमेनच्या हौथी बंडखोरांनी तांबड्या समुद्रात (Red Sea) सौदी अरेबिया आणि इतर देशांच्या इंधन जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ले वाढवले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले असून जागतिक महागाईचा धोका वाढला आहे.
कतार आणि ओमान या देशांकडून दोन्ही बाजूंमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असले, तरी इराणचे लष्करी नेतृत्व सध्या कोणत्याही तडजोडीच्या मूडमध्ये दिसत नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मात्र दावा केला आहे की, “अमेरिकेच्या या सततच्या विनाशकारी हल्ल्यांमुळे इराणचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि ते लवकरच शरणागती पत्करून चर्चेच्या टेबलावर येतील”.