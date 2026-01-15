Singapore च्या राजवटीला धक्का पोहोचवणारे भारतीय वंशाचे Pritam Singh यांची हकालपट्टी; ‘या’ एका चुकीमुळे गमावले संसदेतील पद

Pritam Singh removed as Leader of Opposition 2026 : सिंगापूरच्या (Singapore) राजकीय इतिहासात आज एक मोठी खळबळजनक घटना घडली आहे. भारतीय वंशाचे लोकप्रिय नेते आणि वर्कर्स पार्टीचे (Workers’ Party) प्रमुख प्रीतम सिंग (Pritam Singh) यांना विरोधी पक्षनेतेपदावरून (Leader of the Opposition) अधिकृतपणे हटवण्यात आले आहे. पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांनी गुरुवारी या निर्णयाची घोषणा केली. संसदेत खोटी साक्ष दिल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर, “संसदेची प्रतिष्ठा आणि अखंडता राखण्यासाठी” हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण वादाची मुळे २०२१ मधील एका घटनेत आहेत. वर्कर्स पार्टीच्या तत्कालीन खासदार रईसा खान यांनी संसदेत पोलिसांवर खोटे आरोप केले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘विशेषाधिकार समिती’समोर साक्ष देताना प्रीतम सिंग यांनी खोटी माहिती दिल्याचा आरोप होता. त्यांनी रईसा खान यांना त्यांचे खोटे बोलणे सुरू ठेवण्यास प्रवृत्त केले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते आणि अलीकडेच उच्च न्यायालयानेही त्यांची ही शिक्षा कायम ठेवली.
पंतप्रधान वोंग यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, “प्रीतम सिंग यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे आणि संसदेचे मत पाहता, त्यांचे या पदावर राहणे आता समर्थनीय नाही. कायद्याचे राज्य आणि संसदेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्यांना पदावरून दूर करणे आवश्यक होते.” या निर्णयामुळे प्रीतम सिंग यांना मिळणारे विशेष भत्ते, अधिकचा पगार आणि संसदेतील विशेष अधिकार आता संपुष्टात आले आहेत.
‘My conscience remains clear’: Pritam Singh disagrees with motion, says he will press on & continue working for S’pore https://t.co/K4d5T96hEF pic.twitter.com/PTbj53Po1m — Mothership (@MothershipSG) January 14, 2026
credit – social media and Twitter
प्रीतम सिंग यांचा जन्म सिंगापूरमध्ये झाला असला तरी त्यांचे मूळ भारतात, विशेषतः पंजाबमध्ये आहे. किंग्ज कॉलेज लंडनमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी वकिली क्षेत्रात नाव कमावले. २०१८ मध्ये ते वर्कर्स पार्टीचे सरचिटणीस बनले. २०२० च्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवले, त्यानंतर त्यांना सिंगापूरचे पहिले ‘अधिकृत’ विरोधी पक्षनेते म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. २०२५ च्या निवडणुकीतही त्यांच्या पक्षाने मते वाढवली होती, मात्र कायदेशीर कचाट्यामुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द आता संकटात सापडली आहे.
या निर्णयावर वर्कर्स पार्टीने सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, “आम्ही पंतप्रधान कार्यालयाच्या विधानाचा विचार करत आहोत आणि योग्य वेळी आपला प्रतिसाद देऊ.” दरम्यान, पंतप्रधानांनी वर्कर्स पार्टीला दुसऱ्या एका खासदाराचे नाव ‘विरोधी पक्षनेते’ पदासाठी सुचवण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, नवीन उमेदवारावर यापूर्वीच्या वादाचा कोणताही ठपका नसावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
Ans: संसदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर आणि न्यायालयात खोटी साक्ष दिल्याच्या (Perjury) आरोपावरून दोषी आढळल्यामुळे त्यांना हटवण्यात आले आहे.
Ans: सध्या तरी ते खासदार म्हणून कायम आहेत, मात्र त्यांच्या पक्षाची अंतर्गत चौकशी आणि भविष्यातील न्यायालयीन निर्णयावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
Ans: पंतप्रधान वोंग यांनी वर्कर्स पार्टीला नवीन नाव सुचवण्यास सांगितले आहे, परंतु ते अद्याप निश्चित झालेले नाही.