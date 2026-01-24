Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Starlink Satellites Collision Avoidance Chinese Satellites Spacex Fcc Report 2026

Satellite War : मस्कच्या स्टारलिंकला चीनचा वेढा! 3,732 वेळा धडकणार होते चिनी उपग्रह; स्पेसएक्सने ‘असा’ वाचवला ताफा

चिनी उपग्रह अब्जाधीश उद्योगपती एलोन मस्क यांच्या अंतराळातील स्टारलिंक उपग्रहांच्या अधिकाधिक जवळ येत आहेत. गेल्या वर्षी, स्पेसएक्सला त्यांच्या स्टारलिंक उपग्रहांशी टक्कर टाळण्यासाठी किमान १४८,६९६ वेळा मार्ग बदलावा लागला.

Updated On: Jan 24, 2026 | 08:30 PM
starlink satellites collision avoidance chinese satellites spacex fcc report 2026

Starlink News: एलोन मस्कच्या स्टारलिंकशी चिनी उपग्रह ३,७३२ वेळा टक्कर देणार होते, स्पेसएक्सने कशी मोठी दुर्घटना टाळली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भीषण अपघाताची टाळाटाळ
  • चिनी उपग्रहांचा वेढा
  • अंतराळातील ‘ट्रॅफिक जॅम’

Starlink Chinese satellite collision avoidance 2025 : एलोन मस्क (Elon Musk) यांची कंपनी ‘स्पेसएक्स’ (SpaceX) सध्या केवळ पृथ्वीवरच नाही, तर अंतराळातही एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. अमेरिकन फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनकडे (FCC) सादर केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, स्टारलिंक उपग्रहांनी गेल्या सहा महिन्यांत अवकाशातील भीषण टक्कर टाळण्यासाठी विक्रमी हालचाली केल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये चिनी उपग्रह आणि तिथला अंतराळ कचरा स्टारलिंकसाठी सर्वात मोठा डोकेदुखी ठरला आहे.

१.४८ लाख ‘मॅन्यूव्हर्स’: अंतराळातील जीवघेणा प्रवास

स्पेसएक्सच्या अहवालानुसार, १ जून ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत स्टारलिंक उपग्रहांना १,४८,६९६ वेळा आपला ठरलेला मार्ग बदलावा लागला. जेव्हा दोन उपग्रह एकमेकांच्या धोक्याच्या अंतरावर येतात, तेव्हा त्यांची टक्कर टाळण्यासाठी केलेली ही हालचाल म्हणजे ‘मॅन्यूव्हर’ (Maneuver). सरासरी काढल्यास, स्टारलिंकचे उपग्रह दररोज शेकडो वेळा आपला मार्ग बदलत आहेत. यामुळे उपग्रहांचे इंधन (Propellant) वेगाने खर्च होत असून, त्यांचे आयुर्मानही कमी होत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

चीनचे उपग्रह आणि ‘होंगहू-२’ चा अडथळा

या संपूर्ण संघर्षात चिनी उपग्रहांची भूमिका संशयास्पद आणि धोकादायक ठरली आहे. चिनी कंपन्यांच्या उपग्रहांमुळे स्टारलिंकला ३,७३२ वेळा आपला मार्ग बदलावा लागला. यामध्ये हाँगक्सिंग टेक्नॉलॉजीचा ‘होंगहू-२’ (Honghu-2) हा उपग्रह सर्वात जास्त चर्चेत राहिला. या एकाच उपग्रहामुळे स्टारलिंकला तब्बल १,१४३ वेळा बाजूला व्हावे लागले. याशिवाय, चीनच्या ‘युन्याओ-१’ नक्षत्रातील उपग्रहांनीही ४३१ वेळा धोका निर्माण केला.

credit – social media and Twitter

अंतराळ कचरा: जुन्या चुकांची नवी किंमत

केवळ सक्रिय उपग्रहच नाही, तर चीनने २००७ मध्ये केलेल्या ‘अँटी-सॅटेलाइट’ क्षेपणास्त्र चाचणीचा कचरा आजही स्टारलिंकसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे. या जुन्या कचऱ्याच्या तुकड्यांमुळे ४१० वेळा टक्कर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तसेच, नोव्हेंबर २०२२ मधील लाँग मार्च ६ए रॉकेटच्या प्रक्षेपणातून उरलेल्या ढिगाऱ्याने १७४८ वेळा स्टारलिंकला आपला रस्ता बदलण्यास भाग पाडले.

स्पेसएक्सची चिंता: रशिया आणि चीनचे ‘मौन’

स्पेसएक्सने आपल्या अहवालात जागतिक समुदायासमोर एक मोठी तक्रार मांडली आहे. कंपनीच्या मते, प्रभावी टक्कर टाळण्यासाठी उपग्रह चालकांमध्ये डेटा शेअरिंग (Ephemerides) होणे आवश्यक आहे. मात्र, चिनी आणि रशियन ऑपरेटर्स त्यांच्या उपग्रहांची नेमकी स्थिती किंवा संपर्क माहिती शेअर करत नाहीत. यामुळे ‘ऑटोमॅटिक कोलिजन अव्हायडन्स सिस्टिम’ (ACAS) असूनही, माहितीच्या अभावामुळे मोठ्या अपघाताचा धोका कायम राहतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

भविष्यातील ‘केसलर सिंड्रोम’ (Kessler Syndrome)

तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर अशा प्रकारे उपग्रहांची संख्या वाढत राहिली आणि समन्वय नसेल, तर अंतराळात ‘केसलर सिंड्रोम’ ओढवू शकतो. म्हणजे एका टक्करीमुळे इतका कचरा निर्माण होईल की तो इतर उपग्रहांना नष्ट करेल आणि पृथ्वीच्या कक्षेतील प्रवास कायमचा बंद होईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: स्टारलिंक उपग्रह टक्कर कशी टाळतात?

    Ans: स्टारलिंक उपग्रहांमध्ये 'ऑटोमॅटिक कोलिजन अव्हायडन्स सिस्टिम' असते, जी ऑन-बोर्ड हॉल-इफेक्ट थ्रस्टर्सचा वापर करून इतर वस्तूंना स्वयंचलितपणे टाळते.

  • Que: चिनी उपग्रहांमुळे किती वेळा धोका निर्माण झाला?

    Ans: गेल्या सहा महिन्यांत चिनी उपग्रहांमुळे स्टारलिंकला ३,७३२ वेळा आपला मार्ग बदलावा लागला, ज्यातील ११४३ वेळा केवळ एकाच उपग्रहामुळे (Honghu-2) अडथळा आला.

  • Que: डेटा शेअरिंगचा मुद्दा काय आहे?

    Ans: स्पेसएक्सच्या मते, चीन आणि रशिया त्यांचे उपग्रह कोणत्या स्थितीत आहेत याची माहिती शेअर करत नाहीत, ज्यामुळे टक्कर टाळणे कठीण होते.

Web Title: Starlink satellites collision avoidance chinese satellites spacex fcc report 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर
1

China-Taiwan: आशियात युद्धाचा भडका! चीनने तैवानला 6 युद्धनौकांनी घेरले; 18 विमानांची ‘रेड लाईन’मध्ये घुसखोरी, लष्कर हाय अलर्टवर

Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग
2

Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल
3

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली
4

Bangladesh Election 2026: भारताच्या सीमेवर कट्टरवाद्यांचे सावट; अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे ‘जमात’ची हिंमत वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satellite War : मस्कच्या स्टारलिंकला चीनचा वेढा! 3,732 वेळा धडकणार होते चिनी उपग्रह; स्पेसएक्सने ‘असा’ वाचवला ताफा

Satellite War : मस्कच्या स्टारलिंकला चीनचा वेढा! 3,732 वेळा धडकणार होते चिनी उपग्रह; स्पेसएक्सने ‘असा’ वाचवला ताफा

Jan 24, 2026 | 08:30 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारणामुळे पाथर्डीत चक्क चिमुकल्यांवर आली आंदोलनाची वेळ

Ahilyanagar News: ‘या’ कारणामुळे पाथर्डीत चक्क चिमुकल्यांवर आली आंदोलनाची वेळ

Jan 24, 2026 | 08:24 PM
काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

Jan 24, 2026 | 08:20 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचे खिसे होणार रिकामे! T-20 विश्वचषकातून माघारीने गमवावे लागतील तब्बल ‘इतके’ कोटी; वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचे खिसे होणार रिकामे! T-20 विश्वचषकातून माघारीने गमवावे लागतील तब्बल ‘इतके’ कोटी; वाचा सविस्तर 

Jan 24, 2026 | 08:20 PM
तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

तुमचे पायही सतत सुजतात का? मग घरच्या घरी या 5 सवयींचे पालन करा, काही दिवसांतच मिळेल आराम

Jan 24, 2026 | 08:15 PM
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
पत्नीचे अनैतिक संबंध? संशय येताच नवऱ्याने चाकू घेतला अन्…; पुण्यात घडली हृदयद्रावक घटना

पत्नीचे अनैतिक संबंध? संशय येताच नवऱ्याने चाकू घेतला अन्…; पुण्यात घडली हृदयद्रावक घटना

Jan 24, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM