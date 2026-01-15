Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Target Will Not Be Missed Iran Threatens To Kill Trump Middle East War America Iran Conflict

‘यावेळी निशाणा चुकणार नाही’ ; इराणची थेट ट्रम्प यांना जीवे मारण्याची धमकी, मध्यपूर्वेत युद्ध पेटणार?

Middle East War : मध्यपूर्वेत युद्धाची चाहूल लागली आहे. अमेरिकेच्या लष्करी हालचालीनंतर इराणवर हल्ला होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर इराणने डोनाल्ड ट्रम्प यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 09:03 AM
Iran Threatens Trump

'यावेळी निशाणा चुकणार नाही' ; इराणची थेट ट्रम्प यांना जीवे मारण्याची धमकी, मध्यपूर्वेत युद्ध पेटणार?

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्वेत युद्धाचा बिगुल वाजला
  • ट्रम्पच्या हल्ल्याच्या धमकीनंतरही इराणही सतर्क
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली थेट जीवे मारण्याची धमकी
Iran Threat to Donald Trump : तेहरान : गेल्या काही दिवसांपासूने सुरु असलेल्या इराण (Iran) आणि अमेरिकेतील तणाव आता शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकेने इराणवर हल्ल्याची धमकी दिल्यानंतर मध्यपूर्वेत कतारमध्ये अमेरिकन सैन्याच्या लष्करी हालचाली दिसून आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर इराणने देखील डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे.

Iran Protest 2026: ट्रम्प खवळले अन् खामेनेई घाबरले! तेहरानच्या धमकीनंतर अमेरिकेने उचलले मोठे पाऊल

इराणने यावेळी गोळी चुकणार नाही असे म्हटले आहे. इराणच्या या धमकीमुळे २०२४ च्या निवडणुक प्रचारादरम्यान पेनसिल्वहेनियात ट्रम्प यांच्यावर झालेल्या हल्लाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. लोकांमध्ये हा हल्ला इराणचे केला होता असे प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. त्यावेळी देखील या हल्ल्याते आरोप इराणवर लावण्यात आले होते. परंतु इराणी सरकारने हा दावा फेटाळून लावला होता. मात्र सध्याची धमकी पाहता २०२४ चा हल्ला इराणचे केला होता याचे संकेत मिळत आहेत.

इराणने ही धमकी अशा वेळी दिली आहे, जेव्हा इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारविरोधी आंदोलने सुरु आहे. वाढती महागाईग, देशांतर्गत आर्थिक संकट, बेरोजगारी, रियालची प्रचंड घसरण आणि खामेनेई सरकारेचे कठोर धामर्कि निर्बंध याच्या विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली आहे. या आंदोलनांला चिरडण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता. सुरक्षा दलांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला होता. यामध्ये ५०० हून अधिकांचा मृत्यू, तर अनेक जखमी झाले होते. तसेच अनेक लोकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले होते. एका आंदोलकांना अल्लाहविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपाखाली फाशीही सुनावण्यात आली होती. यामुळे प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली होती.

इराफन सोलतानी ची फाशी रोकल्याचा दावा 

याच पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला होता. त्यांनी दावा केला होता. की, सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इराफान सोलतानीची आणि इतर लोकांची फाशी थांबवण्यात आली आहे. परंतु आता अमेरिका (America) गप्प बसणार नाही. अमेरिका आंदोलकांच्या मदतीसाठी सज्ज आणि लष्करी कारवाईचे सर्व पर्याय खुले असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या विधानामुळे इराणवर थेट हल्ला होणार असल्याचे शक्यता निर्माण झाली होती.

याच वेळी मध्यपूर्वेत अमेरिकन सैन्याच्या लष्करी हालचाली देकील दिसून आल्या आहेत. अमेरिकेने सैन्याला आवश्यक हालचालीचे आदेश दिले आहेत. कतारमध्ये युद्धनैका, हवाई सैन्याची तुकडी तैनात करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे इराणने देखील अमेरिकेला त्यांच्या अणु तळांवर हल्ला झाल्यास अमेरिकी तळांवर हल्ला केला जाईल असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जीवे मारण्याची धमकीही दिली आहे.

Iran Protest 2026: जग संपणार? इराणचा नाश निश्चित; ‘Wing Of Zion’ इस्त्रायलबाहेर, विषय काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने डोनाल्ड ट्रम्प यांना काय धमकी दिली आहे?

    Ans: इराणने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावेळी निशाणा चुकणार नाही असा थेट इशारा दिला आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणला काय इशारा दिला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणमधील आंदोलकांवरील हिंसा आणि फाशीविरोधात इराणला कडक इशारा दिला आहे. गरज पडल्यास लष्करी कारवाई केली जाईल असेही म्हटेल आहे.

Web Title: Target will not be missed iran threatens to kill trump middle east war america iran conflict

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 09:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?
1

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी
2

ऑस्ट्रेलियाच्या किनारपट्टीवर शार्कचा थरार; ४८ तासांत चार हल्ले, सर्फर जखमी

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
3

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
4

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM