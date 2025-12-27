Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कीव हादरलं! ट्रम्प-झेलेन्स्की भेटीपूर्वी रशियाचा जोरदार हल्ला; युक्रेनवर दबाव वाढवण्याचा पुतिनचा कट?

रशिया आणि युक्रेन युद्ध आता दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असतानाच रशिया सतत युक्रेनवर हल्ले करत आहे. यामुळे युद्धबंदीच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 04:57 PM
कीव हादरलं! ट्रम्प-झेलेन्स्की भेटीपूर्वी रशियाचा जोरदार हल्ला; युक्रेनवर दबाव वाढवण्याचा पुतिनचा कट?

  • ट्रम्प-झेलेन्स्की भेटीपूर्वी रशियाच्या युक्रेनवर हल्ला
  • हल्ल्यानंतर युक्रेन अंधारात
  • किमान ८ जखमी, इमारतींना आग अन्…
Russia Ukraine War News in Marathi : कीव/मॉस्को : रशिया आणि युक्रेन युद्धाने (Russia Ukraine War) आता भयंकर रुप धारण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांची भेट होणार होती. हे युद्ध थांबवण्याच्या उद्देशाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या बैठकीपूर्वी रशियाने युक्रेनवर हल्ले केले आहे. रशियाने कीवसह अनेक भागांवर केले असून युक्रेन पूर्णपणे अंधारात बुडाला आहे.

रशियाचा युक्रेनमध्ये कहर ! एका आठवड्यात तब्बल ‘इतक्या’ ड्रोन अन् बॉम्बसचा मारा; झेलेन्स्की संतप्त

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून रशिया सतत युक्रेनवर हल्ला करत आहे. नुकत्याच केलेल्या हल्ल्यात युक्रेनच्या आणखी काही पायाभूक सुविधा नष्ट झाल्या असून सर्वत्र अंधार पसरलेला आहे. हा हल्ला अशा वेळी करण्यात आला, जेव्हा युक्रेनने ६० दिवसांच्या युद्धबंदीसाठी सहमती दर्शवली होती. मात्र रशियाच्या या हल्ल्यामुळे युद्धबंदीला मोठा धक्का पोहोचला आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका-युक्रेन शांती कराराचा प्रस्तावर तयार असून सुरक्षा हमीबाबतचा मुद्दाही अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु रशियाच्या सततच्या हल्ल्यांवरुन त्यांना युद्ध थांबावयचे नसल्याचे स्पष्ट होते, असेही झेलेन्स्की यांनी म्हटले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, युक्रेन शांती प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी झेलेन्स्की फ्लोरिडातील मार-ए-लागो क्लबमध्ये ट्रम्प यांची रविवारी (२८ डिसेंबर) भेट घेणार आहेत. मात्र या भेटीपूर्वी हल्ला झाल्याने युद्धविराम, प्रादेशिक शांतात आणि भविष्यातील चर्चांना धक्का बसला आहे.

याच वेळी युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाच्या हल्ल्यात आठ जण जखमी झाल्याते आहेत. जखमींमध्ये लहान मुलांचा समावेश आहे. कीवसह अनेक प्रदेशांवर हे हल्ले करण्यात आले असून निवासी इमारतींना आणि पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या असल्याचे युक्रेन प्रशासनाने म्हटले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प-झेलेन्स्की भेटीपूर्वी झालेल्या हल्ला हा युक्रेनवर रशियाच्या दबावाची चाल आहे. युद्धविरामाच्या अटींबाबत युक्रेनने मान्यता द्यावी यासाठी रशिया शक्तीप्रदर्शन करत आहे. सध्या यामुळे युद्ध अधिक तीव्र आणि हिंसक होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Dec 27, 2025 | 04:55 PM

