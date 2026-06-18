US Iran डीलमध्ये पुन्हा पेच! अणु करार, शांतता करार की फक्त MoU ; ट्रम्प यांच्या विधानामुळे गोंधळ

‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा
अमेरिकेन माध्यमांनी या कराराला विविध नावांनी संबधोले आहे. काही माध्यमांमध्ये शांततेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हणण्यात आले आहे, तर काहींनी याला अणु कराराची सुरुवात असे म्हटचले आहे. परंतु सध्या अमेरिका-इराणच्या अधिकाऱ्यांकडून याला केवळ सामंजस्य करार असे सांगण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या केवळ डील शब्दाच्या वापरामुळे गोंधळ अधिक वाढला आहे.
आंतरराष्ट्रीय तज्त्रांच्या मते, राजनैतिक भाषेत डील हा शब्द अधिकृत नाही. तर करार, फ्रेमवर्क किंवा MoU अशा संज्ञा वापरल्या जातात. परंतु ट्रम्प सतत डीलमेकर म्हणून स्वत:ला सादर करत असतात आणि इराणसोबतच्या करारालाही त्यांनी डील म्हटले आहे. तसेच इराणने अटींचे पालन न केल्यास लष्करी कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले आहे. यामुळे खरेच शांतता करार झाला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सध्या दोन्ही देशांत इराणच्या युरेनियम साठा, अणुकार्यक्रमावर निर्बंध आणि आंतरराष्ट्रीय तपसणी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरुन मतभेद कायम आहेत. येत्या ६० दिवसांत शस्त्रसंधी दरम्यान यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या पूर्ण अणुकरार किंवा शांतता करार झाला नसून अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा बाकी आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमुळे संभ्रम निर्माण होत आहे.
अमेरिका इराणमधील सामंजस्य शांतता करार हा १४ सूत्री आहे. यामध्ये काही प्रमुख अटींची तरदूत आहे.
On Truth Social, US President Donald Trump posts, “The Deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all! I hereby fully authorize the toll free opening of the Strait of Hormuz, and, simultaneously herewith, authorize the immediate removal of the… pic.twitter.com/fPLg91aBTy— ANI (@ANI) June 14, 2026
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