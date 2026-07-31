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UN Secretary-General Race : UN ला पहिली महिला महासचिव? रेबेका ग्रिनस्पॅन आघाडीवर!

Updated On: Jul 31, 2026 | 10:11 PM IST
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सारांश

UN Secretary-General Race : संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2026 मध्ये संपत असून, त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या शर्यतीत UNCTAD च्या महासचिव रेबेका ग्रिनस्पॅन यांचे नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. त्यांची निवड झाल्यास संयुक्त राष्ट्रांना इतिहासातील पहिली महिला महासचिव मिळेल.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • रेबेका ग्रिनस्पॅन
  • UNCTAD

UN Secretary-General Race

न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) पुढील महासचिवपदासाठी हालचाली वेगाने सुरू झाल्या असून, सध्याचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी उत्तराधिकाऱ्यांबाबत जागतिक स्तरावर चर्चा रंगू लागली आहे. या शर्यतीत कोस्टा रिकाच्या अर्थतज्ज्ञ आणि राजनैतिक नेत्या रेबेका ग्रिनस्पॅन यांचे नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू आहे. जर त्यांची निवड झाली, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासात प्रथमच एका महिलेकडे महासचिवपदाची धुरा जाईल.अँटोनियो गुटेरेस यांनी 2017 मध्ये महासचिवपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. त्यानंतर त्यांची दुसऱ्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्ती झाली आणि त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे पुढील महासचिव कोण असेल, याकडे सदस्य देशांचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.

रेबेका ग्रिनस्पॅन

रेबेका ग्रिनस्पॅन या सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषद (UNCTAD) या संस्थेच्या महासचिव आहेत. अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, जागतिक व्यापार आणि विकसनशील देशांच्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. यापूर्वी त्या कोस्टा रिकाच्या उपराष्ट्राध्यक्षही राहिल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघातील दीर्घ अनुभव आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील नेतृत्वामुळे त्यांना या पदासाठी सक्षम दावेदार मानले जात आहे.

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संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवपदाची निवड ही औपचारिक निवडणुकीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. सुरक्षा परिषद प्रथम एका उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करते. त्यानंतर महासभा त्या नावाला मंजुरी देते. सुरक्षा परिषदेतील पाच कायम सदस्य देशांपैकी कोणत्याही देशाने नकाराधिकार (Veto) वापरल्यास संबंधित उमेदवाराची संधी संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे केवळ पात्रता नव्हे, तर जागतिक राजनैतिक पाठिंबाही तितकाच महत्त्वाचा असतो. गेल्या काही वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वोच्च पदावर महिलेला संधी द्यावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. जगातील अनेक महिला नेत्यांनी आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांनी महासचिवपदावर महिला नेतृत्वाची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे या वेळी महिला उमेदवाराला अधिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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मात्र, अद्याप कोणत्याही उमेदवाराची अधिकृत घोषणा झालेली नाही आणि विविध देशांकडून आणखी काही नावेही पुढे येण्याची शक्यता आहे. पुढील काही महिन्यांत सुरू होणाऱ्या राजनैतिक चर्चांनंतर या शर्यतीचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. जर रेबेका ग्रिनस्पॅन यांची महासचिवपदी निवड झाली, तर तो संयुक्त राष्ट्रांच्या 80 वर्षांच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. त्यामुळे या निवड प्रक्रियेकडे जगभरातील राजकीय आणि राजनैतिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Un secretary general race a first female un secretary general rebeca grynspan in the lead

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Published On: Jul 31, 2026 | 10:11 PM

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