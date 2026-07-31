UN Secretary-General Race : UN ला पहिली महिला महासचिव? रेबेका ग्रिनस्पॅन आघाडीवर!

रेबेका ग्रिनस्पॅन या सध्या संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषद (UNCTAD) या संस्थेच्या महासचिव आहेत. अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, जागतिक व्यापार आणि विकसनशील देशांच्या प्रश्नांवर त्यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. यापूर्वी त्या कोस्टा रिकाच्या उपराष्ट्राध्यक्षही राहिल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघातील दीर्घ अनुभव आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील नेतृत्वामुळे त्यांना या पदासाठी सक्षम दावेदार मानले जात आहे.
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संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवपदाची निवड ही औपचारिक निवडणुकीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. सुरक्षा परिषद प्रथम एका उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करते. त्यानंतर महासभा त्या नावाला मंजुरी देते. सुरक्षा परिषदेतील पाच कायम सदस्य देशांपैकी कोणत्याही देशाने नकाराधिकार (Veto) वापरल्यास संबंधित उमेदवाराची संधी संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे केवळ पात्रता नव्हे, तर जागतिक राजनैतिक पाठिंबाही तितकाच महत्त्वाचा असतो. गेल्या काही वर्षांत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वोच्च पदावर महिलेला संधी द्यावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. जगातील अनेक महिला नेत्यांनी आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांनी महासचिवपदावर महिला नेतृत्वाची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे या वेळी महिला उमेदवाराला अधिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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मात्र, अद्याप कोणत्याही उमेदवाराची अधिकृत घोषणा झालेली नाही आणि विविध देशांकडून आणखी काही नावेही पुढे येण्याची शक्यता आहे. पुढील काही महिन्यांत सुरू होणाऱ्या राजनैतिक चर्चांनंतर या शर्यतीचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. जर रेबेका ग्रिनस्पॅन यांची महासचिवपदी निवड झाली, तर तो संयुक्त राष्ट्रांच्या 80 वर्षांच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. त्यामुळे या निवड प्रक्रियेकडे जगभरातील राजकीय आणि राजनैतिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.