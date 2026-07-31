J&K Terror Attack: मोठी बातमी ! जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ला; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर जखमी

जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ल्याने खळबळ उडाली आहे. दक्षिण काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यातील केल्लम परिसरात दहशतवाद्यांनी बिगर-काश्मिरी मजुरांना लक्ष्य करत हल्ला केला. या हल्ल्यात एका मजुराचा मृत्यू झाला असून, दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार, मजूर आपल्या कामाच्या ठिकाणी असताना किंवा कामावरून परतत असताना दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर अचानक गोळीबार केला. या हल्ल्यात एक मजूर जागीच मृत्युमुखी पडला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला. स्थानिक नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या मदतीने जखमीला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
मोदी कॅबिनेटचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! ‘या’ महत्वपूर्ण योजनेला आणखी ५ वर्षे मुदतवाढ; तर अनेक प्रस्तावांना हिरवा कंदील
घटनेची माहिती मिळताच जम्मू-काश्मीर पोलीस, भारतीय लष्कर आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांनी घटनास्थळी धाव घेतली. हल्लेखोरांचा माग काढण्यासाठी संपूर्ण परिसराला वेढा घालण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणावर सर्च ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे. संशयित दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी जंगल परिसर आणि संवेदनशील भागांची कसून तपासणी केली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये बिगर-स्थानिक मजूर, कामगार आणि नागरिकांना लक्ष्य करून हल्ले करण्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत. अशा हल्ल्यांमुळे स्थानिक सुरक्षाव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण होत असून नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण तयार होते.
या ताज्या हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी परिसरातील संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला आहे. तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
‘थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या’; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल
दरम्यान, या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने स्वीकारलेली नाही. हल्ल्यामागील नेमका उद्देश आणि संबंधित दहशतवाद्यांची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू आहे. सुरक्षा दलांचे सर्च ऑपरेशन सुरू असून, लवकरच हल्लेखोरांना अटक किंवा निष्प्रभ करण्यासाठी कारवाई तीव्र करण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.