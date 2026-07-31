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सातारा जिल्ह्यात पावसाची शंभरी पार, सरासरीच्या १०३.४ टक्के वर्षाव; खंडाळा, वाई, फलटण, कऱ्हाड, जावळीत समाधानकारक बरसात

Updated On: Jul 31, 2026 | 09:46 PM IST
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सारांश

जुलैअखेर सातारा जिल्ह्यात सरासरीच्या १०३.४ टक्के पावसाची नोंद झाली असून खरीप हंगामाला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सातारा, पाटण, माण आणि महाबळेश्वर तालुक्यांमध्ये अजूनही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने ऑगस्टमधील पावसाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सातारा जिल्ह्यात पावसाची शंभरी पार, सरासरीच्या १०३.४ टक्के वर्षाव

सातारा जिल्ह्यात पावसाची शंभरी पार, सरासरीच्या १०३.४ टक्के वर्षाव

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विस्तार

सातारा, दि. ३१ (प्रतिनिधी) – जुलै महिन्याच्या अखेरीस सातारा जिल्ह्यात पावसाने जोरदार पुनरागमन करत समाधानकारक हजेरी लावली आहे. १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत जिल्ह्यात सरासरी ५१८.३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, ती सरासरीच्या १०३.४ टक्के आहे. केवळ ३१ जुलै रोजी जिल्ह्यात २८ मिमी सरासरी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांसह धरणांच्या पाणीसाठ्याबाबत दिलासा मिळाला आहे.

जिल्ह्यात खंडाळा तालुक्याने सर्वाधिक १७६.७ टक्के पावसाची नोंद करत आघाडी घेतली आहे. त्यापाठोपाठ वाई (१५४.२%), फलटण (१२६.८%), कऱ्हाड (११४.९%), खटाव (११२.२%) आणि जावळी (१३०.४%) या तालुक्यांमध्येही सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

दुसरीकडे, सातारा (८५.८%), पाटण (८१.४%), माण (७३.१%), महाबळेश्वर (८१.९%) या तालुक्यांमध्ये अद्याप सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली असून, पुढील काही दिवसांच्या पावसाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. तर कोरेगाव तालुक्यात ९४.४ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे.

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महाबळेश्वर तालुक्यात १ जूनपासून २,५४९.७ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, त्यातील महाबळेश्वर शहरातच ४,६३८.५ मिमी पाऊस झाला आहे. जावळी तालुक्यातील बामणोली येथे १,५१०.६ मिमी, तर पाटण तालुक्यातील हेलवाक येथे १,५६७.९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुकानिहाय पर्जन्यमान (१ जून ते ३१ जुलै)

खंडाळा – १७६.७%

वाई – १५४.२%

जावळी – १३०.४%

फलटण – १२६.८%

कऱ्हाड – ११४.९%

खटाव – ११२.२%

कोरेगाव – ९४.४%

सातारा – ८५.८%

महाबळेश्वर – ८१.९%

पाटण – ८१.४%

माण – ७३.१%

हवामान विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, सातारा जिल्ह्याने जुलैअखेर सरासरी पावसाचा टप्पा ओलांडला असला, तरी तालुकानिहाय पर्जन्यमानात मोठी तफावत कायम आहे. त्यामुळे आगामी ऑगस्टमधील पावसावर खरीप हंगामाचे पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे.

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Web Title: Satara rainfall update july 2026 103 percent rainfall district

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Published On: Jul 31, 2026 | 09:46 PM

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