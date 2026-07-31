एकसरमध्ये साकारतेय ५० प्रजातींचे ‘घनवन’; अडीच हेक्टरमध्ये ३० हजार झाडांची लागवड, ग्रामपंचायतीने वन विभागाला दिली जागा

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मियावाकी पद्धतीमध्ये कमी जागेत विविध स्थानिक प्रजातींची दाट लागवड केली जाते. त्यामुळे झाडांची वाढ जलद होऊन अल्पावधीत नैसर्गिक जंगलासारखी परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होते. यापूर्वी जांभळी येथे हा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला असून, त्याच धर्तीवर एकसर येथेही हे घनवन विकसित केले जात आहे. या घनवनामध्ये वड, पिंपळ, कडुनिंब, आवळा, चिंच, बहावा, अर्जुन, जांभूळ, शेवगा यांसह विविध स्थानिक प्रजातींची लागवड करण्यात येत आहे. लागवडीपूर्वी जमिनीची मशागत करून सेंद्रिय खतांचा वापर करण्यात आला असून, मियावाकी तंत्रानुसार चार स्तरांमध्ये झाडांची लागवड केली जात आहे.
या उपक्रमामुळे परिसरातील हरित क्षेत्र वाढण्याबरोबरच पक्षी, फुलपाखरे व अन्य जीवांसाठी नैसर्गिक अधिवास निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण, तापमान नियंत्रण आणि भूजल संवर्धनासाठीही घनवन उपयुक्त ठरणार आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी समृद्ध हरित वारसा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
यावेळी प्रांताधिकारी योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मेटकरी, गटविकास अधिकारी नारायण घोलप, पंचायत समिती सभापती विक्रांत डोंगरे, वनक्षेत्रपाल कुंडलिक होरे, वनपाल रजिया शेख, गवारी, भोसले, एकसरच्या सरपंच सुमन मालुसरे, माजी सरपंच मयूर चव्हाण, बाळकृष्ण तरडे, रमेश घाडगे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते घनवनातील रोपांची लागवड करण्यात आली.
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