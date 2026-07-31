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Stomach Flu: वारंवार पोटात इन्फेक्शन होतंय? ‘ही’ कारणे असू शकतात जबाबदार

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:54 PM IST
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सारांश

Stomach Infection Causes: पावसाळ्यात पोटाच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होते. उलटी, जुलाब, पोटदुखी यांसारख्या समस्या उद्भवतात. परंतु, यामागची कारणे कोणती, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • वारंवार पोटात इन्फेक्शन होतंय?
  • पावसाळ्यात पोटाचा संसर्ग का होतो?
  • ही लक्षणे दिसल्यास दुर्लक्ष करू नका
पावसाळा सुरू झाला की वातावरण आल्हाददायक वाटते. पण याच काळात पोटाच्या संसर्गाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याचे दिसून येते. हवेत वाढलेली आद्रता, दूषित पाणी, अन्नामध्ये झपाट्याने वाढणारे जीवाणू आणि स्वच्छतेकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे पचनाशी संबधित समस्या उद्भवतात. त्यामुळे उलट्या, जुलाब, पोटदुखी, मळमळ आणि ताप यांसारख्या आजारांना अनेकजण बळी पडतात. परंतु योग्य काळजी घेतल्यास हे आजार टाळता येतात. वारंवार पोटात इन्फेक्शन होण्याची कारणे कोणती, जाणून घेऊयात.

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पावसाळ्यात पोटाचा संसर्ग का होतो?

पावसाच्या पाण्यामुळे अनेकदा पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित होतात. तसेच दमट हवामानामुळे जीवाणू, विषाणू आणि इतर सूक्ष्मजंतू वेगाने वाढतात. दूषित अन्न किंवा पाणी शरीरात गेल्यास पोटात इन्फेक्शन होण्याचा धोका वाढतो.

उघड्यावरचे आणि रस्त्यावरील अन्न खाणे

उघड्यावर ठेवलेल्या पदार्थांवर धूळ, माशा आणि जंतू सहज बसू शकतात. त्यामुळे अशा अन्नपदार्थांचे सेवन टाळा.

न धुतलेली फळे आणि भाज्या खाणे

फळे-भाज्या स्वच्छ पाण्याने धुतल्याशिवाय किंवा सोलल्याशिवाय खाल्ल्यास संसर्गाचा धोका वाढतो.

हात न धुता जेवणे

जेवणापूर्वी आणि स्वच्छतागृह वापरल्यानंतर साबणाने हात धुणे ही अत्यंत महत्त्वाची आणि हेल्दी सवय आहे.

शिळे अन्न खाणे टाळा

खूप वेळ बाहेर ठेवलेले अन्न लवकर खराब होऊ शकते. त्यामुळे शक्यतो ताजे आणि गरम अन्नच खावे. उरलेले अन्न योग्य प्रकारे साठवून पुन्हा नीट गरम करूनच खावे.

सुरक्षित पाणी पिण्याची सवय लावा

नेहमी उकळलेले, फिल्टर केलेले किंवा शुद्ध केलेले पाणीच प्या. बाहेर जाताना स्वतःची पाण्याची बाटली सोबत ठेवल्यास दूषित पाणी पिण्याचा धोका कमी होतो.

ही लक्षणे दिसल्यास दुर्लक्ष करू नका

सतत अतिसार होणे, वारंवार उलट्या होणे, तीव्र पोटदुखी, ताप, अशक्तपणा किंवा शरीरात पाण्याची कमतरता जाणवत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.

पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासाठी या गोष्टी करा

पावसाळ्यात ताजे, स्वच्छ आणि घरी बनवलेले अन्न खाण्याला प्राधान्य द्या. पुरेसे पाणी प्या, स्वच्छतेच्या सवयी पाळा आणि अन्न बनवताना तसेच साठवताना स्वच्छता राखा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Stomach flu causes symptoms prevention monsoon stomach infection tips

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:54 PM

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