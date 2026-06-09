US Blacklist : ट्रम्प यांचा चीनला मोठा झटका! Alibaba, BYD सह अनेक दिग्गज कंपन्या अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये

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पेटांगॉनच्या आरोपानुसार, ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांचा चीनच्या लष्कराशी संबंध आहे. यामुळे अमेरिकन उद्योग आणि सरकारी संस्थांना सावध करण्यासाठी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अमेरिकन सरकारच्या मते, या कंपन्या चिनी लष्कराला थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे अमेरिकन माहिती पोहोचवण्याचे कार्य करत आहेत. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला वाढता धोका लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला.
अमेरिकेने या कंपन्यांना 1260H च्या यादीत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली आहे. सिलेक्ट कमिटी ऑन चायनाचे अध्यक्ष जॉन मूलनार आणि कॉंग्रसमधील अनेक नेत्यांनी याची मागणी केली होती. यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. माहितीनुसार, चिनी लष्करी कंपन्यांची ही यादी अमेरिकन उद्योग, सरकार आणि जनतेसाठी मोठा इशारा आहेत.
अमेरिकेच्या 1260H यादीत अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, बायडू, बीवायडी, निओ, वुक्सी ॲपटेक, इंक, बीओई टेक्नॉलॉजी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, कॅल्ब ग्रुप कंपनी लिमिटेड, ईव्हीई एनर्जी कंपनी लिमिटेड, हांगझोऊ युशू टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड (युनिट्री), जेए सोलर टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड, नोव्होजीन कंपनी लिमिटेड, रोबोसेन्स टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड, तियानमा मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, टीपी-लिंक टेक्नॉलॉजीज कंपनी लिमिटेड, ट्रिना सोलर कंपनी लिमिटेड आणि झोंगजी इनोलाइट कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.
सध्या अमेरिकेच्या या निर्णयावर चीनकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. परंतु येत्या काळात या मुद्द्यावरुन अमेरिका-चीनमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक संबंध पुन्हा बिघडू शकतात. तसेच राजनैतिक स्तरावरही वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
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