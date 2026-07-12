रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • India Lose No 1 T20i Spot After 4 0 Sweep By England Ind Vs Eng 5th T20

IND vs ENG: भारताला दुहेरी धक्का! इंग्लंडने टीम इंडियाचा ४-० ने उडवला धुव्वा; हिसकावले टी-२०चे अव्वल स्थान

Updated On: Jul 12, 2026 | 01:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

India lose No 1 T20I spot after 4-0 sweep by England: पाचव्या टी२० सामन्यात इंग्लंडने भारताला ५६ धावांनी पराभूत करून मालिका ४-० ने जिंकली. या पराभवामुळे टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील अव्वल क्रमांकावरील भारताचे १,६०० दिवसांचे वर्चस्वही संपुष्टात आले.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारताला दुहेरी धक्का
  • इंग्लंडने टीम इंडियाचा ४-० ने उडवला धुव्वा
  • हिसकावले टी-२०चे अव्वल स्थान
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी- २० मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम सामना शनिवारी (दि.११) रोजी खेळला गेला. या सामन्यात यजमान इंग्लंडने भारताचा ५६ धावांनी धुव्वा उडवला. यासह ४-० ने ही मालिका जिंकून भारताला क्लीन स्वीप दिला. या पराभवामुळे फेब्रुवारी २०२२ पासून टी२० क्रिकेटमधील अव्वल क्रमांकावरील भारताचे वर्चस्व संपुष्टात आले. इंग्लंडने ही मालिका जिंकून आयसीसी टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान पटकावले, तर भारत दुसऱ्या स्थानावर घसरला.

Spain beat Belgium: स्पेनचा जलवा कायम! अखेरच्या क्षणी मारली बाजी; बेल्जियमला नमवून सेमीफायनलमध्ये एन्ट्री

भारतानेही आपले अव्वल स्थान गमावले

या पराभवाचा परिणाम केवळ सामना किंवा मालिकेपुरता मर्यादित नव्हता. आयर्लंडविरुद्ध ०-२ आणि इंग्लंडविरुद्ध ०-४ ने पराभूत झाल्यानंतर भारताने आयसीसी टी२० क्रमवारीत अव्वल स्थान गमावले.भारतीय संघ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये टी-२० मधील अव्वल संघ बनला. सुमारे १६०० दिवस जगातील अव्वल टी२० संघ होता, पण आता इंग्लंडने हे स्थान पटकावले आहे. इंग्लिश संघाने आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर केवळ मालिकेत दणदणीत विजयच मिळवला नाही, तर टी२० क्रिकेटमधील नवीन अव्वल संघ बनण्याचा मानही पटाकावला.

बटलर आणि ब्रुक यांनी विक्रमी भागीदारी

साउथहॅम्प्टन येथील द रोझ बाऊलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने तीन विकेट्स गमावून २५७ धावांचा डोंगर उभा केला. सुरुवातीला, फिल सॉल्ट केवळ सहा धावा करून प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर बाद झाला, पण त्यानंतर जोस बटलर आणि हॅरी ब्रूक यांनी भारतीय गोलंदाजांना कमबॅक करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. या दोन फलंदाजांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १०२ चेंडूंमध्ये २३३ धावांची विक्रमी भागीदारी केली, जी टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये इंग्लंडसाठी कोणत्याही विकेटसाठीची सर्वोच्च भागीदारी आहे. बटलरने ६४ चेंडूंमध्ये १२ चौकार आणि आठ षटकारांसह १३१ धावा ठोकल्या. दरम्यान, हॅरी ब्रुकने ४५ चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि आठ षटकारांसह नाबाद ९५ धावा केल्या.

भारतीय फलंदाजांची निराशाजनक कामगिरी

२५८ धावाचा पाठलाग करताना भारतीय संघ आठ विकेट्स गमावून केवळ २०१ धावाच करू शकला. सलामीवीर अभिषेक शर्मा सलग तिसऱ्या सामन्यात मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला आणि केवळ तीन धावा करून बाद झाला. संजू सॅमसनने १४ चेंडूंमध्ये २७ धावा करत वेगवान सुरुवात केली, पण त्याला आपला डाव पुढे वाढवता आला नाही. ईशान किशनने ३५ चेंडूंमध्ये ५६ धावांचे अर्धशतक झळकावून पुनरागमन केले. कर्णधार श्रेयस अय्यरने १६ चेंडूंमध्ये २८ धावा केल्या, तर तिलक वर्माने २५ चेंडूंमध्ये ५३ धावांची वेगवान खेळी केली. मात्र, शिवम दुबेने १४, सूर्यांश शेडगे ७ आणि अक्षर पटेल ३ धावा करत संघाला लक्ष्याच्या जवळ पोहोचवण्यात अपयशी ठरले. तर, अर्शदीप सिंग चार धावांवर नाबाद राहिला.

टीम इंडियात मोठी उलथापालथ? सलग पराभवानंतर प्रशिक्षक देणार राजीनामा? BCCI मोठी कारवाई करणार

Web Title: India lose no 1 t20i spot after 4 0 sweep by england ind vs eng 5th t20

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs ENG: इंग्लंडने उडवली भारताची दाणादाण; शेवटचा सामना 56 रन्सने जिंकत मिळवला शानदार विजय
1

IND Vs ENG: इंग्लंडने उडवली भारताची दाणादाण; शेवटचा सामना 56 रन्सने जिंकत मिळवला शानदार विजय

IND vs ENG 5th T20I: भारत-इंग्लंड अंतिम सामना आज; सामन्याची वेळ बदलली, जाणून घ्या किती वाजता सुरू होणार?
2

IND vs ENG 5th T20I: भारत-इंग्लंड अंतिम सामना आज; सामन्याची वेळ बदलली, जाणून घ्या किती वाजता सुरू होणार?

टीम इंडियात मोठी उलथापालथ? सलग पराभवानंतर प्रशिक्षक देणार राजीनामा? BCCI मोठी कारवाई करणार
3

टीम इंडियात मोठी उलथापालथ? सलग पराभवानंतर प्रशिक्षक देणार राजीनामा? BCCI मोठी कारवाई करणार

IND vs ENG: प्रतिष्ठेसह अब्रूही पणाला! आज टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११
4

IND vs ENG: प्रतिष्ठेसह अब्रूही पणाला! आज टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG: भारताला दुहेरी धक्का! इंग्लंडने टीम इंडियाचा ४-० ने उडवला धुव्वा; हिसकावले टी-२०चे अव्वल स्थान

IND vs ENG: भारताला दुहेरी धक्का! इंग्लंडने टीम इंडियाचा ४-० ने उडवला धुव्वा; हिसकावले टी-२०चे अव्वल स्थान

Jul 12, 2026 | 01:19 PM
Matheran News: वीकेंडला माथेरान हाऊसफुल; घाटरस्त्यावर वाहतूक कोंडी, प्रवेशद्वारावर लांबच लांब रांगा; पर्यटकांची दमछाक

Matheran News: वीकेंडला माथेरान हाऊसफुल; घाटरस्त्यावर वाहतूक कोंडी, प्रवेशद्वारावर लांबच लांब रांगा; पर्यटकांची दमछाक

Jul 12, 2026 | 01:17 PM
DMart चा बाजारात धुमाकूळ! एका तिमाहीत कमावला 935 कोटींचा नफा; उभारणार 1000 कोटींचे फंड, आता नवा प्लॅन…

DMart चा बाजारात धुमाकूळ! एका तिमाहीत कमावला 935 कोटींचा नफा; उभारणार 1000 कोटींचे फंड, आता नवा प्लॅन…

Jul 12, 2026 | 01:15 PM
Shraddha Walkar Murder Case: एमए परिक्षेसाठी आरोपी आफताबची याचिका मंजूर, २० जुलैची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली

Shraddha Walkar Murder Case: एमए परिक्षेसाठी आरोपी आफताबची याचिका मंजूर, २० जुलैची सुनावणी कोर्टाने पुढे ढकलली

Jul 12, 2026 | 01:12 PM
Father Emir: कतारला नवी ओळख देणारे शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचे निधन; वयाच्या 74 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

Father Emir: कतारला नवी ओळख देणारे शेख हमद बिन खलिफा अल थानी यांचे निधन; वयाच्या 74 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

Jul 12, 2026 | 01:07 PM
केसांच्या वाढीसाठी गोळ्या औषध खात असाल तर थांबा! घरगुती पद्धतीने बनवा नॅचरल बायोटीनची गोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

केसांच्या वाढीसाठी गोळ्या औषध खात असाल तर थांबा! घरगुती पद्धतीने बनवा नॅचरल बायोटीनची गोळी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jul 12, 2026 | 01:07 PM
वर्षांपासून कष्ट सुरुये, पण ग्रोथ नाहीये! तरी थांबू नकोस… आता धीर खचलाय? मग ‘हे’ नक्की वाच

वर्षांपासून कष्ट सुरुये, पण ग्रोथ नाहीये! तरी थांबू नकोस… आता धीर खचलाय? मग ‘हे’ नक्की वाच

Jul 12, 2026 | 12:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा