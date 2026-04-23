US Iran Peace Talks : युद्ध थांबणार? इस्लामाबादमध्ये पुन्हा रंगणार अमेरिका-इराण शांतता चर्चा, ट्रम्प ७२ तासांत घेणार मोठा निर्णय

US Iran Peace Talks : अमेरिका इराण तणाव निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. परंतु ट्रम्प यांनी अनिश्चित काळासाठी युद्धबंदी जाहीर केली असून ७२ तासांत निर्णय होणार असल्याचे म्हटले आहे. पण इराणने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.

Updated On: Apr 23, 2026 | 11:05 AM
US Iran Peace Talks (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिका इराण पुन्हा शांतता चर्चेच्या टेबलावर येणार
  • इस्लामाबदमध्ये चर्चेसाठी हालचालींना वेग
  • ७२ तासांत घेतला जाणार निर्णय
US Iran Second Peace Talks to Be Held in Islamabad : वॉशिंग्टन/तेहरान/इस्लामाबाद : गेल्या महिन्याभरापासून अमेरिका इराण युद्ध (US Iran War) सुरु आहे. दोन्ही देशांतील तणाव निवळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबद येथे झालेली पहिली शांतात बैठक निष्फळ ठरली आहे. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा तणाव वाढला आहे. या दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ७२ तासांच्या आत दुसऱ्या बैठकीचे संकेत दिले आहे. ट्रम्प यांनी याचे गुड न्यूज म्हणून वर्णन केले आहे. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष इस्लामाबदमध्ये होणाऱ्या चर्चेकडे लागले आहे.

ट्रम्प यांनी दिलेल्या संकेतानुसार, येत्या ७२ तासांत अमेरिका इराण (Iran) दुसऱ्यांदा शांतता चर्चेच्या टेबलावर येण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी २२ एप्रिल रोजी समाप्त झालेली शस्त्रसंधी देखील वाढवली आहे. पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन युद्धबंदी अनिश्चित काशळासाठी वाढवल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. इराणमधील राजकीय अस्थिरता पाहता हा निर्णय घेण्यात आला होता. ट्रम्प यांनी इराणला शांततेचा ठोस प्रस्ताव करण्यासाठी  अतिरिक्त वेळ दिल्याचे अमेरिकेच्या व्हाईट हाउसने म्हटले होते.

व्हाईट हाउसची प्रतिक्रिया

व्हाईट हाउसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी इराण संघर्षाबाबत बोलताना म्हटले की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला शांततेचा ठोस प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला आहे. यानंतर त्या प्रस्तावर चर्चा आणि विचार करायचा की नाही, युद्धविराम लागू करायचा का नाही हे अध्यक्ष ट्रम्पच ठरवणार असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

लेविट यांनी हेही स्पष्ट केले की, सध्या इराणवर अमेरिकेने कडक नौदल नाकेबंदी आणि ऑपरेशन इकॉनॉमिर फ्युरी अंतर्गत आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. तसेच तोपर्यंत इराणवरील थेट लष्करी  कारवाई तात्पुरती स्थगित केली असल्याचे लेविट यांनी सांगितले.

इस्लामाबद ठरणार चर्चेचे केंद्र

दरम्यान अमेरिकेचे शिष्टमंडळ उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामाबादमध्ये लवकरच दाखल होण्याची शक्यता आहे. परंतु अद्याप इराणकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. यापूर्वी दोन दिवस आधी होणारी चर्चा पुढे ढकलण्यात आली होती. इराणने अमेरिका त्यांच्या जहाजांची नाकेबंदी थांबवत नाही तोपर्यंत चर्चा शक्य नसल्याचे म्हटले होते.

होर्मुझमध्ये तणाव कायम

एकीकडे ट्रम्प यांनी चर्चेची केलील घोषणा आणि दुसरकीडे इराणकडून अद्याप न मिळालेला प्रतिसाद यामुळे तणावात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तसेच इराणने होर्मुझ (Hormuz) वरील पकडही घट्ट केली असून जहाजांवर हल्ले सुरु केले आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि उर्जा संकट अधिक गडद झाले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका इराणमधील दुसऱ्या फेरीची शांतता चर्चा कधी आणि कोठे होणार आहे?

    Ans: अमेरिका इराणमधील दुसऱ्या फेरीची शांतता चर्चा ७२ तासांत पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथे होणार असल्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहे. मात्र अद्याप इराणने यावर कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही

  • Que: ट्रम्प यांनी युद्धबंदी का वाढवली आहे?

    Ans: इराणच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि इराणला ठोस प्रस्ताव तयार करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी ट्रम्प यांनी अनिश्चित काळासाठी युद्धबंदी वाढवली आहे.

  • Que: युद्धबंदी लागू असूनही इराणवर कोणते निर्बंध आहे?

    Ans: युद्धबंदी असूनही इराणच्या आर्थिक बंदरगाहला अमेरिकेने ताब्यात घेतले आहे.असे करुन इराणची आर्थिक नाकेबंदीचा डाव ट्रम्प खेळत आहेत.

Published On: Apr 23, 2026 | 10:53 AM

