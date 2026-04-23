Protect Bangladesh Hindus : बांगलादेशात हिंदू पुजाऱ्याचा ‘बळी’? झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडल्याने खळबळ

Bangladesh News: बांगलादेशातील कॉक्स बाजार येथे हिंदू पुजारी नयन दास यांचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या या पुजाऱ्याच्या मृत्यूमुळे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Protect Bangladesh Hindus : बांगलादेशात हिंदू पुजाऱ्याचा 'बळी'? झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडल्याने खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पुजाऱ्याची निर्घृण हत्या
  • रहस्यमय बेपत्ता प्रकरण
  • अल्पसंख्याकांमध्ये भीती

Cox’s Bazar Hindu priest death 2026 : बांगलादेशातील हिंदू (Bangladesh) अल्पसंख्याकांवरील संकटाचे ढग गडद होताना दिसत आहेत. कॉक्स बाजार (Cox’s Bazar) सारख्या जगप्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्राच्या जवळ असलेल्या डोंगराळ भागात एका हिंदू पुजाऱ्याचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत सापडल्याने संपूर्ण देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. स्थानिक नागपंचमी मंदिरात सेवा देणारे पुजारी नयन दास यांच्या या मृत्यूमुळे बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

एका अज्ञात फोनने आयुष्य संपवले?

मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ एप्रिल रोजी रात्री नऊ वाजेच्या सुमारास नयन दास यांच्या मोबाईलवर एका अज्ञात व्यक्तीचा फोन आला. “काही कामासाठी बाहेर येतो,” असे सांगून ते घरातून निघाले, मात्र ते पुन्हा परतलेच नाहीत. २० एप्रिल रोजी त्यांच्या कुटुंबीयांनी कॉक्स बाजार सदर मॉडेल पोलीस ठाण्यात ते बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. तीन दिवस स्थानिक नागरिक आणि मंदिराचे सहकारी त्यांचा शोध घेत होते. मात्र, बुधवारी दुपारी खुरुशखुल युनियनच्या दुर्गम डोंगराळ भागात एका झाडाला त्यांचा मृतदेह लटकलेल्या स्थितीत आढळला. गळ्याभोवती स्कार्फ गुंडाळलेला असल्याने ही घटना अत्यंत संशयास्पद मानली जात आहे.

तपासाचे चक्र आणि स्थानिकांचा आक्रोश

पोलीस अधिकारी मोहम्मद समीउद्दीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या वाटू शकते, असा पोलिसांचा अंदाज असला तरी, स्थानिकांनी आणि हिंदू संघटनांनी हा नियोजित हत्येचा कट असल्याचे म्हटले आहे. कॉक्स बाजार पूजा उदयपन परिषदेचे सरचिटणीस जॉनी धर यांनी या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दुर्गम भागात मृतदेह सापडणे आणि त्यापूर्वी त्यांना आलेला अज्ञात फोन, या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा सूर उमटत आहे.

सरकारच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह

बांगलादेशात अलीकडेच झालेल्या राजकीय बदलानंतर आणि तारिक रहमान यांच्या विजयानंतर हिंदू समुदायाला सुरक्षेचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हिंदू मंदिरे आणि पुजाऱ्यांना लक्ष्य करण्याच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी या घटनेचा निषेध केला असून, बांगलादेश सरकारने अद्याप कोणतीही कठोर पावले उचलली नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. हिंदू समुदायामध्ये आता स्वतःच्या घरातच राहण्याची भीती निर्माण झाली असून, न्याय मिळण्यासाठी जगभरातील हिंदू संघटनांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात कोणत्या हिंदू पुजाऱ्याचा मृतदेह सापडला?

    Ans: कॉक्स बाजार येथील स्थानिक नागपंचमी मंदिराचे पुजारी नयन दास यांचा मृतदेह डोंगराळ भागात झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत सापडला.

  • Que: नयन दास कधीपासून बेपत्ता होते?

    Ans: नयन दास १९ एप्रिल रोजी रात्री एका अज्ञात फोननंतर घराबाहेर पडले होते आणि तेव्हापासून बेपत्ता होते.

  • Que: बांगलादेशातील हिंदू समुदायाची मागणी काय आहे?

    Ans: हिंदू समुदायाने या घटनेची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून पुजाऱ्याच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्याची आणि गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी केली आहे.

