US-Iran War: 'शेवटच्या गोळीपर्यंत लढू' इराणचे अमेरिकेला आव्हान; 100 तासांत USचे 31,000 कोटी फस्त; 6 क्षेपणास्त्र लाँचर्स उद्ध्वस्त

Defense Economy : बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे शिया मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांनी अमेरिका-इस्रायली हवाई हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूचा निषेध केला.

Updated On: Mar 06, 2026 | 03:51 PM
US-Iran War: 'शेवटच्या गोळीपर्यंत लढू' इराणचे अमेरिकेला आव्हान; १०० तासांत USचे ३१,००० कोटी फस्त; ६ क्षेपणास्त्र लाँचर्स उद्ध्वस्त

  • युद्धाचा अवाढव्य खर्च
  • नागरी वस्त्यांचे नुकसान
  • जागतिक पडसाद

US Iran war cost per day 2026 : अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष (US Iran war) आता केवळ लष्करी राहिलेला नसून तो आर्थिक आणि जागतिक वर्चस्वाच्या लढाईत रूपांतरित झाला आहे. युद्धाच्या सातव्या दिवशी इराणची सहा क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण केंद्रे (Launchers) नष्ट झाल्याचे वृत्त असतानाच, इराणी मंत्र्यांनी अमेरिकेला कडक इशारा दिला आहे. इराणने कोणत्याही परिस्थितीत शरणागती पत्करणार नसल्याचे स्पष्ट करत, हे युद्ध अमेरिकेला प्रचंड महाग पडेल असे संकेत दिले आहेत.

१०० तासांत ३१,००० कोटींचा चुराडा

थिंक टँक ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ (CSIS) च्या अहवालानुसार, युद्धाच्या पहिल्या १०० तासांत अमेरिकन तिजोरीवर ३.७ अब्ज डॉलर्सचा (अंदाजे ३१,००० कोटी रुपये) बोजा पडला आहे. याचा अर्थ दररोज सरासरी ७५० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. हवाई मोहिमेच्या सुरुवातीच्या काळात B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स आणि महागड्या टोमाहॉक क्षेपणास्त्रांचा वापर झाल्यामुळे हा आकडा इतका मोठा आहे. मात्र, या प्रचंड खर्चामुळे अमेरिकन प्रशासनावर देशांतर्गत दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

इराणमधील नागरी वस्त्यांचे प्रचंड नुकसान

इराणी रेड क्रेसेंट सोसायटीने एक धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. अध्यक्ष पीर हुसेन कोलिवंद यांच्या दाव्यानुसार, आतापर्यंत इराणमधील ३,६४३ नागरी स्थळांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये ३,०९० घरे, ५२८ व्यावसायिक केंद्रे आणि १४ वैद्यकीय सुविधांचा समावेश आहे. अमेरिकन हल्ले प्रामुख्याने निवासी भागांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप इराणने केला असून यामुळे हजारो लोक बेघर झाले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran War : ‘या, आम्ही तुमची वाट पाहतोय!’ अराघची यांचा अमेरिकेवर घातक प्रहार; US सैन्यासाठी ‘यमद्वार’ ठरेल इराण

चीनचा ‘यू-टर्न’ आणि लंडनमधील हेरगिरी

एकीकडे इराण चीनच्या मदतीची अपेक्षा करत असताना, बीजिंगकडून लष्करी हस्तक्षेप होण्याची शक्यता खूपच धूसर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चीनचे मुख्य लक्ष केवळ तेलाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर आहे, इराणच्या राजवटीला वाचवण्यावर नाही. दुसरीकडे, लंडनमध्ये ज्यू समुदायावर लक्ष ठेवणाऱ्या चार इराणी हेरांना अटक करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे युद्ध आता युरोपच्या भूमीपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Raisina Dialogue 2026: ‘दिल्लीत खलबतं, ट्रम्पच्या काळजाचा ठोका चुकला!’ 24 तासांत 3 वेळा भारत-इराणमध्ये गुप्त चर्चा

भारतातूनही उमटले पडसाद

भारतात या युद्धावरून राजकारण तापले आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इराण हा भारताचा जुना मित्र असताना पंतप्रधान का बोलत नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला आहे. दरम्यान, बांगलादेशच्या ढाकामध्येही खामेनी यांच्या मृत्यूचा निषेध करण्यासाठी शिया समुदायाने निदर्शने केली आहेत. युद्धाची ही आग आता संपूर्ण आशिया खंडात पसरताना दिसत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका-इराण युद्धाचा दररोजचा खर्च किती आहे?

    Ans: CSIS अहवालानुसार, युद्धाच्या पहिल्या १०० तासांत अमेरिकेला दररोज सरासरी ८९१ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ७५० कोटी रुपये) खर्च येत आहे.

  • Que: इराणमधील नागरी वस्त्यांचे किती नुकसान झाले आहे?

    Ans: रेड क्रेसेंटनुसार, इराणमधील ३,६४३ नागरी स्थळांचे नुकसान झाले असून त्यात ३,०९० घरांचा समावेश आहे.

  • Que: चीन इराणला या युद्धात लष्करी मदत करणार का?

    Ans: तज्ज्ञांच्या मते, चीनकडून थेट लष्करी मदतीची शक्यता खूप कमी आहे. चीनचे प्राधान्य केवळ मध्य पूर्वेकडून मिळणाऱ्या तेल पुरवठ्याला आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 03:51 PM

