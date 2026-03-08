Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Indian Embassy UAE Advisory : अबू धाबी : मध्यपूर्वेतील अमेरिका इराण तणाव (US Iran War) वाढत चाललेला आहे. यामुळे प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. या बघिडत्या परिस्थितीमुळे सध्या भारत सरकारने संयुक्त अरब अमिराती (UAE)मध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर यूएईच्या अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाने ८ मार्च २०२६ रोजी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सर्व भारतीयांना स्थानिक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यूएईच्या अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांसाठी कडक नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीत भारतीय दूतावासाने सष्ट इशारा दिला आहे की, कोणत्याही प्रतिबंधित क्षेत्रात, विमानतळावर किंवा लष्करी ठिकाणांवर फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी करणे महागात पडू शकते. आपत्कालीन घटना घडली तर अशा वेळी व्हिडिओ, फोटो काढत बसू नका. स्वत:च्या जीव वाचवण्याला प्राधान्य द्या असे दूतावासाने नागरिकांना आवाहन केले आहे. अशा आपत्कालीन ठिकाणी कॅमेरा, मोबाईल फोनचा वापर करताना कोणताही भारतीय व्यक्ती आढळ्यास स्थानिक प्रशासन कठोर कायदेशीर कारवाई करू शकते.
ADVISORY against unauthorized filming of incident sites or prohibited areas or inside the airport(s). pic.twitter.com/IsWqgdAGi8— India in UAE (@IndembAbuDhabi) March 8, 2026
Ans: UAE मधील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना प्रतिबंधित क्षेत्र, विमानतळ किंवा लष्करी ठिकाणी फोटो-व्हिडिओ काढू नये, सोशल मीडियावर हल्ल्यांचे व्हिडिओ किंवा फोटो शेअर करू नयेत, तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे अशा सुचना दिल्या आहेत.
Ans: सध्या मध्यपूर्वेत-अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे प्रचंड अस्थिरता वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर UAE मधील भारतीयांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
Ans: आपत्कालीन परिस्थिती घाबरुन न जाता संयमाने काम घेण्यास, सुरक्षा सायरन किंवा अलर्ट वाजताच सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्यास, कोणत्याही संशयास्पद वस्तू, बॅगांना हात न लावण्याचे भारतीय नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे.