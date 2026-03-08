Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

UAE India Embassy : पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण तणावाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. यामुळे प्रचंड प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे यूएईतील भारतीय दूतावासने आपल्या नागरिकांसाठी महत्वपूर्ण सुचना जारी केल्या आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:21 PM
Indian Embassy UAE new Advisory

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Indian Embassy UAE Advisory : अबू धाबी : मध्यपूर्वेतील अमेरिका इराण तणाव (US Iran War) वाढत चाललेला आहे. यामुळे प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. या बघिडत्या परिस्थितीमुळे सध्या भारत सरकारने संयुक्त अरब अमिराती (UAE)मध्ये राहणाऱ्या आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर यूएईच्या अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाने ८ मार्च २०२६ रोजी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सर्व भारतीयांना स्थानिक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

US Iran War : ‘आता तुमची गरज नाही…’ , ट्रम्प यांचा विनाशकारी अवतार; अमेरिकेच्या सर्वात जुन्या मित्राला थेट धमकी

भारतीय दूतावासाने जारी केले कडक नियम

यूएईच्या अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांसाठी कडक नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीत भारतीय दूतावासाने सष्ट इशारा दिला आहे की, कोणत्याही प्रतिबंधित क्षेत्रात, विमानतळावर किंवा लष्करी ठिकाणांवर फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी करणे महागात पडू शकते. आपत्कालीन घटना घडली तर अशा वेळी व्हिडिओ, फोटो काढत बसू नका. स्वत:च्या जीव वाचवण्याला प्राधान्य द्या असे दूतावासाने नागरिकांना आवाहन केले आहे. अशा आपत्कालीन ठिकाणी कॅमेरा, मोबाईल फोनचा वापर करताना कोणताही भारतीय व्यक्ती आढळ्यास स्थानिक प्रशासन कठोर कायदेशीर कारवाई करू शकते.

सोशल मीडिया वापराबाबत विशेष सूचना

  • दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, हल्ल्याचा कोणाताही फोटो किंवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करु नका. ही सवय भारतीयांना महागात पडू शकते.
  • क्षेपणास्त्र हल्ल्यात नुकसान झालेल्या, पडलेल्या अवशेष किंवा संशयास्पद वस्तूंचे फोटो किंवा व्हिडिओ व्हायरल करु नका.
  • हे तुमच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातूव घातक ठरु शकते. कोणत्या प्रकारची अफाव सोशल मीडियावर पसरु नका, ज्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येईल.

आणीबाणीच्या काळात सुरक्षित ठिकाणी लपवण्याचा सल्ला

  • याशिवाय भारतीय दूतावासाने आणीबाणीच्या काळात सुरक्षा सायरन किंवा अलर्ट वाजताच सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्यास सांगितले आहे.
  • तसेच सर्व स्थानिक प्राशासनाच्या सूचनांची पालन करण्याचे आणि धोकादाक कृती टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
  • आपत्कालीन परिस्थिती घाबरुन न जाता संयमाने काम घेण्यास आणि स्थानिक सरकारला मदत करण्याचेही आवाहन भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना केले आहे.
  • तसेच कोणत्याही संशयास्पद वस्तू, बॅगांना हात न लावण्याचा आणि स्थानिक पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्याचेही आवाहन केले आहे.


US Iran War : मध्यपूर्वेतील युद्धात मोठा ट्विस्ट! इराणने अमेरिकन सैन्याला घेतलं ताब्यात? जगभरात खळबळ

Frequently Asked Questions

  • Que: UAE मधील भारतीय दूतावासाने नागरिकांसाठी कोणत्या महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत?

    Ans: UAE मधील भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांना प्रतिबंधित क्षेत्र, विमानतळ किंवा लष्करी ठिकाणी फोटो-व्हिडिओ काढू नये, सोशल मीडियावर हल्ल्यांचे व्हिडिओ किंवा फोटो शेअर करू नयेत, तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे अशा सुचना दिल्या आहेत.

  • Que: UAE मधील भारतीयांसाठी सुरक्षा ॲडव्हायझरी का जारी करण्यात आली?

    Ans: सध्या मध्यपूर्वेत-अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे प्रचंड अस्थिरता वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर UAE मधील भारतीयांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

  • Que: आपत्लाकीन परिस्थितीत भारतीयंना काय करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे?

    Ans: आपत्कालीन परिस्थिती घाबरुन न जाता संयमाने काम घेण्यास, सुरक्षा सायरन किंवा अलर्ट वाजताच सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्यास, कोणत्याही संशयास्पद वस्तू, बॅगांना हात न लावण्याचे भारतीय नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 01:21 PM

