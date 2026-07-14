US Iran Conflict : ‘आम्ही संरक्षण करु, पण…,’ होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका? इराणला रोखण्याचा दावा

Iran-US War : होर्मुझमध्ये पुन्हा वाढला तणाव; इराणकडून UAE च्या तेलवाहू जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्ला, एका भारतीयाचा मृत्यू
ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी होर्मुझबाबत मोठी घोषणा केली. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले की,
‘होर्मुझची सामुद्रधुनी खुलीच राहिल. इराणच्या सहकार्याने किंवा इराणशिवाय ती सर्वांसाठी सुरुच असेल. आम्ही इराणवरील नाकेबंदी पुन्हा लागू करत असून या मार्गावरुन जाणाऱ्या त्यांच्या आणि त्यांच्याशी संबंधित मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना रोखले जाईल.
तसेच इतर देशांसाठी हा मार्ग खुला राहिले. अमेरिका आता होर्मुझ सामुद्रधुनीची गार्डियन म्हणून भूमिका बजावेल. यामुळे या सागरी मार्गावरुन सुरक्षा करण्यासाठी शुल्क आकारणार असल्याची घोषणा केली.’
दरम्यान ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुकार्यक्रमावरही मोठे विधान केले. त्यांनी म्हटले की, इराण अण्वस्त्र विकसित करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. परंतु अमेरिकेने त्याला रोखल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. पण तरीही इराणवर अमेरिकेची कडक नजर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच ट्रम्प यांनी इराणसोबत करण्यात आलेला ६० दिवसांच्या युद्धबंदीसाठी सामंजस्य करारही मोडला आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्कारकार्यक्रमादरम्यान अमेरिका आणि ट्रम्पविरोधी घोषणा करण्यात आल्याने परिस्थितीत तणावपूर्ण बनली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिका आणि इराणमध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आखाती देशांमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, यांसारख्या आखाती देशांमध्ये इराणने भीषण हल्ले केले आहेत. तसेच होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केली आहे. अशा परिस्थिती ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे पुन्हा तणाव चिघळण्याची शक्यता आहे.
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