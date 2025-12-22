Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अमेरिकेत ‘मास’ डिपोर्टेशन! २०२६ मध्ये लाखो प्रवाशांना दाखवणार बाहेरचा रस्ता; ट्रम्पचा इशारा

US Immigration : अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने इमिग्रेशन धोरणे अधिक कडक केली आहेत. येते वर्ष २०२६ मध्येव अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर मास डिपोर्टेशन करण्याची शक्यता आहे. यासाठी कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:03 AM
US Mass Deportation in 2026

अमेरिकेत 'मास' डिपोर्टेशन! २०२६ मध्ये लाखो प्रवाशांना दाखवणार बाहेरचा रस्ता; ट्रम्पचा इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अमेरिकेत ‘मास’ डिपोर्टेशन
  • २०२६ मध्ये लाखो प्रवाशांना दाखवणार बाहेरचा रस्ता
  • ट्रम्प यांनी दिला इशारा
US Immigration News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सतत चर्चेचा विषय बनत असतात. यावेळी ते आपल्या दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात आपल्या कठोर धोरणांमुळे चर्चेत आले आहे. इमिग्रेशन ते टॅरिफपर्यंत, व्हिसा नियमांतील कठोर बदलापर्यंतच्या त्यांच्या धोरणांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. याच वेळी त्यांनी इमिग्रेशन धोरण आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या २०२६ मध्ये इमिग्रेशन धोरण अधिक कडक होऊन मास डिपोर्टेशन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांनी इमिग्रेशन कायदे कडक करुन त्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

भारतीय H-1B Visa धारकांना मोठा झटका! व्हिसा इंटरव्ह्यू अचानक रद्द झाल्याने हजारोंच्या नोकऱ्या धोक्यात

ट्रम्प यांनी प्रत्येक वर्षी १० लाख प्रवाशांना देशातून हद्दपार करण्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२५ पासून ते आताप्यंत सुमारे ६ लाख २२ हजार लोकांना डिपोर्ट करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणेज यामध्ये गुन्हेगारीशी संबंध नसलेल्या लोकांचाही सहभाग आहे. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) विभाने आतापर्यंत अनेकांना अटक केली असून यातील ४४% लोक कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये सामील नाहीत. यामुळे अनेकांची चिंता वाढली आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने २०२६ साठी इमिग्रेशन क्रॅकडाऊन अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, यासाठी एक मोठ्या खर्चाचे पॅकेजही ICE साठी मंजुर करण्यात आले आहे. २०२९ पर्यंत १७० अब्ज डॉलरपर्यंतचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. या निधीतून नवी डिर्टेशन सेंटर उभारण्यात येणार असून हे सेंटर अवैध प्रवाशांचा शोध घेऊन त्यांच्या डिपोर्टेशनचे कार्य करणार आहे. यामुळे येत्या वर्षात अनेक वर्कप्लेसवर छापे पडण्याची शक्यता आहे.

व्हिसा नियमही केले कडक

याच वेळी ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा नियमही कडक केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत इमिग्रेशन अंमलबजावणी अधिक कडक आणि मजबूत केली असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आतापर्यंत हजारो विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द झाले आहे, मात्र याचा सर्वाधिक फटका परदेशी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्रविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत ८५,००० व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. याच वेळी सर्व अर्जदारांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्स तपासणी देखील केली जात आहे. या नव्या नियमांमुळे, अर्जदारांची सोशल मीडिया व्हेरिफिकेशन आणि अधिक सखोल तपासणी केली जात आहे. ज्यामुळे अनेकांच्या व्हिसा अपॉइंटमेंट रद्द झाल्या आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाचा मोठी कारवाई! तब्बल ८५,००० व्हिसा केले रद्द ; परदेशी विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका

