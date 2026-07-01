बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • India Vs England T20i Series Axar Patel Knows Everything About Durham Ground Can Play Vital Role

IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

अक्षर पटेलला या डरहॅम मैदानावर मिळालेला घरच्या मैदानावरचा अनुभव, कर्णधार आणि प्रशिक्षकाला इंग्लंडच्या फलंदाज आणि गोलंदाजांविरुद्ध अचूक रणनीती आखण्यासाठी नक्कीच मदत करेल.

हा भारतीय खेळाडू जाणतो डरहॅमचा कोनाकोना (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

हा भारतीय खेळाडू जाणतो डरहॅमचा कोनाकोना (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारत विरूद्ध इंग्लंड टी२० पहिला सामना आज रंगणार 
  • ९ वाजता भारतातून पाहू शकणार चाहते सामना 
  • अक्षर पटेल निभावणार महत्त्वाची भूमिका 
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आगामी मालिकेतील पहिला सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाइड मैदानावर खेळला जाईल. हे मैदान केवळ इंग्लंडमधील एक ऐतिहासिक मैदानच नाही, तर एका प्रमुख भारतीय खेळाडूचे घरचे मैदानही मानले जाते. स्टार भारतीय अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेलला या मैदानातील हवामान आणि खेळपट्टीच्या परिस्थितीची चांगली माहिती आहे, कारण तो इंग्लिश देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये डरहॅम काउंटी क्रिकेट क्लबकडून खेळला आहे.

हा काउंटी क्रिकेटचा अनुभव आणि चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील परिस्थितीची सखोल जाण, या महत्त्वपूर्ण मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात भारतीय संघासाठी एक मोठा एक्स-फॅक्टर ठरू शकतो. अक्षर पटेलचा या डरहॅम मैदानातील घरचा अनुभव, कर्णधार आणि प्रशिक्षकांना इंग्लिश फलंदाज आणि गोलंदाजांविरुद्ध अचूक रणनीती आखण्यास निःसंशयपणे मदत करेल.

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

रिव्हरसाइड मैदान आणि अक्षर पटेलचे विशेष नाते

२०१८ मध्ये, अक्षर पटेलने डरहॅम काउंटीसोबत करार केला, ज्याअंतर्गत त्याने क्लबसाठी अनेक प्रथम-श्रेणी सामने खेळले. चेस्टर-ले-स्ट्रीटचे मैदान त्याच्यासाठी केवळ एक अनोळखी ठिकाण नाही, तर एक असे ठिकाण आहे जिथे त्याने तासनतास कठोर परिश्रम घेतले आहेत. 

अक्षरला येथील खेळपट्ट्यांवरील वळण आणि उसळीची केवळ जाणच नाही, तर इंग्लंडच्या वेगवान आणि थंड वाऱ्यात आपल्या गोलंदाजीची लांबी नियंत्रित करण्याच्या कलेतही तो पारंगत आहे. आपल्या काउंटी पदार्पणात त्याने फलंदाजीत नाबाद ९५ धावा केल्या आणि गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याचा अष्टपैलू अनुभव भारताला मालिकेत लवकर आघाडी मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

डरहॅमसाठी खेळणारे केवळ तीन भारतीय खेळाडू

विशेष म्हणजे, डरहॅमच्या समृद्ध इतिहासात, केवळ तीन भारतीय खेळाडूंना या प्रतिष्ठित काउंटी संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा सन्मान मिळाला आहे.  

  • जवागल श्रीनाथ: माजी भारतीय वेगवान गोलंदाज जवागल श्रीनाथ २००३ मध्ये डरहॅम संघात सामील झाले. त्यांनी संघासाठी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आणि याच डरहॅम मैदानावर प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणाही केली
  • वरुण ॲरॉन: आपल्या वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखला जाणारा वेगवान गोलंदाज वरुण ॲरॉन २०१४ मध्ये या क्लबकडून खेळला होता आणि त्याने येथील खेळपट्ट्यांवर आपला वेग दाखवून दिला होता
  • अक्षर पटेल: या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आणि सध्याच्या भारतीय संघाचा एकमेव सक्रिय सदस्य अक्षर पटेल आहे, ज्याने २०१८ मध्ये फिरकी अष्टपैलू म्हणून डरहॅमसाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली होती.
IND vs ENG: ‘त्याला संधी मिळणार नाही…’, इंग्लंडविरूद्ध सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीबाबत चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान

पहिल्या सामन्यात अक्षरचा अनुभव कसा उपयुक्त ठरेल?

इंग्लंडमधील परिस्थिती उपखंडातील फिरकी गोलंदाजांसाठी नेहमीच आव्हानात्मक राहिली आहे. तेथील खेळपट्ट्या साधारणपणे वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल असतात आणि वाऱ्यामुळे चेंडू लक्षणीयरीत्या स्विंग होतो. अशा परिस्थितीत, अक्षर पटेलचा अनुभव टीम इंडियासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. चेस्टर-ले-स्ट्रीटची खेळपट्टी केव्हा आणि कशी वागेल याचा अंदाज अक्षर इतर खेळाडूंपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे लावू शकतो. 

काउंटी क्रिकेट खेळल्यामुळे, इंग्लंडमध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या षटकांचा वेग आणि लांबी अक्षरला माहीत आहे. अक्षरचे फलंदाजीचे तंत्र त्याला इंग्लंडमधील परिस्थितीत भारतीय संघाच्या तळाच्या फलंदाजांना हाताळण्यास आणि उपयुक्त धावा जोडण्यास मदत करेल. जेव्हा भारतीय संघ मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी मैदानात उतरेल, तेव्हा इतिहास आणि अनुभवाचे हे मिश्रण भारताच्या पथ्यावर पडू शकते.

Web Title: India vs england t20i series axar patel knows everything about durham ground can play vital role

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 05:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG: ‘त्याला संधी मिळणार नाही…’, इंग्लंडविरूद्ध सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीबाबत चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान
1

IND vs ENG: ‘त्याला संधी मिळणार नाही…’, इंग्लंडविरूद्ध सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीबाबत चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान

IND Vs ENG Live: ‘…तर ५ वर्षांनंतर भारत करणार ‘त्या’ लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद’; अय्यरची अग्निपरीक्षा
2

IND Vs ENG Live: ‘…तर ५ वर्षांनंतर भारत करणार ‘त्या’ लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद’; अय्यरची अग्निपरीक्षा

IND Vs ENG Live: ‘या’ एका कारणामुळे रद्द होणार भारत-इंग्लंड सामना? धाकधूक वाढली, विषय काय?
3

IND Vs ENG Live: ‘या’ एका कारणामुळे रद्द होणार भारत-इंग्लंड सामना? धाकधूक वाढली, विषय काय?

IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?
4

IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स

IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स

Jul 01, 2026 | 05:39 PM
‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

Jul 01, 2026 | 05:35 PM
फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

Jul 01, 2026 | 05:33 PM
‘…आणि यांना हवाय विकसित भारत’! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL

‘…आणि यांना हवाय विकसित भारत’! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL

Jul 01, 2026 | 05:30 PM
घृणास्पद! ४ वर्षीय निष्पाप जीवाचा काय दोष? अपहरण करून अत्याचार, जंगलात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला मृतदेह ; नराधम अटकेत

घृणास्पद! ४ वर्षीय निष्पाप जीवाचा काय दोष? अपहरण करून अत्याचार, जंगलात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला मृतदेह ; नराधम अटकेत

Jul 01, 2026 | 05:28 PM
KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

Jul 01, 2026 | 05:06 PM
Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

Jul 01, 2026 | 05:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा