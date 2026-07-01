IND vs ENG: डरहॅमच्या कानाकोपऱ्याबद्दल जाणतो ‘हा’ खेळाडू, इंग्लंडचा बोजवारा उडविण्यासाठी दिल्या टिप्स

हा काउंटी क्रिकेटचा अनुभव आणि चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील परिस्थितीची सखोल जाण, या महत्त्वपूर्ण मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात भारतीय संघासाठी एक मोठा एक्स-फॅक्टर ठरू शकतो. अक्षर पटेलचा या डरहॅम मैदानातील घरचा अनुभव, कर्णधार आणि प्रशिक्षकांना इंग्लिश फलंदाज आणि गोलंदाजांविरुद्ध अचूक रणनीती आखण्यास निःसंशयपणे मदत करेल.
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रिव्हरसाइड मैदान आणि अक्षर पटेलचे विशेष नाते
२०१८ मध्ये, अक्षर पटेलने डरहॅम काउंटीसोबत करार केला, ज्याअंतर्गत त्याने क्लबसाठी अनेक प्रथम-श्रेणी सामने खेळले. चेस्टर-ले-स्ट्रीटचे मैदान त्याच्यासाठी केवळ एक अनोळखी ठिकाण नाही, तर एक असे ठिकाण आहे जिथे त्याने तासनतास कठोर परिश्रम घेतले आहेत.
अक्षरला येथील खेळपट्ट्यांवरील वळण आणि उसळीची केवळ जाणच नाही, तर इंग्लंडच्या वेगवान आणि थंड वाऱ्यात आपल्या गोलंदाजीची लांबी नियंत्रित करण्याच्या कलेतही तो पारंगत आहे. आपल्या काउंटी पदार्पणात त्याने फलंदाजीत नाबाद ९५ धावा केल्या आणि गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याचा अष्टपैलू अनुभव भारताला मालिकेत लवकर आघाडी मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
डरहॅमसाठी खेळणारे केवळ तीन भारतीय खेळाडू
विशेष म्हणजे, डरहॅमच्या समृद्ध इतिहासात, केवळ तीन भारतीय खेळाडूंना या प्रतिष्ठित काउंटी संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा सन्मान मिळाला आहे.
पहिल्या सामन्यात अक्षरचा अनुभव कसा उपयुक्त ठरेल?
इंग्लंडमधील परिस्थिती उपखंडातील फिरकी गोलंदाजांसाठी नेहमीच आव्हानात्मक राहिली आहे. तेथील खेळपट्ट्या साधारणपणे वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल असतात आणि वाऱ्यामुळे चेंडू लक्षणीयरीत्या स्विंग होतो. अशा परिस्थितीत, अक्षर पटेलचा अनुभव टीम इंडियासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. चेस्टर-ले-स्ट्रीटची खेळपट्टी केव्हा आणि कशी वागेल याचा अंदाज अक्षर इतर खेळाडूंपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे लावू शकतो.
काउंटी क्रिकेट खेळल्यामुळे, इंग्लंडमध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या षटकांचा वेग आणि लांबी अक्षरला माहीत आहे. अक्षरचे फलंदाजीचे तंत्र त्याला इंग्लंडमधील परिस्थितीत भारतीय संघाच्या तळाच्या फलंदाजांना हाताळण्यास आणि उपयुक्त धावा जोडण्यास मदत करेल. जेव्हा भारतीय संघ मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी मैदानात उतरेल, तेव्हा इतिहास आणि अनुभवाचे हे मिश्रण भारताच्या पथ्यावर पडू शकते.