Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Us Suspends Visa Processing For 75 Countries Including Russia Brazil

US Visa Update: अमेरिकेचा मोठा निर्णय! ७५ देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया बंद; रशिया, ब्राझीलसह ‘या’ देशांचा समावेश

US Visa News: अमेरिकेने रशिया आणि ब्राझीलसह ७५ देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया बंद केली आहे. २१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. काय आहे कारण? वाचा सविस्तर.

Updated On: Jan 14, 2026 | 09:31 PM
अमेरिकेचा मोठा निर्णय! ७५ देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया बंद (Photo Credit- X)

अमेरिकेचा मोठा निर्णय! ७५ देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया बंद (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ७५ देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेचा व्हिसा मिळणार नाही!
  • २१ जानेवारीपासून नवे कडक नियम लागू
  • मिनेसोटा फ्रॉड प्रकरण ठरले निमित्त?
US visa Cancellation 2026: अमेरिकेने नवीन वर्षात स्थलांतरित आणि पर्यटकांच्या संदर्भात एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने (State Department) जगातील ७५ देशांच्या नागरिकांसाठी सर्व प्रकारची व्हिसा प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने बंद करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय २१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असून पुढील आदेश येईपर्यंत तो कायम राहणार आहे.

तपासणी अधिक कडक करण्याचे आदेश

अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने जारी केलेल्या मेमोरँडमनुसार, हा निर्णय “अर्जदारांची अत्यंत कठोर तपासणी” करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. सुरक्षा यंत्रणा आता व्हिसा देण्याच्या जुन्या कायद्यांची समीक्षा करणार असून, अर्जदारांच्या मूल्यमापनाच्या पद्धती पुन्हा एकदा तपासून पाहिल्या जाणार आहेत. नवीन सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित ७५ देशांच्या नागरिकांना व्हिसा नाकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

रशिया, ब्राझील आणि सोमालियासह ‘या’ देशांचा समावेश

फॉक्स न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या ७५ देशांच्या यादीवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत, त्यामध्ये अनेक मोठ्या देशांचा समावेश आहे. रशिया, ब्राझील, थायलंड, सोमालिया, इराण, अफगाणिस्तान, नायजेरिया, इराक, इजिप्त आणि येमेन. या देशांतील अशा नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे, जे स्वतःच्या उत्पन्नापेक्षा अमेरिकेच्या सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता जास्त आहे.

US visa cancellation: ट्रम्प सरकारचा मोठा झटका! 1 लाखांहून अधिक व्हिसा केले रद्द

मिनेसोटा फ्रॉड प्रकरण ठरले निमित्त?

अमेरिकेच्या या कडक भूमिकेमागे मिनेसोटा येथे झालेला एक मोठा आर्थिक घोटाळा कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. मिनेसोटामध्ये टॅक्सपेअर्सच्या पैशातून चालणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजनांमध्ये सोमाली-अमेरिकन नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचे उघड झाले होते. या फ्रॉडनंतर प्रशासनाने परदेशी नागरिकांच्या स्क्रीनिंग प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून सोमालियासारख्या देशांवर आता पैनी नजर ठेवली जात आहे.

व्हिसा मिळवण्यासाठी आता नवे निकष

यापुढे अमेरिकन व्हिसा मिळवण्यासाठी केवळ कागदपत्रे पुरेशी नसतील. नव्या नियमांनुसार खालील गोष्टींचा विचार केला जाऊ शकतो. जास्त वय आणि अधिक वजन असलेल्या अर्जदारांना व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो, कारण त्यांच्यामुळे अमेरिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडण्याची शक्यता असते. ज्यांनी यापूर्वी कधीही सरकारी रोख मदत किंवा सबसिडी घेतली आहे, अशा लोकांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे बंद होऊ शकतात. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणात आणि पर्यटनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २१ जानेवारीनंतर या ७५ देशांतील नागरिक कोणत्याही कारणासाठी अमेरिकन व्हिसा मिळवू शकणार नाहीत.

Iran Protests : ‘हल्ला केल्यास स्वतःचीच कबर खोदून घ्याल’ इराणच्या समर्थनात उभे ठाकले ‘हे’ तीन शक्तिशाली देश; डोनाल्ड ट्रम्प हैराण

Web Title: Us suspends visa processing for 75 countries including russia brazil

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 09:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
1

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
2

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
3

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO
4

अमेरिकेच्या मिशिगनमध्ये बर्फवृष्टीमुळे भीषण रस्ता अपघात; १०० वाहनांची जोरदार धडक, थरारक VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM