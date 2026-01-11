Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

California Protest : कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यावर उफाळला संताप; ICE विरोधात हजारो नागरिकांचे आंदोलन

California ICE Protest : अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यात मोठा जनआक्रोश उफाळला आहे. ICE अधिकाऱ्यांविरोधात हजारो लोक रस्त्यांवर उतरले असून, ICE OUT च्या आणि नो ICE च्या घोषणा दिल्या जात आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:57 AM
Protest against ICE in California

California Protest : कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यावर उफाळला संताप; ICE विरोधात हजारो नागरिक रस्त्यांवर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • कॅलिफोर्निया ICE विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर
  • ICE OUT, नो ICE च्या जोरदार घोषणा
  • आंदोलनामुळे अस्थिरतेचे वातावरण
Protest against ICE in California : वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या (America) कॅलिफोर्निया राज्यात मोठा जनाक्रोश उफाळला आहे. इमिग्रेशन अँटड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) विरोधात हजार लोक रस्त्यावर उतरले आहे. यामुळे अनेक शहरांमध्ये अस्थिरतेचे वातावरण पसरले आहेत. कॅलिफोर्नियाचे नागरिक ICE OUT, नो ICE, नो फासिस्ट अमेरिकेच्या जोरदार घोषणा देत आहेत. हे आंदोलन केवळ ICE विरोधात नसून  नागरिकांच्या प्रवासी हक्कांचे आणि त्याच्या सुरक्षा सुनिश्चितेच्या कारणास्तवर सुरु करण्यात आले आहे.

अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार ; ICE अधिकाऱ्याच्या गोळीबारात एक महिला ठार, VIDEO

गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प यांच्या बेकायदेशीर नागरिकांना देशातून हद्दपार करण्याच्या निर्णयानंतर ICE अधिक सक्रिय झाले असून परदेशी अवैध पद्धतीने राहणाऱ्या नागरिकांना अटक करत आहे. परंतु त्याच्यावर जबरदस्ती केली जात आहे, गोळीबार केला जात आहे. यामुळे कॅलिफोर्नियाने यावर संताप व्यक्त केला आहे. गेल्याच आठवड्यात एका महिलेला ICE अधिकाऱ्याने गोळीबार करुन ठार केले गोते. तसेच एका गरदोर महिलेला जबरदस्तीने जमिनीवर पाडत तिला बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकारची कारवाई अनावश्यक आणि मानवीय हक्कांच्या विरोधात असलेल्याचे लोकांनी म्हटले आहे.

शिवाय अनेक वेळा गोळीबार करण्यात आला असून यानध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या आठवड्यात रेनी गुड नावाच्या महिलेला ठार करण्यात आले होते. तिच्या पाश्चात्य तीन मुले, तर दुसरीकडे पोर्टलँडमधील गोळीबारतही अनेकजण जखमी झाले होते. या घटनांममुळे अमेरिकन नागरिकांचा रोष वाढत चालला आहे. तसेच लोक ट्रम्प प्रशासनाच्या या कारवाईलाही तीव्र विरोध करत आहेत. सध्या कॅलिफोर्नियाच्या रस्त्यावर हजारो लोक उतरले आहेत. याशिवाय लॉस एंजलिसमध्येही सिटी हॉलच्या बाहेर ५०० हून अधिक लोकांनी निदर्शनांमध्ये सहभाग घेतला आहेत. निदर्शनकर्त्यांनी, नो ICE, ICE OUT, नो फासिस्ट अमेरिका अशा घोषणा देत प्रवासी समुदायाच्या हक्कांच्या सुरक्षेची मागणी केली आहे.

2025 पासून सुरु कारवाई 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या सुरवातीला बेकायदेशीरपण देशात राहणाऱ्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या या निर्णयानंतर आतापर्यंतच्या काळात जवळपास सुमारे ६ लाख २२ हजार लोकांना डिपोर्ट करण्यात आले. तसेच ICE अधिकाऱ्यांच्या कारवाई ३२ जणांचा मृत्यू झाला आहेत. अमेरिकेच्या या कारवाईला देशांतर्गत तीव्र विरोध होत आहे. तसेच मानवाधिक संघटनांनी देखील याला तीव्र विरोध केला आहे.

माणूस आहे की हैवान? ICE एजंट्सने गरोदर महिलेला भररस्त्याने नेलं ओढत, Video Viral होताच नेटकऱ्यांचा संताप

Frequently Asked Questions

  • Que: कॅलिफोर्नियात ICE विरोधात का सुरु आहे आंदोलन?

    Ans: ICE च्या कारवाईदरम्यान मृत्यू, गोळीबाराच्या घटना आणि प्रवासी समुद्यांवर कठोर कारवाईमुळे नागिरक संतापले आहेत. यामुळे ICE विरोधात हजारो लोक रस्त्यांवर उतरले आहेत.

  • Que: कॅलिफोर्नियाच्या ICE विरोधी आंदोलनात काय मागण्या केल्या आहेत?

    Ans: कॅलिफोर्नियाच्या नागरिकांनी ICE एजन्सी बंद करण्याची, प्रवासी आणि नागरिकांचे हक्क सुरक्षित करण्याची. तसेच कायदा अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

Published On: Jan 11, 2026 | 11:05 AM

