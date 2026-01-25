Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Syria Army Sdf Ceasefire Extended Us Transferring Isis Prisoners To Iraq 2026

Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन

सीरिया सरकार आणि कुर्दिश नेतृत्वाखालील एसडीएफ यांच्यातील युद्धबंदी १५ दिवसांसाठी वाढवण्यात आली आहे. हे अमेरिकन सैन्याला सीरियातून इस्लामिक स्टेटच्या कैद्यांना इराकमध्ये हलवण्यास मदत करण्यासाठी आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:20 PM
syria army sdf ceasefire extended us transferring isis prisoners to iraq 2026

सीरियात १५ दिवसांचा 'शांतता काळ'! ९००० ISIS दहशतवाद्यांना इराकच्या जेलमध्ये हलवणार; अमेरिकेचा नेमका प्लॅन काय? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • युद्धबंदीचा विस्तार
  • अमेरिकेची मोठी खेळी
  • विलीनीकरणाचा पेच

Syria SDF ceasefire extension January 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्धग्रस्त देश असलेल्या सीरियातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सीरियाचे (Syria) अंतरिम सरकार आणि कुर्दिश नेतृत्वाखालील सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस (SDF) यांनी एकमेकांविरुद्ध सुरू असलेला संघर्ष १५ दिवसांसाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शनिवारी रात्री संपणारी ४ दिवसांची युद्धबंदी आता १५ दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामागे केवळ सीरियाचे अंतर्गत राजकारण नसून, अमेरिकेचे एक मोठे ‘मिशन’ लपलेले आहे.

अमेरिकेची भूमिका: ७,००० दहशतवाद्यांचे हस्तांतरण

सीरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, ही युद्धबंदी वाढवण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेला सहकार्य करणे आहे. सध्या ईशान्य सीरियातील तुरुंगात सुमारे ९,००० इस्लामिक स्टेट (IS) चे खतरनाक दहशतवादी आहेत. सीरियातील अस्थिरतेमुळे हे दहशतवादी तुरुंग तोडून पळून जाण्याची भीती अमेरिकेला सतावत आहे. त्यामुळे, अमेरिकन सैन्य यातील किमान ७,००० कैद्यांना सुरक्षितपणे इराकमधील हाय-सिक्युरिटी तुरुंगात हलवण्याचे काम करत आहे. या हालचालींसाठी सुरक्षित मार्गाची गरज असल्यानेच ही १५ दिवसांची युद्धबंदी अत्यंत कळीची ठरली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा

अल-अक्तान तुरुंग: संघर्षाचे केंद्र

रक्काजवळील अल-अक्तान (Al-Aqtan) तुरुंग हा या युद्धातील सर्वात संवेदनशील भाग ठरला आहे. शुक्रवारी या तुरुंगाचा ताबा सीरियन सैन्याने घेतला असून, तेथील १८ वर्षांखालील १२६ मुलांना मुक्त करून त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या तुरुंगात असलेल्या हजारो आयएसआयएस (ISIS) लढाऊंच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता सीरियन सरकारकडे जात असली तरी, अमेरिका त्यांना इराकमध्ये नेण्यावर ठाम आहे. बुधवारी अमेरिकेने पहिल्या १५० कैद्यांना इराकमध्ये यशस्वीरित्या हलवल्याची पुष्टी केली आहे.

credit – social media and Twitter

मार्च २०२५ चा करार आणि विलीनीकरणाचा वाद

सीरियाचे अध्यक्ष अहमद अल-शारा आणि एसडीएफ प्रमुख मज्लूम अब्दी यांच्यात मार्च २०२५ मध्ये एक करार झाला होता. या करारानुसार, ‘एसडीएफ’ने आपल्या ताब्यातील तेल क्षेत्रे आणि शहरे सरकारला सोपवायची होती आणि बदल्यात त्यांच्या ५०,००० लढवय्यांना सरकारी सैन्य आणि पोलिसांत सामावून घ्यायचे होते. मात्र, हे सैनिक गट म्हणून सामील होतील की वैयक्तिक, यावरून चर्चा फिसकटली होती. आता नव्या वाटाघाटींनुसार, या सैनिकांना ‘वैयक्तिक’ स्तरावर भरती करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे कुर्दिश सैन्याची सामूहिक ताकद कमी होण्याची भीती त्यांना वाटत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

पुढील धोका: ‘शांतता’ की ‘पुन्हा युद्ध’?

एसडीएफने निवेदनात म्हटले आहे की, जरी ते युद्धबंदीचे पालन करत असले, तरी सीरियन सैन्य सातत्याने रसद आणि लष्करी ताकद वाढवत आहे. जर १५ दिवसांच्या या मुदतीत राजकीय तोडगा निघाला नाही, तर सीरियात पुन्हा एकदा भीषण गृहयुद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि इराण सीरियन सरकारला पाठिंबा देत असताना, अमेरिका आता थेट संघर्षाऐवजी केवळ आयएसआयएसच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करताना दिसत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सीरियात युद्धबंदी १५ दिवसांसाठी का वाढवण्यात आली?

    Ans: मुख्यत्वे अमेरिकन सैन्याला ईशान्य सीरियातील तुरुंगातून ९,००० इस्लामिक स्टेट (ISIS) कैद्यांना इराकमध्ये सुरक्षितपणे हलवता यावे, यासाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.

  • Que: अल-अक्तान तुरुंगात काय सुरू आहे?

    Ans: सीरियन सैन्याने या तुरुंगाचा ताबा घेतला असून तेथील अल्पवयीन मुलांची सुटका केली आहे. तसेच तेथील दहशतवाद्यांना इराकमध्ये हलवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

  • Que: एसडीएफ आणि सीरिया सरकारमधील वाद काय आहे?

    Ans: कुर्दिश सैनिकांचे (SDF) सरकारी लष्करात विलीनीकरण कसे करावे, यावरून हा वाद आहे. सरकारला ते वैयक्तिक स्तरावर हवे आहेत, तर एसडीएफला आपली वेगळी ओळख टिकवायची आहे.

Web Title: Syria army sdf ceasefire extended us transferring isis prisoners to iraq 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 12:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा
1

China Crisis: शी जिनपिंग यांचा जीव धोक्यात? भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली स्वतःच्याच सैन्याचा नरसंहार; चीनमध्ये सत्तास्थैर्याला हादरा

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ
2

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?
3

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

Satellite War : मस्कच्या स्टारलिंकला चीनचा वेढा! 3,732 वेळा धडकणार होते चिनी उपग्रह; स्पेसएक्सने ‘असा’ वाचवला ताफा
4

Satellite War : मस्कच्या स्टारलिंकला चीनचा वेढा! 3,732 वेळा धडकणार होते चिनी उपग्रह; स्पेसएक्सने ‘असा’ वाचवला ताफा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन

Syria Ceasefire : सीरियात 15 दिवसांची ‘शांतता’! 9,000 ISIS दहशतवाद्यांच्या नशिबाचा फैसला होणार; अमेरिकेचा मोठा प्लॅन

Jan 25, 2026 | 12:20 PM
दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

दोस्तीत कुस्ती! मित्राने केला साथीदारांच्या मदतीने मित्राचा खून; कारण काय तर…

Jan 25, 2026 | 12:13 PM
लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

लोकप्रिय LGBTQ इन्फ्लुएन्सरचा धक्कादायक मृत्यू; थायलंडच्या जंगलात संशयास्पद अवस्थेत आढळला मृतदेह

Jan 25, 2026 | 12:12 PM
Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Afghanistan वर ओढावलं भीषण संकट; मुसळधार पाऊस आणि तीव्र बर्फवृष्टीमुळे परिस्थिती बिकट 

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

पैठण खुले कारागृहात कैद्याची आत्महत्या; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

Jan 25, 2026 | 12:10 PM
बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

Jan 25, 2026 | 12:07 PM
‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

‘मी एलोन मस्क आहे’ म्हणत मुंबईतील महिलेला १६.३४ लाखांचा गंडा; सायबर फसवणूक उघड

Jan 25, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM