Deepfake ला चक्क महिला पंतप्रधानच पडल्या बळी; समोर येत सांगितलं धक्कादायक वास्तव

Georgia Meloni Deepfake Photo : इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी डीपफेकला बळी पडल्या आहेत. सोशल मीडियावर त्यांचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल झाले आहेत. हे फोटो एआय निर्मित असल्याचे मेलोनी यांनी म्हटले आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 11:40 AM
Georgia Meloni

Deepfake ला चक्क महिला पंतप्रधानच पडल्या बळी; समोर येत सांगितलं धक्कादायक वास्तव

  • Deepfake चा विळखा!
  • Georgia Meloni यांचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल
  • समोर येत सांगितलं धक्कादायक वास्तव
Georgia Meloni Deepfake Viral Photos : रोम : सध्याच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्सचा प्रगत तंत्रज्ञानासाठी वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. मात्र, याचा तितकाच गैरवापरही वाढला आहे. एआयच्या मदतीने आजकाल बनाट प्रतिमा तयार करण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आता एआयमुळे महिला पंतप्रधानही सुरक्षित राहिल्या नाहीत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या यांचे काही आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणावर मेलोनी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

नेमकं काय घडलं?

गेल्या काही दिवसांपासून मेलोनी यांच्या चेहऱ्याचा वापर करुन तयार केलेले बनावट फोटो आणि अश्लील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात आहेत. हे फोटो अत्यंत हुबेहुब असून पहिल्या नरजेत पाहिल्यावर खरेच वाटतील. यामुळे पंतप्रधान मेलोनी यांना अनेक टीकांचा सामना करावा लागला होता.

दरम्यान आता खुद्द पंतप्रधान मेलोनी यांनी समोर येत यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, या कृत्यामागे काही कट्टरपंथी विचारसरणीच्या लोकांचा हात असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांची प्रतिमा जाणीवपूर्वक खराब करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले.

मेलोनींनी व्यक्त केला संताप

या घटनेवर संताप व्यक्त करत मेलोनी यांनी म्हटले की, हे फोटो पूर्णपणे बनावट आहेत. एआय च्या मदतीने तयार करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान म्हणून मी माझे संरक्षण करु शकते. माझ्याकडे ती ताकद आहे. परंतु सायबर गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्या सामान्य महिलांबाबात त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

त्यांनी म्हटले की, अशा सायबर गुन्हेगारीला सामान्य महिला बळी पजतात, तेव्हा त्यांची अवस्था काय होत असेल? आज हे माझ्यासोबत घडत आहे, उद्या ते कोणासोबतही घडू शकते अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

मेलोनी यांनी डीपफेक तंत्रज्ञानाला भयंकर शस्त्र म्हणून संबोधले आङेत. तंत्रज्ञाना गैरवापर करुन दिशाभूल करणे आणि समाजात संभ्रम निर्माण करणे सध्या सोपे झाले आहे. यामुळे लोकांनी अशा प्रकारच्या कोणत्या फोटो किंवा बातमीवर डोळे झाकून विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन मेलोनी यांनी केले. सध्या या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Published On: May 07, 2026 | 11:40 AM

