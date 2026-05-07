Deepfake ला चक्क महिला पंतप्रधानच पडल्या बळी; समोर येत सांगितलं धक्कादायक वास्तव

Giorgia Meloni Viral Video: मोजाम्बिकच्या अध्यक्षांसोबतच्या ‘त्या’ भेटीवर मेलोनींनी दिली भन्नाट रिॲक्शन; Video व्हायरल
गेल्या काही दिवसांपासून मेलोनी यांच्या चेहऱ्याचा वापर करुन तयार केलेले बनावट फोटो आणि अश्लील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात आहेत. हे फोटो अत्यंत हुबेहुब असून पहिल्या नरजेत पाहिल्यावर खरेच वाटतील. यामुळे पंतप्रधान मेलोनी यांना अनेक टीकांचा सामना करावा लागला होता.
दरम्यान आता खुद्द पंतप्रधान मेलोनी यांनी समोर येत यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, या कृत्यामागे काही कट्टरपंथी विचारसरणीच्या लोकांचा हात असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांची प्रतिमा जाणीवपूर्वक खराब करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या घटनेवर संताप व्यक्त करत मेलोनी यांनी म्हटले की, हे फोटो पूर्णपणे बनावट आहेत. एआय च्या मदतीने तयार करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान म्हणून मी माझे संरक्षण करु शकते. माझ्याकडे ती ताकद आहे. परंतु सायबर गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्या सामान्य महिलांबाबात त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
त्यांनी म्हटले की, अशा सायबर गुन्हेगारीला सामान्य महिला बळी पजतात, तेव्हा त्यांची अवस्था काय होत असेल? आज हे माझ्यासोबत घडत आहे, उद्या ते कोणासोबतही घडू शकते अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
मेलोनी यांनी डीपफेक तंत्रज्ञानाला भयंकर शस्त्र म्हणून संबोधले आङेत. तंत्रज्ञाना गैरवापर करुन दिशाभूल करणे आणि समाजात संभ्रम निर्माण करणे सध्या सोपे झाले आहे. यामुळे लोकांनी अशा प्रकारच्या कोणत्या फोटो किंवा बातमीवर डोळे झाकून विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन मेलोनी यांनी केले. सध्या या घटनेमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
‘केवळ मान्यता देऊन प्रश्न सुटणार नाही’ ; पॅलेस्टाइनच्या मुद्यावर इटलीच्या जॉर्जिया मेलोनींची प्रतिक्रिया