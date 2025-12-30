डिसेंबरच्या ऑफर अंतर्गत एथर स्कूटरना २०,००० पर्यंतचे फायदे मिळत आहेत
एथर एनर्जीने सांगितले की स्कूटरच्या किमतीत ही वाढ कच्चा माल, परकीय चलन आणि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भागांच्या वाढत्या जागतिक किमतींमुळे झाली आहे. एथर एनर्जीच्या सध्याच्या उत्पादन श्रेणीमध्ये ४५० मालिका स्कूटर आणि रिट्झा यांचा समावेश आहे. त्याच्या सुरुवातीच्या किमती ₹१,१४,५४६ ते ₹१,८२,९४६ पर्यंत आहेत. कंपनीने सांगितले की, सध्या देशभरातील निवडक शहरांमध्ये ‘इलेक्ट्रिक डिसेंबर’ ऑफर अंतर्गत एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदीवर ₹२०,००० पर्यंतचे फायदे देत आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांकडे वळणाऱ्यांना ₹40,000 पर्यंतचे अनुदान देण्याची योजना
दरम्यान, दिल्लीच्या नवीन ईव्ही धोरणाबाबत सोमवारी एक मोठी अपडेट आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकार जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत नवीन ईव्ही धोरणाचा मसुदा जारी करण्याची अपेक्षा आहे. दिल्लीचे नवीन ईव्ही धोरण मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. ईव्ही धोरणाच्या मसुद्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या (स्कूटर आणि बाईक) खरेदीवर भरीव अनुदान देण्याची दिल्ली सरकारची योजना आहे. सूत्रांनी सांगितले की, दिल्लीच्या नवीन ईव्ही धोरणाअंतर्गत, पेट्रोल दुचाकी वाहनावरून इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनाकडे वळण्यासाठी 35,000 ते 40,000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाऊ शकते.