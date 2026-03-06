घर आणि करिअरचा समतोल; महिला दिनानिमित्त मेघना एरंडे जोशीचा खास संदेश, अनुभव शेअर करत म्हणाली…

महिला दिनानिमित्त प्रत्येक स्त्रीच्या सामर्थ्याचा, जिद्दीचा आणि आत्मविश्वासाचा गौरव केला जातो. आजची स्त्री केवळ घरापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती शिक्षण, व्यवसाय, कला, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. काळानुसार स्त्रीची भूमिका बदलली, जबाबदाऱ्या वाढल्या; मात्र तिचा आत्मविश्वास आणि कुटुंबाशी असलेली नाळ तितकीच घट्ट राहिली आहे.लाडकी अभिनेत्री मेघना एरंडे जोशी म्हणजेच “सनई चौघडे” या मालिकेत पमा परब ह्या भूमिकेत आपल्याला दिसणार आहे. मालिकेत ती चार मुलींची आई असून स्वतःचा गृहउद्योगही चालवते. पमा ही कुटुंबासाठी जगणारी, मेहनती आणि जिद्दी स्त्री आहे.
आपल्या कष्टाच्या बळावर ती घर सांभाळते. खऱ्या आयुष्यातही मेघना एका लहान मुलीची आई आहे. अभिनयासोबतच ती एक लोकप्रिय व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट, निवेदक म्हणूनही ओळखली जाते. एकीकडे शूटिंग, रेकॉर्डिंग, आणि दुसरीकडे आईची जबाबदारी असे अनेक रोल ती सहजपणे सांभाळते.
महिला दिनानिमित्त मेघना म्हणते, “प्रत्येक स्त्रीमध्ये एक सुपरवुमन दडलेली असते. फक्त तिने स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे. तिच्या आयुष्यातील सुपरवुमन म्हणजे तिची आई. माझी आई माझी सर्वात मोठी प्रेरणा आणि आधार आहे. तिच्याकडूनच मी कष्ट, संयम आणि कुटुंबासाठीची निस्वार्थ भावना शिकले. तसेच माझे कुटुंब माझी खरी सपोर्ट सिस्टीम आहे, असे ती सांगते. घर आणि करिअर यांचा समतोल राखताना कधी कधी आव्हाने येतात, पण त्यातूनच स्त्री अधिक मजबूत बनते. “आधी माझा महिला दिन आई, बहिणी आणि माझी मुलगी इरा यांच्यासोबत साजरा व्हायचा, त्यामुळे आनंद दुप्पट व्हायचा. पण आता ‘सनई चौघडे’मधील पमा या भूमिकेमुळे मला चार मुली मिळाल्या आहेत. त्यामुळे यंदाचा महिला दिन माझ्यासाठी चौपट खास झाला आहे,” असे मेघना एरंडे जोशी हसत सांगते.
