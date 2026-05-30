Best Bike to Buy : इंजिन, फीचर्स आणि किंमत… कोणती कार ठरतेय फायदेशीर? खरेदीपूर्वी जाणून घ्या योग्य पर्याय

बुलेट 650 आणि क्लासिक 650 या दोन्ही बाईक्समध्ये 48cc एअर/ऑइल-कूल्ड पॅरलल-ट्विन इंजिन आहे. हे इंजिन 7,250 rpm वर 47 hp पॉवर आणि 5,650 rpm वर 52.3 Nm टॉर्क निर्माण करते. दोन्ही बाईक्समध्ये 6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच आहे. दोन्ही बाईक्सची चेसिस सारखीच असून, यामध्ये समोर 120mm ट्रॅव्हल असलेले शोवा टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागे 90mm ट्रॅव्हल असलेले ट्विन शॉक ॲबसॉर्बर सस्पेंशन आहे. दोन्ही बाईक्समध्ये १९/१८-इंच ट्यूब-स्पोक व्हील्स आहेत आणि त्यांचे वजन सारखेच आहे. फीचर्ससुद्धा जवळपास सारखेच आहेत.
दोन्ही बाईक्सचे बाह्य डिझाइन सारखेच आहे, परंतु रॉयल एनफिल्डने त्यांना वेगळे ओळखण्यासाठी स्टायलिंगमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. बुलेट ६५० च्या फ्युएल टँकवर हाताने रंगवलेल्या पिनस्ट्राइप्स आहेत. क्लासिक ६५० च्या गोलाकार फेंडर्सच्या तुलनेत, बुलेट ६५० मध्ये चौकोनी, बॉक्सच्या आकाराचा मागील फेंडर आहे.
रॉयल एनफिल्ड बुलेट ६५० फक्त एकाच व्हेरिएंटमध्ये आणि दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये येते: कॅनन ब्लॅक आणि बॅटलशिप ब्लू. दोन्ही बाईक्सची किंमत ₹३.६५ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 650 चे ब्रंटिंगथॉर्प ब्लू आणि वॅलम रेड व्हेरिएंट बुलेट 650 च्या समान किमतीपासून सुरू होतात. टील व्हेरिएंटची किंमत ₹3.70 लाख आहे आणि ब्लॅक क्रोम पर्यायाची किंमत ₹3.79 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. जर तुम्हाला बुलेटची अधिक आरामदायक सीट आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्टायलिंग आवडत असेल, तर या किमतीत हा एक चांगला पर्याय आहे.
Royal Enfield ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय प्रीमियम बाईक ब्रँडपैकी एक मानली जाते. दमदार इंजिन, क्लासिक डिझाइन आणि लाँग-राइडिंग अनुभवामुळे तरुणांसह टूरिंग प्रेमींमध्ये तिची मोठी क्रेझ आहे. कंपनीकडे वेगवेगळ्या गरजांनुसार अनेक मॉडेल्स उपलब्ध आहेत.
Royal Enfield Classic 350
रेट्रो लुक, आरामदायी रायडिंग आणि 349cc इंजिनमुळे सर्वाधिक पसंतीचे मॉडेल. शहर आणि हायवे दोन्हीसाठी योग्य.
Royal Enfield Bullet 350
पारंपरिक ‘बुलेट’ आवाज आणि क्लासिक डिझाइनसाठी प्रसिद्ध. ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत मजबूत पकड.
Royal Enfield Hunter 350
हलकी, शहरात चालवण्यासाठी सोपी आणि तरुणांमध्ये लोकप्रिय. बजेटमध्ये Royal Enfield अनुभव हवा असेल तर चांगला पर्याय.
Royal Enfield Himalayan 450
ऑफ-रोडिंग आणि लाँग टूरसाठी बनवलेली अॅडव्हेंचर बाइक. पॉवरफुल इंजिन आणि आधुनिक फीचर्स.