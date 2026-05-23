School Reopening 2026: यंदा शाळा १५ ऐवजी २६ जूनला सुरू होणार? मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेली माहिती वाचा एका क्लिकवर…

School Reopening 2026: आता विद्यार्थ्यांची उन्हाळी सुट्टी संपत आली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात शाळेला पुन्हा परतण्याचे वेध लागल्याचे दिसून येत आहे. दरवर्षी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा १५ जूनपासून सुरु होतात. मात्र, यंदा २६ जून रोजी शाळेची पहिली घंटा वाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढत्या उकाड्यामुळे शाळा उशीरा सुरु होणार आहेत. आज विदर्भाला ‘रेड अलर्ट’ दिला असून तापमानाचा पारा ४७ अंशावर गेला आहे. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुट्टीत वाढ करण्यात येणार आहे.
मंत्री पंकज भोयर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विदर्भात सध्या तापमानाचा पारा वाढलेला असून नागरिक उकाड्याने हैरान झाले आहेत. १० जूननंतरही विदर्भात उष्णतेची लाट कायम राहिल्यास शाळांच्या सुरुवातीची तारीख पुढे ढकलण्याचा विचार केला जाईल. म्हणूनच दरवर्षी १५ जूनला सुरू होणाऱ्या शाळा यंदा २६ जूनपासून सुरू करण्याचा विचार शासनाचा आहे.
ते पुढे म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभाग लवकरच बैठक घेऊन या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला जाऊनच हा निर्णय घेईल. तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि नागरिकांना उष्माघाताला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करूनच हा निर्णय घेतला जाईल. तसेच जूननंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊनच पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल.
दरम्यान, वाढत्या उष्णतेचा परिणाम सर्वच क्षेत्राबरोबरच शिक्षणावरही होत आहे. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठात होणाऱ्या सर्व परीक्षा सकाळच्या सत्रात घेण्याचे ठरवले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना तीव्र उन्हाचा सामना करावा लागू नये. तसेच परीक्षा केंद्राची संख्या वाढवून विद्यार्थ्यांना सोयीस्कर व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकंदरितच, विदर्भातील वाढते तापमान आणि उष्णतेची लाट लक्षात घेता, प्रशासन सज्ज झाले असून विद्यार्थ्यांना आरोग्य आणि सुरक्षेला प्राधान्य देत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
