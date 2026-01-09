Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Autocar Awards 2026 मध्ये ‘या’ कंपन्यांचा डंका! ‘ही’ SUV ठरली कार ऑफ दि इयर

मुंबईतील प्रतिष्ठित ताज लँड्स एंड, बांद्रा येथे Autocar Awards 2026 हा ऑटो इव्हेन्ट पार पाडण्यात आला. चला जाणून घेऊयात, या पुरस्कार सोहळ्यात कोणत्या वाहनांना पुरस्कार मिळाला आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 04:32 PM
Autocar Awards 2026 मध्ये 'या' कंपन्यांचा डंका!

Autocar Awards 2026 मध्ये 'या' कंपन्यांचा डंका!

Follow Us:
Follow Us:
  • Autocar Awards 2026 मोठ्या थाटामाटात संपन्न
  • मुंबईतील प्रतिष्ठित ताज लँड्स एंड, बांद्रा येथे हा पुरस्कार सोहळा आयोजित
  • जाणून घ्या या पुरस्कार सोहळ्यात कोणती वाहनांनी मारली बाजी
भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील उत्कृष्टतेचा झगमगाट 24व्या ऑटोकार अवॉर्ड्स 2026 च्या भव्य सोहळ्यात अनुभवायला मिळाला. मुंबईतील प्रतिष्ठित ताज लँड्स एंड, बांद्रा येथे पार पडलेल्या या समारंभाने भारतातील सर्वात विश्वासार्ह आणि प्रभावी ऑटोमोबाईल पुरस्कार मंच म्हणून आपली ओळख पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.

या कार्यक्रमात उद्योगातील आघाडीचे विचारवंत, नवोन्मेषक आणि मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्वे एकत्र आली होती. मोबिलिटी, अभियांत्रिकी कौशल्य आणि तांत्रिक प्रगतीतील सर्वोत्तम कामगिरीचा गौरव यावेळी करण्यात आला. यंदाच्या वर्षी टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स आणि टीव्हीएस मोटर कंपनी यांनी सर्वोच्च सन्मान पटकावत भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचा उत्सव साजरा केला.

यंदा वाढवण्यात आलेल्या पुरस्कार श्रेणी आणि मान्यवर पाहुण्यांच्या प्रभावी उपस्थितीमुळे भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सामर्थ्य, कल्पकता आणि भविष्याभिमुख दृष्टीकोन ठळकपणे समोर आला. ऑटोकार अवॉर्ड्स 2026 इंडसइंड जनरल इन्शुरन्स (पूर्वी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स) यांच्या वतीने सादर करण्यात आले.

Skoda Kylaq साठी 2 लाखाचं Down Payment केल्यास किती द्यावा लागेल EMI? ‘हा’ हिशोब लक्षात ठेवा

या सोहळ्यास कॉस्मो पीपीएफ (प्रीमियम पीपीएफ पार्टनर), भारत पेट्रोलियम – स्पीड (हाय परफॉर्मन्स पेट्रोल पार्टनर) आणि पिरेली (परफॉर्मन्स टायर पार्टनर) यांचे सहकार्य लाभले. तसेच ऑर्बिटसिस (DMS टेक्नॉलॉजी पार्टनर), हॅवेल्स मोट्रॉन (EV चार्जर पार्टनर), टाईम्स नेटवर्क (टेलिकास्ट पार्टनर) आणि लाक्ष्य मीडिया ग्रुप (आउटडोअर मीडिया पार्टनर) यांनीही या भव्य सोहळ्यास मोलाचे योगदान दिले.

प्रमुख पुरस्कार विजेते

  • कार ऑफ द इयर: टाटा सिएरा
  • बाईक ऑफ द इयर: टीव्हीएस अपाचे RTX
  • पर्सन ऑफ द इयर: सुदर्शन वेणू, चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, टीव्हीएस मोटर कंपनी
  • मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द इयर: महिंद्रा ऑटो
Tata Sierra च्या ‘या’ व्हेरिएंटला 55 टक्के ग्राहकांनी खरेदी केले! नेमकं यामागील कारण काय? जाणून घ्या

इतर महत्त्वाच्या श्रेणी व विजेते

  • व्ह्यूअर्स चॉईस कार ऑफ द इयर: टाटा सिएरा
  • व्ह्यूअर्स चॉईस बाईक ऑफ द इयर: अप्रिलिया टुओनो 457
  • बेस्ट डिझाइन अँड स्टायलिंग: टाटा सिएरा
  • 4-व्हीलर व्हेरिएंट / अपडेट ऑफ द इयर: सिट्रोएन एअरक्रॉस X, बॅसाल्ट X
  • व्हॅल्यू फॉर मनी कार ऑफ द इयर: विनफास्ट VF 6
  • स्कूटर ऑफ द इयर: टीव्हीएस एनटॉर्क 150
  • 2-व्हीलर व्हेरिएंट / अपडेट ऑफ द इयर: बजाज पल्सर NS400Z
  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ऑफ द इयर: अल्ट्राव्हायोलेट X-47
  • इम्पोर्ट बाईक ऑफ द इयर: होंडा CB1000 हॉर्नेट SP
  • परफॉर्मन्स बाईक ऑफ द इयर: डुकाटी पॅनिगाले V4 S
  • परफॉर्मन्स कार ऑफ द इयर: स्कोडा ऑक्टाव्हिया RS
  • स्पोर्ट्सकार ऑफ द इयर: पोर्शे 911 टर्बो S
  • लक्झरी सेडान ऑफ द इयर: टोयोटा कॅम्री
  • परफॉर्मन्स EV ऑफ द इयर: एमजी सायबरस्टर
  • लक्झरी EV ऑफ द इयर: बीएमडब्ल्यू iX1 LWB
  • प्रीमियम EV ऑफ द इयर: महिंद्रा XEV 9e
  • मिडसाईज EV ऑफ द इयर: किआ कॅरेन्स क्लॅव्हिस EV
  • परफॉर्मन्स SUV ऑफ द इयर: डिफेंडर ऑक्टा
  • एक्झिक्युटिव्ह SUV ऑफ द इयर: स्कोडा कोडियाक
  • मिडसाईज SUV ऑफ द इयर: टाटा सिएरा
  • कॉम्पॅक्ट SUV ऑफ द इयर: ह्युंदाई व्हेन्यू

Web Title: Autocar awards 2026 tata sierra became car of the year

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 04:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
1

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
2

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
3

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..
4

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM