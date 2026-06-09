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बजाज, नॉर्टन आणि रॉयल एनफिल्ड आणणार दमदार अॅडव्हेंचर बाईक्स! भारतातील अॅडव्हेंचर बाईक मार्केटमध्ये नवा धमाका!

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

रॉयल एनफिल्ड यंदा भारतीय मार्केटमध्ये Himalayan 440 आणि Himalayan 750 या दोन महत्त्वाच्या अॅडव्हेंचर बाईक्स सादर करण्याच्या बेतात आहे. Himalayan 440 ही कंपनीच्या Scram 440 आणि Himalayan 450 यांच्या मधल्या श्रेणीत स्थान मिळवेल.

बजाज, नॉर्टन आणि रॉयल एनफिल्ड आणणार दमदार अॅडव्हेंचर बाईक्स! भारतातील अॅडव्हेंचर बाईक मार्केटमध्ये नवा धमाका!
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विस्तार

भारतातील दुचाकी बाजारात अॅडव्हेंचर मोटारसायकलींची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी, खराब रस्त्यांवर सहज धावण्यासाठी आणि ऑफ-रोडिंगचा अनुभव घेण्यासाठी अनेक ग्राहक आता अॅडव्हेंचर बाईककडे वळत आहेत. सध्या KTM 390 Adventure, Royal Enfield Himalayan 450 आणि BMW F 450 GS सारख्या मॉडेल्सनी या सेगमेंटमध्ये आपले मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, येत्या काही महिन्यांत हे मार्केट आणखी रंगतदार होणार आहे. कारण बजाज, रॉयल एनफिल्ड आणि टीव्हीएसच्या मालकीची ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसायकल्स या क्षेत्रात नव्या मॉडेल्ससह प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत.

रॉयल एनफिल्ड यंदा भारतीय मार्केटमध्ये Himalayan 440 आणि Himalayan 750 या दोन महत्त्वाच्या अॅडव्हेंचर बाईक्स सादर करण्याच्या बेतात आहे. Himalayan 440 ही कंपनीच्या Scram 440 आणि Himalayan 450 यांच्या मधल्या श्रेणीत स्थान मिळवेल. या बाईकमध्ये Scram 440 चेच इंजिन आणि प्लॅटफॉर्म वापरला जाणार असला तरी तिची रचना जुन्या Himalayan 411 पासून प्रेरित असेल. त्यामुळे पारंपरिक हिमालयन चाहत्यांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

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दुसरीकडे, Himalayan 750 ही रॉयल एनफिल्डची आतापर्यंतची सर्वात प्रगत अॅडव्हेंचर बाईक मानली जात आहे. नुकतीच तिची चाचणी तामिळनाडूमध्ये कंपनीच्या उत्पादन केंद्राजवळ पाहायला मिळाली. ही बाईक 2026 मधील इटलीतील प्रतिष्ठित EICMA मोटर शोमध्ये जागतिक स्तरावर पदार्पण करणार असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, रॉयल एनफिल्डच्या इतिहासात प्रथमच या बाईकला पुढे ड्युअल डिस्क ब्रेक्स मिळणार आहेत. नव्याने विकसित केलेले 750 सीसी ट्विन-सिलेंडर एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन सुमारे 55 ते 60 बीएचपी शक्ती निर्माण करू शकते.

दरम्यान, बजाज ऑटो देखील अॅडव्हेंचर सेगमेंटमध्ये मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीची नवीन अॅडव्हेंचर मोटारसायकल नुकतीच भारतीय रस्त्यांवर चाचणीदरम्यान दिसली. तिची रचना KTM 390 Enduro सारखी असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. ही बाईक 2026 च्या अखेरीस बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. चाचणीदरम्यान ती Pulsar N250 सोबत दिसल्याने या नवीन बाईकमध्ये त्याच 249 सीसी सिंगल-सिलेंडर ऑइल-कूल्ड इंजिनचा वापर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे इंजिन 24.1 बीएचपी शक्ती आणि 21.5 एनएम टॉर्क निर्माण करते.

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ब्रिटिश ब्रँड नॉर्टन मोटरसायकल्स, जो आता टीव्हीएस मोटर कंपनीच्या मालकीचा आहे, तोही भारतात Atlas आणि Atlas GT या दोन अॅडव्हेंचर बाईक्स आणणार आहे. या दोन्ही मोटारसायकली तामिळनाडूमधील टीव्हीएसच्या कारखान्यात तयार केल्या जाणार आहेत. Atlas GT ही अधिक रोड-बायस्ड टूरिंग आवृत्ती असेल. तिला 17-इंच अलॉय व्हील्स आणि रस्त्यांसाठी योग्य टायर्स मिळतील, तर स्टँडर्ड Atlas मध्ये 19-इंच पुढील आणि 17-इंच मागील वायर-स्पोक व्हील्स असतील.

दोन्ही नॉर्टन बाईक्समध्ये 585 सीसी पॅरलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजिन दिले जाईल. हे इंजिन सुमारे 70 बीएचपी शक्ती निर्माण करेल आणि 6-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत स्लिप-अँड-असिस्ट क्लचची सुविधाही देईल.

एकंदरीत, भारतातील अॅडव्हेंचर बाईक सेगमेंट पुढील दोन वर्षांत अधिक स्पर्धात्मक आणि रोमांचक होणार आहे. रॉयल एनफिल्ड, बजाज आणि नॉर्टनच्या नव्या मॉडेल्समुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील, तर देशातील अॅडव्हेंचर पर्यटन संस्कृतीलाही मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

 

Web Title: Bajaj nortanroyal enfield new adventure bikes launch auto sector

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Published On: Jun 09, 2026 | 04:00 PM

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