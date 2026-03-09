Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune News: इराण-इस्रायल युद्धामुळे पुणे महानगरपालिकेला धक्का, १८ गॅस स्मशानभूमी बंद, पीएमसीचे आवाहन

जागतिक स्तरावर इंधन आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने (PMC) शहरातील १८ गॅस आधारित दाहिन्या तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:34 PM
इराण-इस्रायल युद्धामुळे पुणे महानगरपालिकेला धक्का (Photo Credit- X)

इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाचे पडसाद आता थेट पुण्याच्या नागरी सुविधांवर उमटू लागले आहेत. जागतिक स्तरावर इंधन आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने (PMC) शहरातील १८ गॅस आधारित दाहिन्या तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गॅस पुरवठा खंडित झाल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून, परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत ही बंदी लागू राहणार आहे.

पुरवठा साखळी विस्कळीत; केंद्राच्या सूचनांनंतर पाऊल

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर पुणे महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. मध्यपूर्वेतील संकटामुळे जागतिक इंधन लॉजिस्टिक्स आणि उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे गॅस पुरवठ्यात मोठी घट निर्माण झाली असून, या दाहिन्यांचे संचलन करणे सध्या अशक्य झाले आहे. प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून ५ मार्चपासूनच शहरातील सर्व १८ गॅस आधारित स्मशानभूमींमधील भट्ट्या थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्मशानभूमीतील पर्यायी व्यवस्था आणि इलेक्ट्रिक दाहिन्या सुरू

नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. विशेषतः वैकुंठ स्मशानभूमीतील तीन गॅस दाहिन्या बंद असल्या तरी, तेथील पाच इलेक्ट्रिक (विद्युत) दाहिन्या पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, शहरातील इतर स्मशानभूमींमधील पारंपारिक (लाकूड आधारित) आणि एअर पॉल्यूशन कंट्रोल तंत्रज्ञान असलेल्या विद्युत दाहिन्यांची सेवा अविरत सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रशासनाचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन

“गॅस पुरवठा सुरळीत होताच या दाहिन्या पुन्हा पूर्ववत केल्या जातील. तोपर्यंत परिस्थितीवर आमचे बारीक लक्ष आहे,” असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गॅस आधारित अंत्यसंस्कार सेवा तात्पुरती स्थगित असल्याने नागरिकांनी विद्युत दाहिन्यांचा वापर करावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे महानगरपालिकेने केले आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेली ही टंचाई केवळ तांत्रिक नसून जागतिक ऊर्जा संकटामुळे उद्भवल्याने नागरिकांनी या बदलांची नोंद घ्यावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 08:33 PM

