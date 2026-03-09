Pune News: इराण-इस्रायल युद्धामुळे पुणे महानगरपालिकेला धक्का, १८ गॅस स्मशानभूमी बंद, पीएमसीचे आवाहन

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर पुणे महानगरपालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. मध्यपूर्वेतील संकटामुळे जागतिक इंधन लॉजिस्टिक्स आणि उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे गॅस पुरवठ्यात मोठी घट निर्माण झाली असून, या दाहिन्यांचे संचलन करणे सध्या अशक्य झाले आहे. प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून ५ मार्चपासूनच शहरातील सर्व १८ गॅस आधारित स्मशानभूमींमधील भट्ट्या थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
बारामती तालुका पंचायत समितीच्या सभापतीपदी किरण तावरे, तर उपसभापतीपदी…
नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. विशेषतः वैकुंठ स्मशानभूमीतील तीन गॅस दाहिन्या बंद असल्या तरी, तेथील पाच इलेक्ट्रिक (विद्युत) दाहिन्या पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, शहरातील इतर स्मशानभूमींमधील पारंपारिक (लाकूड आधारित) आणि एअर पॉल्यूशन कंट्रोल तंत्रज्ञान असलेल्या विद्युत दाहिन्यांची सेवा अविरत सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
“गॅस पुरवठा सुरळीत होताच या दाहिन्या पुन्हा पूर्ववत केल्या जातील. तोपर्यंत परिस्थितीवर आमचे बारीक लक्ष आहे,” असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गॅस आधारित अंत्यसंस्कार सेवा तात्पुरती स्थगित असल्याने नागरिकांनी विद्युत दाहिन्यांचा वापर करावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे महानगरपालिकेने केले आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेली ही टंचाई केवळ तांत्रिक नसून जागतिक ऊर्जा संकटामुळे उद्भवल्याने नागरिकांनी या बदलांची नोंद घ्यावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
PCMC Ration Supply: रेशन कार्डधारकांचे हाल! ८ मार्चला मशीन बंद, ९ ला सुटी; आता १० मार्चला रेशन दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान