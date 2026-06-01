Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! पोलीस ठाण्याशेजारील मैदानावर १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार

Updated On: Jun 01, 2026 | 02:34 PM IST
सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमधील सिडको पोलीस ठाण्याशेजारील रामलीला मैदानावर १८ वर्षीय तरुण प्रवीण मांडोळे याची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली आहे. पोलिसांनी मुख्य आरोपी प्रसंजीत हिवाळे आणि अरुण भूल यांना अटक केली आहे.

विस्तार

 

छत्रपती संभाजीनगर: सिडको पोलिस ठाण्याच्या अगदी शेजारी असलेल्या रामलीला मैदान परिसरात रविवारी पहाटे १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या वादाचे पर्यवसान या रक्तरंजित घटनेत झाल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे पोलिस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावर खून होऊनही पोलिसांना त्याची माहिती सकाळपर्यंत मिळाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

प्रवीण सुरेश मांडोळे (१८, रा. संभाजी कॉलनी, एन-६) असे मृताचे नाव आहे. गुन्हे शाखा आणि सिडको पोलिसांच्या पथकाने मुख्य आरोपी प्रसंजीत हिवाळे आणि अरूण भूल या दोघांना नेवासा येथून अटक केली असून त्याच्या साथीदारांचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवीण शनिवारी रात्री ९.३० वाजेच्या सुमारास घराबाहेर पडला होता. त्यानंतर तो मित्र काळु उर्फ शुभम बिल्डा याच्याकडे गेला. यावेळी प्रसंजीत जुन्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावत असल्याचे त्याने सांगितले. मित्रांनी जाण्यास विरोध केला; मात्र वाद कायमचा मिटविण्याच्या उद्देशाने प्रवीण भेटीसाठी गेला. त्यानंतर काही मित्रांसह ते रामलीला मैदान परिसरात गेले. वाद विकोपाला गेल्यानंतर प्रसंजीत व त्याच्या साथीदारांनी प्रवीणला पकडून त्याच्यावर चाकूने वार केले.

खबऱ्यांच्या मदतीने आरोपीचा काढला माग

घटनेची माहिती मिळताच सिडको पोलिस व गुन्हे शाखेने तांत्रिक माहिती आणि खबऱ्यांच्या मदतीने आरोपींचा माग काढत त्यांना काही तासांतच नेवासा परिसरातून ताब्यात घेत अटक करण्यात आली. या प्रकरणात मुख्य आरोपींच्या साथीदारांचा शोध सुरु आहे. प्रकरणात मृत प्रविण मांडोळे यांच्या आई रेणुका मांडोळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

उपचारदरम्यान मृत्यू

पाठीच्या खालच्या भागात गंभीर जखमा झाल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. हल्ल्यानंतर आरोपी पसार झाले. मित्रांनी त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.

उद्या कपडे घ्यायला जाऊ

तक्रारीत प्रविण मांडोळे याला बाजूला राहणाऱ्या काळू उर्फ शुभमच्या घरी दिलेला कुकर आणण्यासाठी सांगितले होते. प्रविणने कुकर आणला. यानंतर दहा वाजता प्रविण मांडोळे काहीही न सांगता निघून गेला. रात्री १०.३० वाजता रेणुका मांडोळे यांनी त्यांचा मुलगा प्रविण मांडोळे याला कॉल केला. पाहण्यांसाठी कपडे घ्यायला जायचे आहे असे सांगितले असता, प्रविण मांडोळे याने कपडे उद्या आणू असे सांगून फोन कट केला.

