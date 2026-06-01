Passport Apply online : पासपोर्ट काढणं झालं सोपं! एजंटशिवाय मोबाईलवरून स्वतः करा अर्ज, काही मिनिटांत काम होईल पूर्ण, जाणून घ्या…

Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?
तुम्ही दलालांना पैसे का देत होता?
अपॉइंटमेंट मिळण्यास होणारा विलंब
अर्ज भरताना चुका होण्याची भीती
पीएसके (पासपोर्ट सेवा केंद्र) कुठे आहे हे माहीत नसणे
वेळेचा अभाव
एजंट या समस्यांचा फायदा घेऊन २,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारत असत. पण आता, हे सर्व अनावश्यक आहे.
पासपोर्ट सेवा ॲपद्वारे अपॉइंटमेंट कशी घ्यावी?
ॲप डाउनलोड करा
गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल ॲप स्टोअरवर ‘पासपोर्ट सेवा’ शोधून अधिकृत ॲप डाउनलोड करा.
नोंदणी करा
तुमचा मोबाईल नंबर, ईमेल ॲड्रेस आणि मूलभूत तपशील टाकून खाते तयार करा.
ऑनलाइन अर्ज भरा
नवीन किंवा पुनर्जारी पासपोर्टसाठी अर्ज भरा. एक सोपी, टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन करणारी मार्गदर्शिका उपलब्ध आहे.
शुल्क भरा
तुम्ही ॲपमध्येच ऑनलाइन पेमेंट (UPI, कार्ड, नेट बँकिंग) करू शकता.
अपॉइंटमेंट बुक करा
तुमचे जवळचे पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) किंवा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र निवडा. स्वतःसाठी स्लॉट बुक करण्यासाठी उपलब्ध तारखा आणि वेळा तपासा.
हे ॲप पासपोर्टची स्थिती तपासणे, जवळचे केंद्र शोधणे आणि आवश्यक माहिती मिळवणे यांसारखी वैशिष्ट्ये देखील देते.
फायदे:
संपूर्ण प्रक्रिया घरबसल्या करता येते
कोणतेही मध्यस्थ नाहीत, पैशांची बचत
पारदर्शक आणि सुरक्षित
रिअल-टाइम अपडेट्स
तत्काळ अपॉइंटमेंट्स देखील उपलब्ध
काही महत्त्वाच्या सूचना
सर्व स्कॅन केलेली कागदपत्रे (आधार, पॅन, फोटो, इत्यादी) तयार ठेवा.
अर्ज भरताना सर्व माहिती अचूक आणि जुळणारी असणे आवश्यक आहे.
जर तुम्ही तुमच्या भेटीच्या तारखेपूर्वी पीएसके (PSK) येथे जात असाल, तर सर्व मूळ कागदपत्रे सोबत आणा.
तुम्ही passportindia.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला देखील भेट देऊ शकता.
कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय प्रत्येक नागरिकाला सहजपणे पासपोर्ट मिळावा, हे सुनिश्चित करणे सरकारचे ध्येय आहे. लाखो लोकांनी यापूर्वीच या ॲपचा वापर करून कोणत्याही त्रासाशिवाय आपले पासपोर्ट मिळवले आहेत.
एजंटला पैसे देण्याऐवजी, आजच पासपोर्ट सेवा ॲप डाउनलोड करा. घरबसल्या तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा आणि काही आठवड्यांतच तुमचा नवीन पासपोर्ट हातात मिळवा.
Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती