Hyundai च्या गाड्या १ जूनपासून महागणार; किंमतीत ₹12,800 पर्यंत वाढ

भारतात कार खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. Hyundai Motor India ने आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून १ जून २०२६ पासून नवीन दर लागू होणार आहेत. कंपनीनुसार विविध मॉडेल्स आणि व्हेरियंट्सनुसार किंमतीत कमाल ₹12,800 पर्यंत वाढ होऊ शकते.
कंपनीने यापूर्वीही दरवाढीचा संकेत दिला होता, मात्र ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून काही काळ हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. आता वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Hyundai ने दिलेल्या माहितीनुसार कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती, कमोडिटी मार्केटमधील महागाई, वाहतूक आणि ऑपरेशनल खर्चातील वाढ यामुळे कंपनीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक वाहन उत्पादकांनी हा वाढलेला खर्च स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र परिस्थिती अधिक कठीण होत असल्याने आता त्याचा काही भाग ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा लागत आहे.
Hyundai च्या भारतीय पोर्टफोलिओतील जवळपास सर्वच मॉडेल्सवर या दरवाढीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या एंट्री-लेव्हल हॅचबॅकपासून ते प्रीमियम SUV आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंत विविध मॉडेल्सच्या किंमती बदलणार आहेत. मात्र सर्व मॉडेल्सवर समान वाढ होणार नाही. प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरियंटनुसार वाढीची रक्कम वेगळी असेल.
Hyundai एकटीच दरवाढ करणारी कंपनी नाही. अलीकडेच Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra आणि Tata Motors यांनी देखील वाढत्या उत्पादन खर्चाचा हवाला देत वाहनांच्या किंमती वाढवल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगावर खर्चवाढीचा दबाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
इंधनदरांच्या वाढीमुळे कारपूलिंगला वेग, भारत ठरला BlaBlaCar चा सर्वात मोठा बाजार!
जर तुम्ही Hyundai ची नवीन कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर १ जूनपूर्वी बुकिंग किंवा खरेदी केल्यास सध्याच्या किंमतींचा फायदा मिळू शकतो. विशेषतः ज्या मॉडेल्सची मागणी जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ही बचतीची संधी ठरू शकते. सध्या इंधन, कच्चा माल आणि लॉजिस्टिक्स खर्च वाढत असल्याने वाहन उद्योगात दरवाढीचे सत्र सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत इतर कंपन्यांकडूनही अशाच घोषणा होऊ शकतात.
कार खरेदी करताना आता केवळ ऑन-रोड किंमतच नव्हे तर भविष्यातील देखभाल खर्च, इंधन खर्च आणि विमा यांचाही विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
माणसांची जागा ‘ते’ घेणार! BMW कारखान्यांमध्ये ‘ह्युमनॉइड रोबोट्स’ तैनात; ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मोठ्या क्रांतीमागील नेमके कारण काय?