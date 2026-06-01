Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता, दिग्दर्शक आणि लेखक हेमंत ढोमेने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. ढोमे परिवारात गौराईचं आगमन झाल्याची माहिती त्याने फोटोसह चाहत्यांसोबत शेअर केली.हे पोस्ट शेअर करताच सोशल मीडियावर ती लगेच व्हायरल झाली आहे.
ढोमे परिवारात गौराईचं आगमन झालं, असं कॅप्शन लिहून हेमंतने ही पोस्ट केली आहे. ही गोराई कोण आहे? जाणून घेऊया.
हेमंत ढोमेची सोशल मिडिया पोस्ट
हेमंत ढोमेने सोशल मीडियावर काही छान फोटो पोस्ट करत लिहिले आहे, ” ढोमे परिवारात गौराईचं आगमन!आमच्या प्रिय लक्ष्मी ने शुभ्र चांदणी सारख्या गौरी ला जन्म दिला, आणि घरात भरभराट आणली! प्रचंड आनंदाचा क्षण!” हेमंतच्या या पोस्टवर अनेक चाहत्यांसह अनेक कलाकरांनी देखील शुभेच्छा दिल्या आहेत.मुक्ता बर्वे, स्पृहा जोशी, निवेदिता सराफ यांनी किती गोड असं म्हणत प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. ढोमे परिवारात असलेल्या लक्ष्मी नावाच्या गाईने गोंडस वासराला जन्म दिला आहे. तिचं नाव गौरी असं ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ढोमे परिवारत आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
या फोटोमध्ये ढोमे कुटुंब या वासराचे लाड करताना दिसत आहे. शिवाय तिला चारा खाऊ घालताना दिसतात. हेमंत, क्षिती आणि त्याचे कुटुंब या फोटो मध्ये खूप आनंदीत दिसत आहे. हेमंत ढोमे नेहमीच आपल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील खास क्षण चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. यावेळीही त्याने ही आनंदाची बातमी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचवत चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे.
अभिनय, दिग्दर्शन आणि लेखन या तिन्ही क्षेत्रांत स्वतःची वेगळी छाप उमटवणारा हेमंत सोशल मीडियावरही तितकाच सक्रिय असतो. विविध सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर तो आपली स्पष्ट मतं मांडताना दिसतो, त्यामुळे त्याच्या पोस्ट नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात.