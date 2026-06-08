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Black-White च्या रंगांत हरवतेय का ऑटोमोबाईलची दुनिया? विविध रंगी गाड्या होतायत इतिहासजमा

Updated On: Jun 08, 2026 | 02:29 PM IST
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सारांश

ऑटोमोबाईल उद्योगातील बदलत्या ट्रेंडमुळे ग्राहकांचे रंगांबाबतचे प्राधान्यही बदलले आहे. रिसेल किंमत चांगली मिळते, देखभाल सोपी असते आणि कॉर्पोरेट लूक मिळतो या कारणांमुळे पांढऱ्या आणि काळ्या रंगांच्या गाड्यांना अधिक पसंती मिळू लागली. परिणामी कंपन्यांनीही आकर्षक आणि धाडसी रंगांची संख्या कमी केली.

Black-White च्या रंगांत हरवतेय का ऑटोमोबाईलची दुनिया? विविध रंगी गाड्या होतायत इतिहासजमा
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विस्तार

कधीकाळी भारतीय रस्त्यांवरून जाणारी प्रत्येक कार स्वतःची वेगळी ओळख घेऊन फिरत असे. लाल, पिवळा, हिरवा, निळा, जांभळा, नारिंगी अशा असंख्य रंगांच्या गाड्या रस्त्यांना एक वेगळीच शोभा देत होत्या. कार ही केवळ प्रवासाचे साधन नव्हती, तर ती मालकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आरसा होती. मात्र आजच्या काळात रस्त्यांवर नजर टाकली तर बहुतेक ठिकाणी काळ्या, पांढऱ्या, राखाडी आणि सिल्व्हर रंगांच्या गाड्यांचीच गर्दी दिसते.

ऑटोमोबाईल उद्योगातील बदलत्या ट्रेंडमुळे ग्राहकांचे रंगांबाबतचे प्राधान्यही बदलले आहे. रिसेल किंमत चांगली मिळते, देखभाल सोपी असते आणि कॉर्पोरेट लूक मिळतो या कारणांमुळे पांढऱ्या आणि काळ्या रंगांच्या गाड्यांना अधिक पसंती मिळू लागली. परिणामी कंपन्यांनीही आकर्षक आणि धाडसी रंगांची संख्या कमी केली.

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1990 आणि 2000 च्या दशकात रस्त्यावर दिसणारी लाल रंगाची मारुती, हिरव्या छटेतील हॅचबॅक किंवा चमकदार निळ्या रंगातील सेडान आजही अनेकांच्या आठवणीत जिवंत आहेत. त्या गाड्या केवळ वाहन नव्हत्या, तर एका काळाची ओळख होत्या. प्रत्येक रंगामागे एक भावना, एक स्वप्न आणि एक वेगळी कथा होती.

आजच्या आधुनिक कार अधिक तंत्रज्ञानयुक्त, सुरक्षित आणि प्रगत झाल्या असल्या तरी त्यांच्यातील रंगांची विविधता कमी होताना दिसते. जणू ऑटोमोबाईल जगतातील भावना आणि व्यक्तिमत्त्व हळूहळू एकसारखे होत चालले आहे. रस्त्यांवरील गाड्या आता अधिक प्रीमियम दिसतात, पण त्यांच्यातील रंगीबेरंगी उत्साह मात्र कमी झाल्याची खंत अनेक कारप्रेमींना वाटते.

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कदाचित भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या युगात पुन्हा एकदा रंगांची क्रांती घडेल. कारण कार फक्त इंजिन, बॅटरी किंवा तंत्रज्ञान नसते; ती भावना असते, आठवण असते आणि आपल्या जीवनप्रवासाची रंगीत साथीदार असते. आज Black-White ट्रेंड लोकप्रिय असला, तरी रंगीबेरंगी गाड्यांचे ते सुवर्णयुग अनेकांच्या मनात अजूनही जिवंत आहे.

 

Web Title: Black white colour trend of cars overlapping colourful era of automobile industry

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Published On: Jun 08, 2026 | 02:29 PM

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